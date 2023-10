Publicis Play: La unidad de Publicis Groupe que está cambiando las reglas del juego en Latinoamérica

En pleno 2023, nadie debería sorprenderse que el gaming esté en la agenda de la mayoría de los anunciantes. No se trata solamente de una industria que genera más de 26 billones de dólares al año o que conecta a más de 3,2 billones de personas en simultáneo. Hoy más allá de jugar, es una forma de relacionar, es un espectro de múltiples universos, centenares de audiencias conectando a diario e infinitas narraciones creativas. Razones más que suficientes para ensamblar un equipo que entienda cada variable que hay alrededor del juego.

Actualmente, el equipo está conformado por diferentes perfiles que incluyen planeación estratégica, project managers, creatividad, entre otros. Antes de presentar una campaña, se dedican a investigar tendencias y el ecosistema del gamer persona con el fin de entregar un trabajo no solo creativo, sino también estratégico.

Sebastián Betancur, Director Creativo de Publicis Play destaca: “queremos demostrar que el mundo del gaming es un ámbito serio y para tener éxito en él, es necesario realizar investigación, estudiar a la audiencia y abordar las iniciativas de manera seria”.

La visión de Publicis Play Colombia es transformar el panorama empresarial al proponer campañas e iniciativas que evidencien un cambio necesario y fundamental en la publicidad. El objetivo es que las marcas dejen de comunicarse unilateralmente con su público y comiencen a entablar conversaciones colaborativas.

Según afirma Jose Racioppi, Director Creativo de la unidad: “el gaming, en particular, tiene un enfoque diferente, no solo como un canal, sino como una audiencia. Esto significa que la marca no puede simplemente entrar y esperar que los gamers la amplifiquen; debemos mejorar las condiciones en las que estas personas juegan. Tenemos que jugar con ellos, ser aliados y no solamente otro espectador más al que le dan un control desconectado, como hacíamos con nuestros primitos cuando eran pequeños”.

Para encarnar estas variables nos permitiremos usar el método del ROLEO, ese donde el jugador encarna un personaje con habilidades y características únicas, como un MAGO, una CAZADORA o un poderoso GUERRERO, donde poco a poco iremos develando contenidos que los guiarán por la partida y para lo cual los invitamos a estar conectados en nuestro perfil oficial de LinkedIn.

