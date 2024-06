Blue Man Group llega a Colombia

BLUE MAN GROUP el reconocido fenómeno teatral estará en Colombia por primera vez. Como parte de su extraordinaria gira mundial Blue Man Group’s Bluevolution World Tour en la ciudad de Bogotá a partir del 25 de julio al 4 de agosto en el Teatro Colsubsidio y en Medellín del 8 al 18 de agosto en el Teatro Metropolitano.

El impactante y poderoso espectáculo; conocido por su trío de artistas azules, llegará a Colombia con una experiencia alucinante, cargada de música, comedia y arte. Una explosión de emociones y energía teatral y musical hará que el público disfrute como nunca. Rockearán y reirán mientras los icónicos personajes azules exploraran y transportan a los asistentes por un mundo donde la música será la protagonista, brindando asombrosas sorpresas minuto a minuto de este esperado y mágico espectáculo.

El cofundador Chris Wink dice: "Cuando comenzamos a crear actuaciones centradas en este personaje inocente y curioso llamado Blue Man, nunca soñamos a dónde nos llevaría. Nos sentimos muy honrados de poder compartir nuestro espectáculo con la gente de Colombia y más allá".

"Estamos muy emocionados de anunciar a Colombia como la próxima parada en el Blue Man Group’s Bluevolution World Tour", dijo Jack Kenn, Director General. "Desde la adquisición por parte del Cirque du Soleil, Blue Man Group ha ampliado su poder creativo y sus oportunidades de distribución global, lo que nos permite ofrecer el espectáculo a nuevas audiencias en todo el mundo. Sin barreras lingüísticas que superar, ya que los Hombres Azules no hablan, los aficionados de todas las edades, culturas y nacionalidades pueden disfrutar de la experiencia".

Blue Man Group’s Bluevolution World Tour presentará los clásicos favoritos que han marcado la trayectoria de Blue Man con una sorpresa completamente nueva e increíble. Al maravilloso grupo se sumará un nuevo personaje femenino totalmente exclusivo para el actual World Tour. Este nuevo personaje llevará el nombre de "The Rockstar", que reemplazará a la banda tradicional y llegará con un performance multi-instrumental que de seguro será un acto nunca antes visto.

Con una llamativa y deslumbrante cabellera azul, "The Rockstar" presidirá el show bajo la magia de la noche, simulando ser una especie de "Maestro de Ceremonias" sobre el escenario. Su aspecto excéntrico y de otro planeta; combinado con sus diversos estilos musicales tan dinámicos e impactantes, complementará magistralmente la naturaleza multisensorial del show.

Blue Man Group es un fenómeno mundial del entretenimiento, conocido por sus galardonadas producciones teatrales, personajes icónicos y múltiples exploraciones creativas. Blue Man Group es propiedad y está operado por Cirque du Soleil Entertainment Group.

Las actuaciones de Blue Man Group son celebraciones eufóricas de la conexión humana a través del arte, la música, la comedia y la comunicación no verbal. Desde su debut en el Astor Place Theatre de Nueva York en 1991, el espectáculo en vivo se ha expandido a residencias nacionales como Boston, Chicago y Las Vegasy a residencias internacional en Berlín y múltiples giras por América del Norte y el planeta, llegando a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Blue Man Group es universalmente atractivo para una amplia gama de grupos de edad y antecedentes culturales.

Como parte del zeitgeist de la cultura pop, Blue Man Group ha aparecido innumerables veces en programas exitosos como Dancing with the Stars, The Tonight Show, Arrested Development, The Ellen DeGeneres Show, Schlag den Raab (Alemania), WOWOW (Japón) y Caldeirão do Huck (Brasil). Además, Blue Man Group ha sido el rostro de las campañas de marca para Intel y TIM/Brasil. Identificando y desarrollando continuamente nuevas formas de impactar la industria del entretenimiento, Blue Man Group ha contribuido a varias bandas sonoras de cine y televisión, y ha lanzado múltiples álbumes, incluido el nominado al Grammy Audio. La parodia del concierto de rock, "Megastar World Tour" tocó en estadios de todo el mundo. El libro, Blue Man World, es una exploración antropológica visualmente impresionante del curioso personaje calvo y azul.