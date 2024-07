La visión de Davinci Technologies para transformar empresas en Latinoamérica

Según la última Encuesta Digital IQ de PwC, el 53% de más de 1,250 ejecutivos globales encuestados afirmaron estar acelerando los esfuerzos de transformación digital en los últimos dos años, y el 57% destacó la importancia de estas herramientas digitales para su desempeño.

En un contexto donde la transformación digital es necesaria, Davinci Technologies se destaca por hacer accesibles y comprensibles las tecnologías avanzadas como el análisis de datos, la automatización, el machine learning y la ciberseguridad. Estas herramientas no solo han sido claves para mejor el desempeño empresarial, sino que también han facilitado la sostenibilidad y la escalabilidad global de sus clientes

Bajo el liderazgo de Olga Lucía Orozco, el equipo de Davinci Technologies ha trabajado en diversos proyectos de transformación tecnológica con organizaciones destacadas como el Banco de la República, Davivienda, Crezcamos, Konecta, Holcim, Amarilo, Disfarma, y Grupo Sura, entre otras.

“Desde nuestros inicios, hemos tenido un gran propósito: hacer que las empresas en Colombia sean sostenibles, escalables y competitivas a nivel mundial. Sabemos que son las principales generadoras de bienestar en la sociedad, y por ello, nuestra misión se ha centrado en reducir las brechas tecnológicas entre las empresas del Primer Mundo y las nuestras”, explicó Olga.

De esta forma, han guiado la transformación digital y creado una cultura de innovación en Latinoamérica, respaldados por Google Workspace, Google Cloud, Docusign y Monday. El ser partners oficiales les ha permitido brindar a sus clientes herramientas y soluciones únicas en el mercado. Además, Davinci Technologies ha desarrollado su propia plataforma One ID, una solución para realizar onboarding digital integral para colaboradores, proveedores y clientes. Esta herramienta se adapta a las necesidades de cada sector e impulsa a las organizaciones a alcanzar su siguiente nivel.

Entre los casos de éxito se encuentran colaboraciones con empresas destacadas de diversos sectores, como Banco Pichincha, Banco de Bogotá, Banco de la República, Credicorp Capital, Amarilo, Disfarma, Grupo Sura, Crezcamos, Konecta, Holcim, entre otras.

Asimismo destacan algunos de los proyectos realizados con Davivienda, donde la implementación de una plataforma nativa en la nube con Customer Data Platform (CDP) ha aumentado las ventas un 20% al optimizar el análisis y la ejecución comercial. También es notable el caso de Mutual Ser, entidad promotora de salud del régimen subsidiado, en donde se transformó la infraestructura tecnológica.

Varios proyectos en data, estrategias y soluciones Cloud o ecosistemas ofimáticos, los han llevado a obtener varios premios como una de las Mejores Empresas Colombianas en 2021, otorgado por el Banco de Bogotá, Deloitte y la Pontificia Universidad Javeriana. Así como el los Google Cloud Award en la categoría de Analítica de Datos en 2021 y nombrados como Best Google Partner for Innovation and Creativity 2022, consolidándose como uno de los aliados más destacados de Google en el país.

"Desde hace un tiempo, entendí que para crecer y consolidarnos en diferentes mercados debíamos hacer del lenguaje tecnológico algo inclusivo y permitir que empresas de diversos sectores y tamaños pudieran entender de forma sencilla las herramientas digitales necesarias para resolver sus desafíos. No se trataba solo de generar un impacto positivo en su modelo de negocio, sino de hacer lo complejo, simple", enfatiza Orozco.

Con esto, Davinci Technologies asegura que esto es solo el comienzo, ya que su enfoque actual está en ofrecer soluciones tecnológicas que abordan los nuevos y, principales desafíos de empresas de todos los tamaños.

