Coke Studio 2023 presenta la nueva canción "Be Who You Are” con Jon Batiste, NewJeans, Camilo, J.I.D y Cat Burns

Este 31 de mayo de 2023 Coca-Cola lanzó la canción “Be Who You Are” para darle inicio a la segunda temporada de Coke Studio, un plataforma musical que reúne a diversas industrias y artistas globales para desarollar colisiones musicales y así crear 'Magia de Verdad'. Curado en colaboración con Universal Music Group, uno de los líderes mundiales en entretenimiento musical.

La filosofía ‘Magia de Verdad’ de la marca Coca-Cola celebra la magia de la conexión humana y la creencia de que nuestras diferencias hacen del mundo un lugar más rico e interesante. Coke Studio se lanzó por primera vez en el año 2008 en Pakistán; sin embargo fue re lanzado globalmente en mayo de 2022, y para este año regresa más fuerte, con nuevos lanzamientos de colaboraciones musicales y un programa de patrocinios de festivales, presentaciones en vivo, contenido digital realidad aumentada (AR) y más.

La nueva canción, titulada "Be Who You Are (Real Magic)", está escrita e interpretada por el compositor y músico estadounidense Jon Batiste, en colaboración con el grupo de Kpop NewJeans, Camilo artista pop colombiano, el rapero J.I.D y la cantautora británica Cat Burns.

Estos artistas han creado 9 nuevas colaboraciones musicales y sesiones individuales exclusivas de Coke Studio, que se lanzarán a través de las plataformas musicales durante junio y julio.

El himno y el video musical es una celebración del poder de mantenerse fiel a uno mismo, reflejando la idea de que cuando las personas son auténticas y aceptan las diferencias de los demás sucede la 'Magia de Verdad'.

"Estoy orgulloso de asociarme con Coca-Cola para compartir un mensaje de aliento y humanidad con el mundo a través de mi música. La plataforma Coke Studio hace un gran trabajo al aprovechar su alcance global para reunir a artistas de diferentes culturas en la celebración de nuestras diferencias culturales y la máxima unidad de todos nosotros. Este es un enfoque no tradicional e innovador que hemos tomado, y me pareció muy orgánico simplemente hacer lo mío de World Music Radio” explicó Jon Batiste.

Además de la música, Coca-Cola lanzará su primera tienda de discos de realidad aumentada en el hub digital: https://www.coca-cola.com/cokestudio en donde los fanáticos podrán ingresar al mundo del video musical, que contará con un avatar de Jon Batiste que guiará a los usuarios a escuchar canciones, jugar, acceder a contenido de artistas, detrás de escenas, y premios exclusivos.

Así mismo, Coca-Cola está acercando a los usuarios a la música con los patrocinios del Festival de Música y Artes de Coachella Valley y próximamente el Lollapalooza Chicago en agosto; la marca también se ha asociado con Tomorrowland Bélgica para presentar una transmisión en vivo de Coke Studio. Esto con el fin de permitir a audiencias de todo el mundo sintonizar presentaciones en vivo a través del centro digital de Coke Studio.

Pratik Thakar, director de estrategia global y creatividad para Coca-Cola™ comentó "Real Magic tiene que ver con celebrar lo que sucede cuando diferentes personas se unen siendo auténticas. La plataforma Coke Studio es la verdadera representación de eso, con los increíbles artistas que hemos reunido para ofrecer un programa que es más grande y audaz que antes.”

“La verdadera colaboración entre artistas de diferentes culturas, géneros y orígenes, lo que llamamos 'colisiones’ creativas, está en el corazón de nuestra plataforma Coke Studio. Nuestro objetivo con este programa es siempre estar impulsados por la música y priorizar el rol de los fanáticos, para ofrecer música única y experiencias musicales de vanguardia. Este año hemos trabajado con una mezcla diversa de artistas globales increíblemente talentosos, reuniéndolos para crear música original que esperamos trascienda las fronteras y entusiasme a los fanáticos de la música con algo nuevo”, agregó Joshua Burke, director global de marketing en Música y Cultura para Coca-Cola”.

Coca-Cola también anunció el listado de artistas que colaborarán en las “colisiones” musicales de Coke Studio 2023:

· Camilo (Colombia)

· NewJeans (Corea)

· J.I.D (Estados Unidos)

· Cat Burns (Reino Unido)

· Imagine Dragons (Estados Unidos)

· Sam Smith (Reino Unido)

· Diljit Dosanjh (India)

· Evdeki Saat (Turquía)

· Inner City Youth Orchestra of Los Angeles (Estados Unidos)

· Nasty C (Sudáfrica)

· Jessie Reyez (Estados Unidos)

· Shae Gill (Pakistán)

· Shreya Ghoshal (India)

· XIN LIU (China)

· Zack Tabudlo (Filipinas)

También le puede interesar: “Rama es Rama y por su sabor en Colombia la aman” conoce la nueva campaña de la marca