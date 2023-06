John Lynn, el rockero que impulsa a VMLY&R en América Latina

John Lynn es el CEO & Director Regional de VMLY&R LATAM, una de las agencias más poderosas del mundo.

Al llegar a las oficinas de VML&YR Commerce|Geometry en Bogotá, lugar donde lo entrevistamos, saluda con desparpajo y nos comenta, en un español perfecto, que debajo de sus camisas blancas de botones y cuello siempre lleva puesta una camiseta de alguna de sus bandas de rock favoritas. Ese día tenía puesta una del dúo británico Royal Blood, que compone rock alternativo.

La entrevista comienza con una breve explicación sobre los años que lleva manejando la región, desde 2015, y su apuesta por hacer de VMLY&R la mejor opción en cada país donde tiene presencia.

Al preguntarle si ha considerado apostarle al metaverso su respuesta es contundente: “No, al metaverso no. Yo he dicho antes que el metaverso no lo veo, porque no vamos a vivir nuestras vidas en un mundo virtual como si estuviéramos haciendo gaming. Para eso haces gaming, ¿no? te metes en forma”.

Luego, habla que algo por lo que sí van a apostar es la inteligencia artificial (IA), aunque aclara que todavía hay muchos temas asociados a ella que es necesario aclarar, como la regulación. También afirma que cree que, en un futuro cercano, en las agencias será necesario un especialista en crear prompts, que son las direcciones que se le da a una IA como ChatGPT para que de sus respuestas; entre mejor estructurado sea cada prompt, mejor estructurada y completa será cada respuesta.

Menciona que otro de los temas clave para la agencia es la inclusión y la diversidad. Un ejemplo es el programa que crearon regionalmente para lograr que haya una Chief Creative Officer en, máximo, dos años ya que es una posición clave en cualquier agencia publicitaria y en este momento no hay ninguna. Así mismo, menciona que para él es importante mejorar la diversidad dentro de la compañía ya que tienen presencia en países como Brasil donde más del 50% de la población es negra.

Otro punto clave que destaca en la entrevista es el talento, su adquisición y retención. Explica que "retener talento es una de nuestras obsesiones por lo que tenemos programas de retención y de formación. Cuando personas jóvenes entran a la agencia siempre les digo que deben aprender algo cada día, eso es crucial".

Frente a las nuevas formas de trabajo y las nuevas tendencias como la Gig Economy, Lynn afirma que, aunque las entiende, "esa no es forma de planificar una carrera y planear una carrera es fundamental; es decir, pensar qué es una carrera de largo plazo y ganar trayectoria en el sector. Yo animaría a los Millenials y GenZ a evaluarlo de nuevo y a entender que ser egoísta y enfocarse solo en la calidad de vida está bien, pero no puede volverse exagerado al punto que merme las oportunidades profesionales".

También afirma que, para él, las agencias por su factor creativo y colaborativo deben trabajar presencialmente y con estrategia.

Destaca, sin embargo, las posibilidades de la virtualidad: el mejor ejemplo es que la reunión regional de VMLY&R la hizo desde las oficinas de Colombia, enlazándose desde el estudio de grabación que tiene la agencia con todos los empelados de América Latina, cerca de 3.500, de forma simultánea. De esa reunión regional destaca primero, que lograron tener conversaciones como un todo y entender hacia dónde van con aportes de cada área; y segundo, adelantó que esperan tener algún bombazo en Cannes Lions 2023, cuya 70 versión se hará del 19 al 23 de junio.

Finalmente, le preguntamos sobre el reciente Nombramiento de Nino Goldberg como presidente de VMLY&R LATAM, después de 8 años como CCO regional. Frente a esto Lynn dice “Nino siempre ha sido mi mano derecha y entender que hoy un CCO puede ser presidente o CEO es clave porque es diversidad y es lo que necesita el sector”. Así, con afirmaciones contundentes — no al metaverso, pero sí a la IA; más diversidad y, sobre todo, equidad de género y un mundo donde todos los miembros de una agencia tengan las m ismas oportunidades para brillar—, termina la charla con Lynn, una de las cabezas más importantes de la industria publicitaria.

