Los mejores inventos de 2023: inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual

Anualmente la revista Times, lanza el listado de las 200 innovaciones de 2023 y que en 2024 seguirán generando impacto; de esas 200 destacamos las mas relevantes en las cateogrías de inteligencia artifical, realidad aumentanda y virtual.

Estas tres categorías juegan un papel crucial en el sector de la comunicación, el mercadeo y la publicidad debido a su capacidad para ofrecer experiencias innovadoras y personalizadas. Desde asistentes virtuales, publicidad interactiva, personalización de contenidos, entretenimiento, educación, eficiencia y automatización de tareas.

Innovaciones en Inteligencia Artificial (AI)

Alitheon FeaturePrint: Se trata de un software que a través de la cámara del celular detecta productos falsificados, como un reloj o un bolso. Cuenta con una tecnología óptica de inteligencia artificial que permite visualizar detalles, obteniendo una huella digital.

Adobe Photoshop Generative: Adobe integró inteligencia artificial con tecnología Firefly al editor de imágenes más popular del mundo: Photoshop. Con dos nuevas funciones, el Generative Expand y el Generative Fil, que permiten completar, agregar o eliminar algo en una imagen ya existente, con solo ingresar un texto descriptivo.

Dedrone City-Wide Drone Detection: Es un servicio que detecta drones no autorizados alrededor de un área geográfica, advirtiendo a las autoridades en cuestión de segundos si un dron ha ingresado a cierto espacio aéreo. Utiliza una combinación de señales de drones, como radiofrecuencia, datos ADS-B y balizas RemoteID.

OpenAI GPT-4: Se convirtió en el modelo de IA que impulsa a un chatbot más potente de 2023, capaz de desarrollar razonamiento verbal, dividir conceptos complejos y otras funcionalidades. En septiembre, OpenAI implementó capacidades para interactuar con el modelo mediante voz.

Según la Revista Times “Su predecesor, ChatGPT, obtuvo mejores resultados que sólo el 10% de los estudiantes que tomaron el examen de la abogacía, GPT-4 superó al 90% de ellos”

Runway Gen-2: Runway, una startup cuyas herramientas de efectos visuales se utilizaron para crear los gráficos de la película “Everything Everywhere All At Once”, presentó su modelo Gen-2, que permite a generar vídeos completos a partir de mensajes de texto, imágenes u otros vídeos.

Meta SeamlessM4T: Es un modelo de IA capaz de comprender casi 100 idiomas tanto de voz como de texto, que puede traducir en tiempo real en una variedad de formatos. El sistema es más eficiente y menos propenso a errores, incluso puede descifrar varios idiomas mezclados en una misma oración.

So-VITS-SVC: Este software de código abierto posibilita la capacitación de una red neuronal con la voz de un cantante, permitiendo posteriormente la generación de canciones utilizando voces creadas mediante inteligencia artificial.

AlertCalifornia and Cal Fire AI Wildfire Detector: Esta herramienta detecta incendios forestales antes de que se propaguen, está entrenada para detectar humo y otros indicios tempranos de incendio a partir de una red de más de 1.050 cámaras ubicadas en bosques del estado de California; cuando el sistema detecta algo, alerta al departamento de bomberos local mediante un mensaje de texto. En los primeros dos meses, el sistema ha identificado correctamente 77 incendios antes de una llamada al 911.

Stable Audio: Con IA generativa, Stable Audio, puede generar cualquier sonido o canción con indicaciones de texto. El modelo se entrenó en un conjunto de datos de un stock que contiene más de 800.000 archivos de audio que suman un total de 20.000 horas.

TrailGuard AI: En zonas de India y África, la caza ilegal sigue siendo la mayor amenaza para los elefantes y grandes felinos. TrailGuard AI, emplea cámaras diminutas, impulsadas con tecnología Intel, para monitorear especies en peligro de extinción y detectar cazadores; el sistema utiliza señales de radio celular y de largo alcance para transmitir las imágenes a las autoridades en 30 segundos. Durante una fase de prueba se han arrestado a más de 30 cazadores.

OpenAI Dall-E 3: Se trata de un generador de imágenes de IA, que se integra en ChatGPT para que los usuarios puedan ingresar comandos conversacionales y obtener una imagen que coincida con una descripción.

Project Gutenberg Open Audiobook Collection: Microsoft y el MIT se unieron para crear Open Audiobook Collection, utilizando tecnología de texto a voz para convertir 5.000 libros en audiolibros gratuitos narrados mediante el uso de tecnologías de síntesis de voz o generación de texto por inteligencia artificial.

AudioShake: El software de inteligencia artificial separa componentes de audio pregrabado para descomponerlos en sus elementos individuales. Convertiendo el audio en una experiencia interactiva y editable.

Humane Ai Pin: Es un dispositivo que se adhiere magnéticamente a la ropa, y actúa como un asistente personal impulsado por inteligencia artificial, que utiliza software propio y GPT de OpenAI, permitiendo realizar diversas tareas mediante comandos de voz, como hacer preguntas, llamadas y enviar mensajes. Además, cuenta con una cámara para identificación y un pequeño proyector para mostrar imágenes en la palma de la mano.

Innovaciones en Realidad Virtual y Aumentada

Medivis SurgicalAR: Con un auricular AR, un cirujano puede visualizar datos en el cuerpo de un paciente durante una operación, creando un sistema de guía visual que puede ayudar con procedimientos complicados como la extirpación de un tumor cerebral y reducir errores.

Apple Vision Pro: Se trata de unos lentes de realidad aumentada y virtual, que cuenta con pantallas micro-OLED, una docena de cámaras, seis micrófonos, cinco sensores y un chip R1 diseñado por Apple. Que le permite a los usuarios interactuar con contenido digital mediante con controles por gestos

Axiom Holographics Hologram Zoo: Es un zoológico de hologramas, que proyecta imágenes realistas como osos polares y ballenas en acción; esto con el fin de el público vea y aprenda sobre la vida silvestre, sin tener animales en cautiverio.

Sightful Spacetop: Se trata de un computador de realidad aumentada, que, con un par de gafas se puede visualizar una pantalla virtual de 100 pulgadas y una resolución de 1080p, que promete ofrecer un espacio de trabajo más amplio y flexible.