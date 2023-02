Aguanta Ucrania, el movimiento latino contra el olvido de la guerra

Con el objetivo de enviar un mensaje de solidaridad al pueblo ucraniano tras un año de invasión armada por parte de Rusia, la sociedad civil latinoamericana lanza la campaña #AguantaUcrania, liderada por el excomisionado de paz Sergio Jaramillo.

A la fecha se han sumado a la iniciativa líderes sociales, escritores, artistas y sociedad civil, con el propósito de visibilizar en la agenda mundial, la crisis humanitaria que viven millones de ucranianos y enviar un mensaje de resistencia y esperanza a esta población.

“#AguantaUcrania es una iniciativa independiente nacida desde la sociedad civil latinoamericana, que decide levantar la voz a favor de Ucrania y dejar claro que una invasión en el siglo XXI es totalmente inaceptable. No normalizaremos la barbarie, ni guardaremos más silencio ante ella”, expresó Sergio Jaramillo.

#AguantaUcrania, fue presentada por primera vez en el marco del Hay Festival en Cartagena – Colombia y partir de ese momento ha crecido exponencialmente, gracias al apoyo de la sociedad latinoamericana que se ha volcado a sus redes sociales para sumarse al movimiento con el envío de mensajes de solidaridad dirigidos al pueblo ucraniano.

El miércoles 22 de febrero a las seis de la tarde hora de Colombia, el excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, los escritores Héctor Abad Faciolince (col) Ana García Bergua (México), Gioconda Belli (Nicaragua) y los publicistas Francisco Samper (Colombia) y Esteban Martuchi (Argentina), con la moderación Gabriela Warkentin (México) hablaron con diferentes medios de comunicación del continente y presentarán el manifiesto del movimiento en la voz de Isabela Allende y decenas de ciudadanos de la región. La campaña incluye un video, llamados por redes sociales y creación de vallas publicitarias.

El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince afirmó que no se trata de “cambiar narrativas” sobre la guerra en Ucrania, sino de narrar la verdad sobre lo que sucede: “Ucrania no es un país que no existe. Ucrania no atacó a Rusia. Ucrania”, finalizó el escritor.

Lo cierto es que la declaración de Abad Faciolince permite entender el poderoso mensaje detrás de la campaña: desde antes del inicio de la guerra, el discurso del Kremlin en Moscú, y particularmente el del presidente ruso Vladimir Putin, ha sido el de justificar la invasión a Ucrania. La han llamado "operación especial", óptica desde la cual Putin ha buscado transmitir la idea de que está "liberando" a Ucrania Ua para "desmilitarizarla y desnazificarla".

El discurso ucraniano, por otra parte, siempre ha sido el mismo: un llamado a la unidad, al apoyo internacional, y a la necesidad de combatir a Rusia como invasor. Ucrania es un país que cuenta con soberanía propia, lo que hace que no le pertenezca a Rusia.

Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo, afirmó que "por años he luchado por un ejercicio de periodismo en un contexto de libertad y advirtiendo sobre las noticias falsas y sobre el cuidado que hay que tener al recibir información. Quiero reconocer la valentía del pueblo ucraniano".

La voz de Abello Banfi encontró eco en la de Francsico Samper, Director Regional de MullenLowe Group para Latinoamérica y socio fundador/Presidente de MullenLowe SSP3, uno de los gestores de la campaña, quien afirmó que "si hay un pueblo que ha sufrido del olvido es este, el latino. Por eso, los latinoamericanos ocn Ucrania somos todos. No es común que en los grandes conflictos universales la voz de América Latina sea escuchada, y tenemos la oportunidad de hacernos escuchar".

El video, que dura poco más de un minuto, estremece. Comienza diciendo una verdad: "Nosotros los latinoamericanos sabemos muy bien lo que es la agresión, la ocupación y la adversidad porque por siglos lo hemos padecido". Luego, la voz de Isabel Allende, escritora chilena continúa diciendo "también sabemos lo que es el olvido". Luego, sentencia "sabemos lo que es quitarle a un país soberanía, territorio, cultura". Y finaliza con un llamado " No nos quedamos callados".

La invitación es a que cualquier persona en América Latina se una a la iniciativa con un video de 15 segundos o con una foto en sus redes sociales con un mensaje de apoyo y utilizando la etiqueta #AguantaUcrania. El concepto detrás del llamado es el "aguante" argentino que es un término que aparece en la cultura futbolística argentina hacia comienzos de los años ochenta y que significa soportar, ayudar, ser solidario.

Andrei Kurlov, escritor ucraniano ubicado en California, afirmó en la rueda de prensa que "lo que está en juego es la verdad" y reiteró que para los ucranianos la libertad es todo.

Kurkov no se equivoca y campañas, acciones, como Aguanta Ucrania son relevantes porque nos recuerdan que si olvidamos a Ucrania, estaríamos aceptando la acción de guerra más grande de nuestro siglo. Recuerdan también, el poder que tienen la unión, el propósito detrás de una campaña, y la verdad.

