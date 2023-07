Movilidad sostenible en Colombia: Renault E-Tech 100% Electric Days

La implementación de carros eléctricos en Colombia ha ganado impulso como una respuesta efectiva y sostenible a los desafíos medioambientales y energéticos que enfrenta el país. Con una conciencia creciente sobre los efectos del cambio climático y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, esta transición hacia la movilidad eléctrica no solo ofrece una solución más limpia y eficiente en términos de emisiones, sino que también presenta una oportunidad para el desarrollo de una industria local.

El escenario donde se presentó la oportunidad de mostrar y discutir el presente y el futuro de una movilidad sostenible de Colombia fue en la Renault E-Tech 100% Electric Days; los temas que se que fueron el foco de discusión y aprendizaje fue que tanto la movilidad, sostenibilidad, eficiencia, innovación y tecnología están intrínsecamente relacionadas en el contexto de los carros eléctricos. Estos vehículos representan un cambio tanto económico como social, ya que utilizan energía eléctrica en lugar de combustibles fósiles, lo que reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica. Además, al depender de fuentes de energía renovable, como la solar o la eólica, se promueve aún más la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono.

El evento resaltó el papel pionero que tiene Renault en el mercado de la movilidad, En cuanto a movilidad eléctrica dio paso a la introducción de cuatro nuevos modelos 100% eléctricos en el mercado colombiano. Estos vehículos no solo contribuirán a reducir las emisiones de carbono, sino que también ofrecerán beneficios adicionales, como menor costo de operación y mantenimiento, mayor eficiencia energética y un menor impacto ambiental en comparación con los vehículos de combustión interna.

Compromiso con la movilidad sostenible

La llegada de Renault Master E-Tech 100% eléctrica no solo ofrece soluciones de transporte eficientes y respetuosas con el medio ambiente, sino que también promueven una infraestructura de carga accesible y servicios financieros adaptados a las necesidades de los clientes. Con un enfoque en la flexibilidad, la comodidad y la innovación, Renault y Mobilize Financial Services contribuyen a construir un futuro más limpio y eficiente.

Desarrollo de infraestructura de carga

Es cierto que la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Colombia todavía se encuentra en desarrollo y no es tan amplia como en otros países. Sin embargo, el desarrollo de infraestructura de carga adecuada para vehículos eléctricos en Colombia está siendo implementado estratégicamente en lugares clave como estacionamientos públicos, centros comerciales y vías principales, con el objetivo de facilitar la recarga de los vehículos eléctricos de manera conveniente y accesible para los usuarios.

Esta infraestructura de carga es fundamental para impulsar la adopción masiva de vehículos eléctricos en el país, al proporcionar una red confiable de puntos de recarga. La existencia de estas estaciones elimina la preocupación por la autonomía limitada y brinda a los conductores la tranquilidad de contar con opciones para recargar sus vehículos en diferentes ubicaciones. Esto fomenta la confianza en la movilidad eléctrica y contribuye a superar las barreras que puedan existir en la transición hacia este tipo de vehículos.

''pasamos a un concepto de ver al automóvil como un device, ya no solo como un vehículo, como un carro, sino como un aparato tecnológico y de esa forma en la noche puede ser cargado durante toda la noche en la casa mientras uno está durmiendo y aquí el vehículo está cargado al 100%, eso es una alternativa''.

El impacto en la movilidad sostenible

La mejora en las baterías de los vehículos eléctricos, en términos de capacidad y eficiencia, junto con la creciente infraestructura de carga, promueve la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del aire. Al funcionar con energía eléctrica, los vehículos eléctricos no generan emisiones contaminantes durante su operación, lo que contribuye directamente a la lucha contra el cambio climático y al mejoramiento de la salud ambiental.

La adopción de la movilidad eléctrica no solo tiene un impacto positivo en la reducción de la contaminación y las emisiones, sino que también fomenta la innovación tecnológica y el desarrollo de la industria local. A medida que se expande la infraestructura de carga, se generan oportunidades para el crecimiento económico, la creación de empleo y la inversión en tecnologías relacionadas con los vehículos eléctricos. Esto impulsa el desarrollo de una cadena de suministro local y fomenta la investigación y el desarrollo de soluciones más eficientes y sostenibles en el ámbito de la movilidad.

Entonces estamos lanzando un ecosistema moderno, ambicioso, que entendemos va a levantar gran parte de las barreras a esa duda de si adquirir o no una movilidad eléctrica, ya sea como primer carro o como segundo carro. Entonces estamos convencidos de que la apuesta que estamos haciendo va a ser exitosa en Colombia. (...) estamos localizando una plataforma multi-energía, es decir, nos permitirá producir vehículos térmicos y vehículos electrificables desde que el mercado, no solamente de Colombia sino del mercado regional, lo permite, recordando que Renault Sofasa el año pasado fue el 70% de la producción automotriz de Colombia que tuvo una cadena de valor depende del éxito de lo que logremos industrializar. Agrega Ariel Montenegro, Presidente Director General de Renault Colombia.

Mobilize Financial Services: Impulsando la movilidad sostenible

Durante el evento, se ha dado a conocer un importante anuncio: RCI Colombia –la reconocida empresa financiera– ha cambiado su marca comercial a Mobilize Financial Services. Este cambio de marca refleja el compromiso de RCI Colombia con la movilidad sostenible y su visión de adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades del mercado. Mobilize Financial Services se posiciona como una marca líder en soluciones financieras para la movilidad, ofreciendo servicios adaptados a los clientes y promoviendo una transición hacia una movilidad más innovadora.

RCI Colombia ha evolucionado y se ha convertido en Mobilize Financial Services, una marca que busca satisfacer las necesidades de movilidad de los clientes y promover una movilidad más innovadora. Como parte de esta transformación, Mobilize Financial Services ofrece una amplia gama de servicios financieros y soluciones de movilidad adaptadas a los nuevos estilos de vida de los colombianos. Desde financiación de vehículos hasta renting operativo, Mobilize Financial Services se posiciona como un aliado confiable para los clientes que desean acceder a una movilidad sostenible y eficiente. Además, la marca tiene como objetivo expandirse en los segmentos de clientes minoristas y flotas, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Es Renol, no Renault

En un emocionante estreno, Renault ha presentado su nueva campaña publicitaria titulada "Es Renol, no Renault", una celebración de la profunda conexión y la historia de amor entre los colombianos y la marca Renault. Esta campaña rinde homenaje al apodo cariñoso que los colombianos han otorgado a la marca a lo largo de los años, reconocido por Renault como una muestra de afecto y cercanía con el público.

