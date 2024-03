TBL Live y Breakfast Club se unen para crear la nueva empresa ‘Breakfast Live’

El grupo empresarial paisa Breakfast Club y la productora TBL Live anunciaron el nacimiento de Breakfast Live, una empresa colombiana que llega para promover experiencias para el público en el país y en otras latitudes de la región y el mundo. Esta unión de esfuerzos de las dos compañías líderes en la industria del entretenimiento generará más de 5.000 empleos entre directos e indirectos en Bogotá y Medellín, y pronostica una derrama económica de más de $90 millones de dólares para la economía nacional con un calendario que proyecta cerca de 60 eventos solo en 2024.

‘’En TBL LIVE somos fans de los fans y esta unión de fuerzas y talentos abrirá un nuevo capítulo en la industria del entretenimiento. Dos empresas colombianas hacen sinergia para crear oportunidades dirigidas a las audiencias acercándolas a sus artistas favoritos. Desde hoy, somos BREAKFAST LIVE, y estamos aquí para ser anfitriones de las mejores historias, moviendo fibras a través de la música y la cultura’’, afirmó Andrea Valencia, CEO de TBL.

“Hoy, nuestros caminos se cruzan para alcanzar nuevos horizontes. Desde hoy, dejamos de ser simplemente un club, y nos convertimos en una plataforma de creadores incansables, de visionarios eternos y de fabricantes de sueños que traeremos a la realidad con el mismo amor con el que fueron imaginados”, explicó Carlos Franco, CEO de Breakfast Club.

Más experiencias para Colombia y la región

Con el objetivo de seguir convirtiendo a Colombia en un hub cultural que atraiga a los mejores exponentes musicales del plano nacional e internacional, Breakfast Live ofrecerá un calendario nutrido de eventos de música en vivo, giras, eventos culturales y familiares y seguirá escalando su plataforma de festivales, entre los cuales se destacan La Solar, Ritvales y La Verbena.

Vale la pena resaltar que tanto Breakfast Club como TBL Live seguirán operando otras verticales de negocio diferentes a la promotoría de forma independiente, en el caso de Breakfast, sus inversiones en hotelería, restaurantes, bares y discotecas, y en el caso de TBL, negocios asociados al resto de sus empresas vinculadas.

Próximos eventos

Breakfast Live promete llevar la experiencia del entretenimiento en vivo a nuevas alturas, combinando recursos, competencias y mucha creatividad, y haciendo aún más emocionantes y memorables sus plataformas para el público.

El 11 de mayo se realizará Entono Soundsystem en el Movistar Arena con las actuaciones de grandes figuras del reggae como The Wailers ft Julian Marley e Inner Circle. Así mismo, el 15 de mayo será la oportunidad para Boogie Nights W, una celebración con dos de los exponentes más importantes de la música disco: Kool and The Gang y The Village People.

También, tienen en el tintero la primera versión de Tomorrowland en Colombia con su contenido CORE, que se hará el 11 y 12 de mayo, y el esperado lanzamiento de fanáticos del festival Ritvales en abril. También, se destaca su participación en el Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos más emblemáticos del país.

Empresas que le apuestan al entretenimiento

Desde su fundación en 2013, Breakfast Club ha dejado una huella indeleble en la escena del entretenimiento colombiano, impactando a cientos de miles de personas con eventos como La Solar, Ritvales, Paralelo y La Verbena, la empresa paisa ha llevado la música a lo largo y ancho de Colombia desde la capital de la montaña, colaborando con cientos de marcas y artistas y robusteciendo la idea que la vocación económica de Medellín merece una expansión hacia la cultura y el entretenimiento.

Por su parte, TBL Live, fundada en 2018 por CLK, ha sido pionera en la producción de eventos en vivo en Bogotá y ha trabajado con algunos de los artistas más reconocidos de la industria, incluyendo a Morat, Juan Luis Guerra, Juanes, Maluma, Kygo, entre otros. Con una experiencia que trasciende las fronteras colombianas, TBL Live ha llevado a cabo exitosos espectáculos en países como España, Chile y Ecuador, y han sido un jugador definitivo en la construcción de la música en vivo como motor económico del país.

Acerca de Breakfast Club

Breakfast Club es un grupo empresarial con más de 10 años de trayectoria en la realización y conceptualización de eventos musicales, además de ser anfitrión de más de 10 sitios dedicados a ofrecer experiencias de entretenimiento, gastronómicas, nocturnas y hoteleras en el sector de Provenza y Poblado en la ciudad de Medellín.

En promedio, al año realizan 15 y 20 eventos con aforos que oscilan entre los 5.000 y 40.000 asistentes, entre los 3 más grandes se encuentran: La Solar Festival, Ritvales y La Verbena Festival. Para generar dinamismo en la economía de la región y el país, el grupo genera alrededor de 200 empleos directos y 6.000 empleos indirectos al año.

Acerca de TBL Live

Es una productora colombiana de espectáculos en vivo, creada en el año 2018. Ha realizado en Colombia shows en vivo nacionales e internacionales manteniendo el récord de asistencia en el movistar arena como Carin León, Gilberto Santa Rosa, Feid, El Festival de la Leyenda Vallenata, Marco Antonio Solis, Disney On Ice, Los Tigres del Norte, entre otros. Su misión es ser una plataforma para la promoción de artistas nacionales e internacionales ofreciendo al público espectáculos de la más alta calidad. TBL LIVE, le apuesta en el 2024 a los eventos de la escena House, EDM y Electrónica, trayendo a la ciudad de Bogotá eventos del nivel de Artbat, Disclosure, Martin Garrix, SuenaVol 2 (House & EDM Ed.), entre otros, poniendo a disposición de los capitalinos, grandes shows que buscan satisfacer los gustos de todo su público.

