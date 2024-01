Hitachi Energy desarrolla nuevas estrategias de movilidad sostenible y alternativas libres de emisiones

Con el paso de los años, los desafíos medioambientales exigen un mayor compromiso a nivel global y ponen en evidencia diversas necesidades para las industrias, por ejemplo la de implementar estrategias innovadoras que permitan la operación sostenible en importantes frentes como lo es la movilidad y la generación de energía. Para estos, la empresa Hitachi Energy, líder tecnológico global que promueve un futuro energético sostenible para todos, ha desarrollado en los últimos años productos y soluciones que proyectan alternativas sostenibles en determinadas comunidades, con la meta de expandir este impacto positivo a nivel mundial.

En cuanto a movilidad sostenible se refiere, el portafolio de nueva generación e-mesh™ de la empresa Hitachi Energy, es especialmente adecuado para el mercado de recarga de vehículos eléctricos, este requiere tecnologías digitales avanzadas con el fin de controlar, optimizar y coordinar dicho proceso de recarga. A medida que evolucionan los casos de uso, e-mesh™ proporciona una plataforma para abordar una variedad de necesidades, incluyendo la gestión de grandes depósitos de flotas de vehículos eléctricos, la coordinación de estaciones de carga rápida y la optimización de la recarga de vehículos eléctricos.

Grid-eMotion™ también está diseñada para ayudar a la transición hacia la movilidad sostenible. La solución comprende una conexión a la red de distribución de energía e infraestructura de carga de CC (corriente continua) con puntos de carga y sistemas de carga inteligentes. De esta manera, se podrá reducir la huella para dos depósitos de autobuses que formarán parte del programa de electrificación, así como bajas emisiones de ruido y una alta confiabilidad: tres requisitos clave para los depósitos de autobuses en un entorno urbano densamente poblado, donde el espacio es limitado y la carga impecable es vital para garantizar que los autobuses funcionen a tiempo.

La compañía también presentó una de las soluciones más recientes, completamente libre de emisiones y que solo produce energía de CA (corriente alterna), calor utilizable y agua. Se trata de un generador plug-and-play integrado y escalable para una instalación temporal o permanente, en aquellos casos donde las redes eléctricas no son prácticas y los generadores diésel no son una opción. La variante de potencia media proporciona energía para instalaciones temporales y está diseñada para 400-600 kVA.

Estamos encantados de presentar esta solución pionera que descarboniza aplicaciones difíciles de reducir", dijo Marco Berardi, Head of Grid & Power Quality Solutions and Service at Hitachi Energy. "A medida que avanza la transición hacia Net Zero, cada vez más las industrias buscan formas confiables de reducir su impacto ambiental y mejorar el desempeño operativo".