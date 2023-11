La efectividad de las campañas sencillas: El impacto de 'Life Extending Stickers' - Makro y Grey Colombia

La lucha contra el desperdicio de alimentos ha cobrado vida en una iniciativa aparentemente 'simple' pero impactante: 'Life Extending Stickers' de Makro y Grey Colombia, la iniciativa, resalta su compromiso con la reducción del desperdicio de alimentos y la promoción de hábitos de consumo responsables. Esta iniciativa ha obtenido reconocimiento global, ganando premios en diversas categorías como diseño sostenible, activación minorista y uso creativo de datos.

En el corazón de 'Life Extending Stickers' se encuentra una idea poderosa en su simplicidad: el uso de calcomanías para fomentar un cambio de comportamiento hacia el desperdicio de alimentos. "La idea vive en quizás la pieza más pequeña de comunicación que pueda existir, como lo es un sticker de 2,3 x 2,3 centímetros, pero con un mensaje gigante, que te dice que esa fruta o verdura que aún madura no tiene que ir al cesto de basura, sino a una deliciosa receta", comentó Juan Jose Posada, presidente y CCO de Grey Colombia.

La iniciativa no solo se enfoca en reducir el desperdicio de alimentos, sino que también se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), subrayando la importancia de la responsabilidad en el consumo y promoviendo una mentalidad sostenible. "Cada vez más veremos iniciativas al respecto, estamos en una carrera contra el reloj, por hacer más por nuestro planeta, por no agotar ni desperdiciar sus recursos, por consumir responsablemente, por preferir a las marcas que no solo te venden, sino que también contribuyen a la comunidad", afirmó Posada.

Más allá de sus logros publicitarios, el reconocimiento más significativo de la campaña reside en su capacidad para conectarse con la audiencia a un nivel más profundo. La aceptación generalizada de la iniciativa por parte de personas de diversos ámbitos de la vida cotidiana valida su impacto en la conciencia pública y demuestra su capacidad para influir en los hábitos de consumo. "Justamente el mayor reconocimiento que tiene esta iniciativa es que le gusta a la gente. Desde que salimos al aire con la iniciativa, notamos que esta tenía ese factor adicional que es tan difícil de lograr y es la aceptación en la cultura popular", destacó Posada.

Los múltiples reconocimientos han demostrado que la simplicidad puede ser el catalizador de una revolución publicitaria y social sin precedentes, reafirmando su posición como líder en la industria al impulsar un cambio positivo en la mentalidad colectiva y promover un futuro más sostenible.

Ficha Técnica:

Client: Makro

Makro Client Development Director: Eric Pell

Eric Pell Marketing Director: Juan Yepes

Juan Yepes Agency: GREY Colombia

GREY Colombia Global Chief Creative Officer: Javier Campopiano

Javier Campopiano President / Chief Creative Officer LATAM: Diego Medvedocky

Diego Medvedocky President / Chief Creative Officer: Juan José Posada

Juan José Posada Chief Executive Officer: Jorge Serrano

Jorge Serrano Executive Creative Director: Juan Cárdenas / Sebastián Benítez

Juan Cárdenas / Sebastián Benítez Creative Director: Andrés Núñez

Andrés Núñez Art Director: Vanessa Sánchez

Vanessa Sánchez Copywriter: Juliana Daza

Juliana Daza Designer: William Hernández

William Hernández Designer: Han Lin

Han Lin Account Director: Diana Espitia

Diana Espitia Production Director: Andrea García - Townhouse

Andrea García - Townhouse Photography: Germán Rojas

Germán Rojas Director: Jorge Vélez (El Mono) - Whisky

Jorge Vélez (El Mono) - Whisky Executive Producer: Juan Lerner - Whisky

Juan Lerner - Whisky Music: Camilo Lucena - Machina

Camilo Lucena - Machina Postproduction: Julián Ceballos - Townhouse

Julián Ceballos - Townhouse Chief Reputation Officer: Florencia Kessler

Florencia Kessler PR Agency: Talkability

Talkability Head of Global Creative Excellence: Maru Sokolowski

Hasta el momento, los Stickers han obtenido los siguientes reconocimientos en lo que va del año:

Cannes Lions - 2023

GOLD - OUTDOOR: Culture & Context > Social Behaviour

Culture & Context > Social Behaviour SILVER - OUTDOOR: Ambient & Experiential > Displays

Ambient & Experiential > Displays SILVER - DESIGN: Point of Sale, Consumer Touchpoints & In-store Collateral

Point of Sale, Consumer Touchpoints & In-store Collateral SHORTLIST - OUTDOOR: Single-market Campaign

LIA - London International Awards - 2023

GRAND LIA - PACKAGE DESIGN

PACKAGE DESIGN GOLD - AMBIENT & ACTIVATION: Retail

AMBIENT & ACTIVATION: Retail GOLD - DESIGN DIRECT MARKETING: Consumer

DESIGN DIRECT MARKETING: Consumer GOLD - DESIGN: Sustainable Design

DESIGN: Sustainable Design GOLD - PACKAGE DESIGN: Sustainable Packaging

PACKAGE DESIGN: Sustainable Packaging SILVER - AMBIENT & ACTIVATION: Creative Use of Data

AMBIENT & ACTIVATION: Creative Use of Data SILVER - AMBIENT & ACTIVATION: Sustainability

AMBIENT & ACTIVATION: Sustainability SILVER - EVOLUTION: Creative Use of Media

EVOLUTION: Creative Use of Media BRONZE - EVOLUTION: Creativity in Commerce

EVOLUTION: Creativity in Commerce FINALIST - TRANSFORMATIVE BUSINESS IMPACT: Commercial Transformation - Sustainability

TRANSFORMATIVE BUSINESS IMPACT: Commercial Transformation - Sustainability FINALIST - CREATIVE USE OF DATA: Data Visualization

Communication Arts - 2023

FINALIST - ADVERTISING ANNUAL

ADVERTISING ANNUAL COMMARTS - ADVERTISING ANNUAL 2023

ADVERTISING ANNUAL 2023 BEST IN SHOW - NON TRADITIONAL ADVERTISING

Campaign Ad Net Zero Awards - 2023

FINALIST - FOOD

FOOD FINALIST- INTERNATIONAL

El Dorado Festival - 2023

GOLD - SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Consumo y Producción Responsable

Consumo y Producción Responsable SILVER - DESIGN: Punto de venta, puntos de contacto con el consumidor y colaterales en tienda.

Punto de venta, puntos de contacto con el consumidor y colaterales en tienda. SILVER - OUTDOOR: Viajes, ocio, retail, restaurantes y comida rápida.

Viajes, ocio, retail, restaurantes y comida rápida. SILVER - BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION: Responsabilidad social, propósito corporativo y cultura.

Responsabilidad social, propósito corporativo y cultura. BRONZE - DIRECT: Impresiones y outdoor.

Impresiones y outdoor. FINALIST - DESIGN: Embalaje sostenible.

Embalaje sostenible. FINALIST - BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION: Experiencias y activaciones en puntos de venta.

También le puede interesar: Epson y Shakira se asocian para hacer vibrar a Latinoamérica