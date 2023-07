Neurobusiness: Innovación, valor y cambio en el mundo empresarial

Como empresa innovadora que combina la neurociencia y los principios del comportamiento humano con el ámbito empresarial, su enfoque se basa en comprender cómo funciona el cerebro y cómo influye en la toma de decisiones, el comportamiento del consumidor y el rendimiento empresarial.

Fundada por el CEO Daniel Castro, Neurobusiness se ha destacado por su enfoque en ofrecer propuestas de valor innovadoras basadas en evidencia científica real; Comenzando con los orígenes, se revela que la idea nació de la necesidad de llegar a los clientes con enfoques diferentes y basados en ciencia social. Como exgerente de marketing en compañías multinacionales, Castro tuvo la oportunidad de aplicar los conocimientos de neurociencia en el marketing, la gestión de equipos y el liderazgo. Durante ese tiempo, muchas marcas lograron posicionarse como líderes de mercado en un corto período de tiempo; inspirado por esta experiencia, decidió fundar Neurobusiness para servir a grandes compañías y hacerles el bien a los ejecutivos con los que trabajan.

Así mismo, el concepto con el que Neurobusiness ha logrado su posicionamiento es gracias al "Work from Anywhere" –el cual es un concepto que se refiere a la capacidad de trabajar de forma remota desde cualquier ubicación geográfica, sin estar limitado a una oficina física específica–. En lugar de tener que estar presente en un lugar de trabajo tradicional, los profesionales que adoptan el enfoque "Work from Anywhere" pueden llevar a cabo sus tareas laborales desde su hogar, cafeterías, espacios de coworking, o cualquier otro lugar que les resulte conveniente y propicio para su productividad.

Igualmente, el trabajo desde cualquier lugar ha sido un desafío y una nueva realidad que para muchas organizaciones aún no lo ven viable, ya que se cree que trabajar en un espacio físico es esencial para la eficiencia. Sin embargo, se ha demostrado que esto no es necesariamente cierto. El CEO enfatiza que la clave para el éxito del "Work from Anywhere" radica en varios factores:

En primer lugar, es crucial tener una cultura organizativa sólida. No se trata solo de tener valores escritos en una pared, sino de vivir y respirar esos valores en el día a día. Esta cultura debe ser respaldada por principios de comportamiento que sean compartidos por todos los miembros del equipo. Además, la tecnología desempeña un papel fundamental para garantizar una comunicación y colaboración fluida en un entorno remoto.

La mentalidad de las personas también es un factor importante en el éxito del trabajo remoto. Superar el paradigma de que se necesita estar físicamente presente en una oficina para ser productivo es fundamental. Los líderes y gerentes deben apoyar y fomentar un enfoque basado en resultados en lugar de centrarse en las horas trabajadas o la ubicación física.

Ahora bien, Neurobusiness ha identificado desafíos específicos al construir relaciones sólidas en el entorno de trabajo remoto. Uno de ellos es el cambio, ya que el cerebro humano tiende a resistirse al cambio. Superar esta resistencia requiere un enfoque consciente en la construcción de una cultura organizativa sólida y en la adopción de las plataformas tecnológicas adecuadas.

Otro desafío radica en la gestión de reuniones y la coordinación de agendas en un entorno remoto. Es importante establecer prácticas efectivas para asegurarse de que las reuniones sean eficientes y productivas, utilizando herramientas como documentos compartidos, comunicación en tiempo real y aplicaciones de inteligencia artificial para facilitar la colaboración.

En cuanto a las herramientas de mercadeo y tecnología que forman parte de la experiencia, la organización se sumerge en la evidencia científica real para desarrollar sus enfoques. Utilizan metáforas visuales y ángulos redondeados para generar una mayor activación en el cerebro y transmitir mensajes persuasivos. Además, aplican el minimalismo para evitar la sobrecarga cognitiva y optimizar la efectividad de las comunicaciones de marketing.

Para el segundo semestre de este año, han identificado varias tendencias importantes en su industria; La primera es el enfoque en la ciencia real y la neurociencia basada en evidencia, diferenciándose de las afirmaciones sin fundamentos científicos que a menudo se encuentran en el campo de la neurociencia. La aplicación de la ciencia real en ventas y marketing se está volviendo cada vez más importante para generar resultados tangibles.

La segunda tendencia es el uso creciente de la tecnología en el marketing basado en datos y la toma de decisiones respaldada por evidencia. Neurobusiness utiliza herramientas como el seguimiento ocular para analizar la efectividad de las campañas publicitarias y se enfoca en la recolección y análisis de datos para respaldar sus estrategias.

Finalmente, una tendencia en liberar el potencial de la mente humana a través de la ciencia y la comprensión de cómo funciona el cerebro. Esta tendencia se centra en aplicar hallazgos científicos para ayudar a las personas a superar desafíos, cumplir metas y alcanzar su máximo rendimiento.

