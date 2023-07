Coke Studio de Coca-Cola anunció nuevas colaboraciones a nivel global

La plataforma Coke Studio es un espacio para la creación y colaboración entre artistas musicales emergentes y revolucionarios a nivel mundial; desarrollada en colaboración con Universal Music Group. Esta plataforma ofrece una oportunidad única para que artistas de todo el mundo colaboren y experimenten con sonidos de diferentes culturas, fusionen géneros para crear nueva música y lleguen a audiencias globales

Para esta ocasión Coke Studio anunció sus más recientes colaboraciones musicales; se trata de una canción de la banda Imagine Dragons y la Inner City Youth Orchestra de Los Ángeles titulada "Symphony". Asimismo el grupo musical surcoreano NewJeans se asoció con el rapper J.I.D para lanzar la canción "ZERO (J.I.D REMIX)”

Hanni, de NewJeans comentó acerca de la colaboración: "Poder colaborar con una marca que he conocido toda mi vida es surreal. La idea de poder participar en esta canción de una manera nueva, diversa y fascinante es realmente un reto emocionante. Sobre todo, estamos muy agradecidos de que nos hayan dado esta oportunidad. Fue una explosión absoluta, verdaderamente lo disfrutamos y creamos grandes recuerdos”.

“La música puede transformar la mente y la vida de los jóvenes y nuestra canción para COKE STUDIO™ fue una oportunidad para crear una colaboración y experiencia musical única. Fue increíble trabajar con Imagine Dragons y producir esta hermosa pieza musical para que todos la disfruten”, comentó La Inner City Youth Orchestra de Los Ángeles.

El lanzamiento de "Symphony" y “ZERO (J.I.D REMIX)” siguen a "Be Who You Are (Real Magic)", la canción himno de COKE STUDIO™ de este año del músico estadounidense Jon Batiste, e interpretada por NewJeans, J.I.D, Camilo, y a Cat Burns.

“Las colaboraciones son la esencia de Coke Studio y consisten en reunir increíbles talentos musicales de distintos géneros y culturas, para crear nuevos sonidos", señaló Joshua Burke, director Global de Marketing de Música y Cultura de Coca-Cola.

Coke Studio 2023 ha reunido a más de 16 artistas musicales de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Colombia, Egipto, India, Pakistán, Bangladesh, Turquía, China, Corea y Filipinas:

Camilo (Colombia)

NewJeans (Corea del Sur)

J.I.D (Estados Unidos)

Cat Burns (Reino Unido)

Imagine Dragons (US)

Sam Smith (Reino Unido)

Diljit Dosanjh (India/Canadá)

Evdeki Saat (Turquía)

Inner City Youth Orchestra of Los Ángeles (Estados Unidos)

Jessie Reyez (Canadá)

Shae Gill (Pakistán)

Shreya Ghosal (India)

XIN LIU (China)

Zack Tabudlo (Filipinas)

El contenido de la plataforma global COKE STUDIO™ está disponible para todos los fans en: https://www.coca-cola.com/cokestudio

También le puede interesar: Samsung amplía su presencia en el mundo de los videojuegos con una Gaming House en Fortnite