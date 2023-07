La educación STEM, un desafío clave para mujeres líderes en tecnología

En la era actual, donde la tecnología desempeña un papel fundamental, la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se ha convertido en una pieza clave para desarrollar habilidades altamente relevantes en el mercado laboral. Sin embargo, a pesar de la importancia de estas habilidades, persiste una marcada disparidad de género en el ámbito de las empresas tecnológicas, como indica una investigación realizada por Genoma.

Dicha investigación abarcó a 5469 personas encuestadas en 67 ecosistemas globales durante el período comprendido entre septiembre de 2016 y noviembre de 2022. Los resultados revelan que solo un 31% de los encuestados informaron tener al menos una mujer fundadora en sus empresas, con un promedio general de mujeres fundadoras del 15% en todos los ecosistemas analizados.

Cabe señalar que dentro de este panorama, y en el marco del BID Lab Forum, un evento organizado por el Banco Interamericano de desarrollo, Madeleine Clavijo, Co-Founder y CRO del unicornio Kushki y fundadora de Women Colombia Fintech, hizo un llamado a las directoras de estas compañías para que impulsen la educación STEM, pues tan sólo el 35% de quienes cursan estudios de este tipo son mujeres, según datos de la Unesco.

Asegura Madeleine.

En Colombia, por ejemplo, tan solo una de cada diez mujeres estudia en instituciones universitarias y menos de 2% escoge una carrera STEM, de acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto, es una situación que no solo sucede en el país, según la UNESCO, en el mundo, las mujeres representan solo 35% de quienes cursan estudios de enseñanza superior en STEM y representan menos de 30% de los investigadores científicos. Estás brechas de género reducen las posibilidades de innovación y de nuevas perspectivas para abordar los desafíos actuales y futuros.

Crean en sí mismas, tengo muchas lecciones que he aprendido a lo largo de mis 30 años de carrera profesional, pero una de las razones que me ha llevado a la posición donde hoy estoy es creer en mí y en las capacidades para generar un impacto positivo. Sin embargo, para generar una igualdad de oportunidades, es fundamental que las founder nos unamos para estimular esta educación por medio de proyectos no solo internos, sino también, algunos que se estimulan desde la niñez o en la universidad