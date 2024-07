Pony Malta Go: La nueva bebida con menos azúcar para los Juegos Olímpicos París 2024

Pony Malta, ha introducido al mercado una nueva edición llamada Pony Malta Go, diseñada principalmente para personas activas y deportistas, esta nueva versión contiene un 31% menos azúcar que la original y está disponible desde el 15 de junio. Este lanzamiento se destacan reconocidos atletas como lo son Linda Caicedo, Daniel Restrepo, Natalia Linares y Alejandro Perea, así como de otros atletas olímpicos y paralímpicos, quienes han seguido sus sueños y se han convertido en referentes del deporte en Colombia.

“El lanzamiento de Pony Malta Go es la muestra del apoyo creciente de Bavaria y Pony Malta con el deporte y con incentivar el movimiento físico. Y seguiremos comprometidos con que todos nuestros esfuerzos sigan enfocados en esta misión (...) Además, en esta temporada de Olímpicos y Paralímpicos que se aproxima, queremos continuar reforzando con Pony Malta Go el mensaje de la importancia de realizar actividad física para mantener una vida activa y con energía” ”, afirmó Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

Según The Journal of the International Society of Sports Nutrition, los derivados de la malta contribuyen a la preparación preentrenamiento y a mejorar la recuperación de energía durante y después del ejercicio. Además, contienen vitaminas cruciales para convertir los carbohidratos en energía utilizable, antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación inducida por la actividad física y minerales como el magnesio que contribuyen a tener una adecuada función muscular.

Además, las etiquetas de este nuevo producto de Pony Malta tienen marcados más de 37,000 premios, incluyendo un viaje doble para asistir a los Juegos Olímpicos en París. Como apoyo adicional al Comité Olímpico y Paralímpico, por cada registro en https://www.ponymalta.com.co/ponylimpicos de los códigos en las etiquetas, Pony Malta donará $100 pesos a la organización.

También le puede interesar:Pipe Ruiz Pineda asume como CCO de MullenLowe SSP3 en Colombia