YouTube apuesta por mejorar la experiencia Coachella 2023

Este año, Coachella será transmitido en vivo desde más escenarios que nunca, con 6 transmisiones en acción durante ambos fines de semana. Cualquiera puede sintonizar el canal de YouTube de Coachella, elegir un escenario y ver las actuaciones en vivo con el resto de los fanáticos. Entre sets, los espectadores de la transmisión en vivo disfrutarán de la cobertura en el terreno del arte, artistas, instalaciones, Shorts de los momentos detrás de escena y más, capturando la experiencia completa de Coachella para la audiencia en casa.

La transmisión en vivo del primer fin de semana iniciará a las 4 PM PT / 7 PM ET, el viernes 14 de abril y se extenderá hasta el domingo 16 de abril por la noche. El segundo fin de semana vuelve a ponerse en marcha el siguiente viernes 21 de abril a la misma hora, con Tic Tac y Dove Shower Collection como patrocinadores en los Estados Unidos y Levi Strauss and Co de nuevo en Europa, con festividades de la transmisión en vivo hasta el domingo 23 de abril.

El año pasado, YouTube tuvo una fuerte presencia en Coachella con activaciones de Shorts y Creator en el terreno, una nueva integración de YouTube Shopping, Live Chat en acción y pre-fiestas de YouTube Premium, todo acompañando la transmisión en vivo. Este año, se trae de vuelta la experiencia.

Para quienes no puedan sintonizar en vivo, los escenarios del festival se repetirán después de la presentación final de la noche, hasta que el espectáculo en vivo se reanude a las 4 PM PT / 7 PM ET del día siguiente. Los aspectos más destacados de muchas de las actuaciones del fin de semana estarán disponibles on demand.

