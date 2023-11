Casi, pero no completamente iguales en derechos

Leila Guerriero, Iris Apfel, Pilar Quintana, Clarice Lispector, María José Arjona, BeatrizPérez... son algunas de las mujeres que admiro y a las que vuelvo cuando busco inspiración o, sencillamente, paz mental. Aunque siempre pienso en ellas como escritoras, íconos, artistas (es decir, según su profesión, no su género), sé que son mujeres y que eso, queramos o no, hace la diferencia.

En cualquier área y profesión, las mujeres tienen que pelearse el acceso a ciertos espacios, especialmente de poder y decisión, de forma más intensa que los hombres. Hoy, somos más iguales, pero no completamente iguales en derechos. Para quienes dicen que lo anterior no es verdad, aquí van algunas cifras: Según los datos más recientes del Informe global sobre la brecha de género 2023, del Foro Económico Mundial1, la pandemia hizo que el tiempo que se preveía iba a tomar alcanzar la paridad de género se extendiera de 100 a 132 años. Además, el informe mostró que en los últimos 17 años la brecha de género se ha reducido tan solo 0,24 puntos porcentuales por año.

Adicionalmente, las dos mayores diferencias entre hombres y mujeres siguen dándose en el tema de las oportunidades económicas (con 60,1 % de la brecha de género mundial cerrada) y el empoderamiento político (con 22,1 % de la brecha cerrada).Las cifras anteriores muestran hechos: por ejemplo, ¿sería ideal pensar únicamente en la calidad del trabajo de una mujer y no en su género? Sí. Sin embargo, esto solo sucedería y sería plausible en un mundo donde las mujeres tuvieran las mismas oportunidades en todos los niveles que los hombres.

Mientras eso no ocurra, hablar, resaltar e incluir el trabajo de las mujeres es una forma de cerrar esa brecha y empujar hacia la igualdad. ¿Cuándo será posible dejar de empujar? Cuando en eventos, en compañías y en cualquier espacio de la sociedad no se olvide incluir a las mujeres; lo anterior va a que en muchos eventos académicos, por ejemplo, solo hay hombres y al reclamar al respecto, los organizadores argumentan que no se dieron cuenta de la situación.

Lo que no ven es que justamente eso es lo grave, ni siquiera se dan cuenta de que omitir a las mujeres es una forma de ampliar la brecha de género. Women to Watch es un programa que, desde hace ocho años, justamente busca visibilizar el trabajo transformador, influyente, disciplinado y valioso de las mujeres en el ecosistema de las comunicaciones, la publicidad y el mercadeo en Colombia. Busca, también, crear una comunidad de mujeres que inspiren y guíen a otras y otros en el camino hacia el éxito; y que sean insignia de lo que significa liderar como mujer. Finalmente, es una invitación a ser conscientes de la importancia de cerrar la brecha, de lograr la igualdad y de ver lo que muchas veces no se ve.

