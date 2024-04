Conoce las novedades de la FILBo 2024

Desde este 17 de abril se dió inicio a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), una de las ferias más importantes de América Latina, organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias.

El tema central de esta edición es "Lee la Naturaleza", con Brasil como país invitado que tendrá un pabellón especial de tres mil metros cuadrados donde sus asistentes podrán conocer la literatura, música y cultura del país.

Este año la FILBo reunirá a más de 500 expositores provenientes de diferentes regiones de Colombia y de 25 países. Con 17 salas de firma de libros, 18 salas de programación y tres zonas gastronómicas. Este año la FILBo reunirá a más de 500 expositores provenientes de diferentes regiones de Colombia y de 25 países.

Adicionalmente el evento cuenta con una amplia oferta como visitas guiadas dirigidas a profesionales de la industria editorial y espacios diseñados para niños, junto con una programación en lectura fácil que se presenta por primera vez en esta edición.

Para garantizar la accesibilidad y el bienestar de los visitantes, el recinto dispone de más de 500 cicloparqueaderos gratuitos, una sala de maternidad, señalización en braille y la presencia de intérpretes de lenguaje de señas. Una de las novedades en experiencia de usuario es que para esta edición, se lanzó una aplicación móvil, la cual facilita la ubicación y movilidad dentro de la Feria.

“La Feria Internacional del Libro de Bogotá se alista para recibir a amantes de la lectura, escritores, editores y todos aquellos, que encuentran en los libros un espacio especial. Es por esto que los invitamos a que adquieran su boleta y aseguren su visita a una versión donde la naturaleza será protagonista”, explicó Catalina Chávez, jefe del proyecto de la FILBo en Corferias.

Foto: Corferias

Horarios:

Miércoles, 17 de abril apertura: 12:00 m. a 7:00 p.m.

Lunes a jueves: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Viernes, sábado y festivos: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Último domingo de Feria (28 de abril): 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Taquillas:

Lunes a jueves: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Viernes y sábado: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Último domingo de Feria: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Precios Boletería:

Público general mayor de 12 años: $12.000 COP

Niños de 6 a 12 años: $9.500 COP

Estudiantes *Presentando el carnet: $9.500 COP

Niños de 0 a 5 años ingresan sin costo

*Beneficio de estudiantes válido en taquilla

Parqueaderos:

Todos los días de Feria de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

Parqueadero Verde - Calle 25 #33-60

Parqueadero Torre - Carrera 40 #22-34

Cicloparqueadero, sin costo, disponible en Parqueadero Verde, Hilton, Torre A y Ágora

