Video columna: estrategias para enfrentar la desactualización de datos con Santiago Martínez

En el mundo actual, la correcta gestión de datos es vital para la toma de decisiones empresariales; sin embargo, la desactualización de las bases de datos sigue siendo uno de los principales desafíos para aquellos que buscan aprovechar al máximo su analítica de datos.

Uno de los pilares fundamentales para mantener los datos actualizados es establecer una relación constante y bidireccional con el cliente. Si se mantiene una comunicación fluida y continua, no solo se podrá obtener datos más precisos, sino que también enriquecerá la base de datos de manera dinámica. Este enfoque ideal no siempre es alcanzable, pero es importante aspirar a mantener un contacto regular y efectivo con los clientes.

En el caso de no contar con una interacción constante con el cliente, el primer paso es identificar qué datos se han desactualizado y cuáles son verdaderamente importantes para su estrategia analítica. No todos los datos tienen el mismo valor; algunos campos pueden haber perdido relevancia con el tiempo. Por ejemplo, si la dirección física de un cliente ya no es relevante para su estrategia de análisis, no vale la pena invertir recursos en mantenerla actualizada.

Por lo tanto, para hacer una actualización eficaz de la base de datos, es crucial centrarse en aquellos datos que aportan valor real y tienen el potencial de transformar la estrategia analítica. Por ejemplo, mientras que la cédula puede ser útil para ciertos aspectos administrativos, el número de teléfono móvil y el correo electrónico son fundamentales para la comunicación y el enriquecimiento de los datos. Esta priorización permite enfocar los recursos en mantener actualizados los datos que tienen el mayor impacto en la estrategia empresarial.

También le puede interesar: ¿Cuáles son las tendencias musicales preferidas en Colombia?