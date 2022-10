El Ojo 2022: las categorías Radio, Producción de Audio & Sonido, PR y VP ya tienen finalistas

El Ojo Radio y El Ojo Producción Audio & Sonido, presididos por Federico Ahunchain, socio fundador y director de Rocknrolla, dieron a conocer los trabajos finalistas que siguen en competencia por los metales en El Ojo de Iberoamérica 2022.

Así como los jurados de El Ojo PR, premio presidido por Patricia Cavada, directora senior de Engagement en LLYC Madrid, España y los de El Ojo Vía Pública, liderado por Erh Ray, CEO y CCO BETC HAVAS, Brasil.

FINALISTAS EL OJO RADIO & AUDIO

RA1 – Productos

– Espacio 2, de Publicis Impetu (Uruguay), para Jetour de Jetour. PA: Absolut (Uruguay). RE: . Uruguay

– Mezclas, de Garabato (Paraguay), para LG frost de LG frost. PA: Buenos Vecinos (Paraguay). RE: . Paraguay

– Perfiles, de Mercado McCann (Argentina), para Diario Perfil de Diario Perfil. PA: . RE: . Argentina

– Quiero verte mejor, de Sioux & Cyranos (España), para Ruavieja de Ruavieja. PA: La Joya Producciones (España). RE: Isabel Coixet. España

RA2 – Servicios

– Don dinero, de Sioux & Cyranos (España), para Bankinter de Bankinter. PA: Canada España (España). RE: Gerson Aguerri / Jonathan Cremades. España

– Duo, de República Havas (Estados Unidos), para Banza de Banza. PA: Indigo Music (Argentina). RE: Hernán Escudero. Argentina

– Grupos de la muerte, de Mercado McCann (Argentina), para TyC Sports de TyC Sports. PA: . RE: . Argentina

– Tiempos aún más confusos, de DAVID Madrid (España), para Burger King de Burger King. PA: Blur Films (España). RE: Biceps. España

RA3 – Institucional, patrocinios y RSE

– Incendios, de VMLY&R Uruguay, para Banco de Seguros del Estado de Banco de Seguros del Estado. PA: . RE: . Uruguay

– Plastic killers, de El Taier DDB Centro (Guatemala), para Corona de Corona. PA: Estudios Machina (Colombia). RE: Camilo Lucena. Guatemala

– Song of preservation, de Africa (Brasil), para Budweiser de Budweiser. PA: Sicarios Creative Corp (Brasil). RE: Nixon. Brasil

RA4 – Bien público y mensajes gubernamentales

– Escritores suicidas, de Buentipo Anchor (Colombia), para Proyecto conciencia de Proyecto conciencia. PA: BTFILMS (Colombia). RE: . Colombia

– No le des al coco, de Pink Lab (España), para Fundación FAD Juventud de Fundación FAD Juventud. PA: Vietnam Estudio (España). RE: Patricia María Medina. España

– Real life reactions, de 121 Latam (Perú), para IAB Peru de IAB Peru. PA: Papamusic (Argentina) / 121 Video Lab (Perú). RE: Manuel Vargas. Perú

– Reggaetonto, de Castillo de If (Guatemala), para Save The Children de Save The Children. PA: 30 Segundos Guatemala. RE: Ender Barrientos. Guatemala

RA6 – Uso no convencional de plataformas de audio/sonido

– Anti-NarcoCorridos, de Publicis México, para Reporteros Sin Fronteras de Reporteros Sin Fronteras. PA: Dorsia (México). RE: Karen Gómez Nava. México

– Dignity to flow, de Wunderman Thompson Brasil, para Sempre Livre / Carefree de Sempre Livre / Carefree. PA: Landia / M&A (Brasil). RE: Aline Lata. Brasil

– Drive thru Alexa, de Ogilvy Brasil, para BMW de BMW. PA: . RE: . Brasil

– E-nterpreters, de Fahrenheit DDB (Perú), para Pilsen Callao de Pilsen Callao. PA: KA&O Films and Content (Perú). RE: . Perú

– Fiber’s Melody, de La Familia (Chile), para CMPC de CMPC. PA: DD Studio (Chile). RE: Christian DD Moreno. Chile

– Narradores indígenas, de We Believers (Estados Unidos), para Corona de Corona. PA: We doers (Estados Unidos). RE: Samuel Kishi. México

– Royalty free bot, de DAVID Bogotá (Colombia), para Budweiser de Budweiser. PA: Pivote (Colombia). RE: Santiago Díaz Vence. Colombia

– Safelist, de VMLY&R Chile, para Movistar de Movistar. PA: La Fuerza (Chile). RE: Esteban Cabezas. Chile

– The uninterrupted playlist, de Havas Worldwide Spain (España), para Ouigo de Ouigo. PA: Chaco Music (España). RE: . España

– WHTSPP Records, de DAVID Bogotá (Colombia), para Budweiser de Budweiser. PA: Merlin Producciones (Colombia). RE: Vanessa Mejía. Colombia

RA7 – Podcast

– Códigos de prevención, de La Familia (Chile), para Municipalidad de Macul de Municipalidad de Macul. PA: DD Studio (Chile) / Poston (Chile). RE: Christian DD Moreno. Chile

– Gennials vs Género, de Buentipo Anchor (Colombia), para Banco Falabella de Banco Falabella. PA: Tonka Films (Colombia). RE: Mauricio Ledesma. Colombia

– Sonido ambiente, de Posta (Argentina), para Greenpeace de Greenpeace. PA: Posta (Argentina). RE: Guido Scollo. Argentina

RA8 – Jingle

– Brahminha, de Africa (Brasil), para Brahma de Brahma. PA: Sicarios Creative Corp (Brasil). RE: Nixon / Renan Moraes. Brasil

– El regreso, de Ogilvy Perú, para Arequipeña de Arequipeña. PA: Cine70 (Perú). RE: Álvaro Luque. Perú

– Ruining lyrics to help, de Fahrenheit DDB (Perú), para Ponle Corazón de Ponle Corazón. PA: Fahrenheit Content (Perú). RE: . Perú

– Trap para trapear, de VMLY&R México, para Fabuloso de Fabuloso. PA: Zoo Films (México). RE: Miguel Angel Hernandez. México

FINALISTAS EL OJO PRODUCCIÓN DE AUDIO & SONIDO

PS1 – Uso de música original

– Anti-NarcoCorridos, de Publicis México para Reporteros Sin Fronteras de Reporteros Sin Fronteras México. PA: Dorsia (México). RE: Karen Gómez Nava. México.

– Dignity to flow, de Wunderman Thompson Brasil para Sempre Livre / Carefree de Johnson & Johnson Brasil. PA: Landia / M&A (Brasil). RE: Aline Lata. Brasil.

– Don dinero, de Sioux & Cyranos (España) para Bankinter de Bankinter (España). PA: Canada España (España). RE: Gerson Aguerri / Jonathan Cremades. España.

– Don’t fear the finger, de Grey Argentina para LALCEC de LALCEC (Argentina). PA: Landia / Pa. de Música: Papamusic (Argentina). RE: Fran Colombatti. Argentina.

– El Nobel vallenato, de Media.Monks (Colombia) para Águila de AB InBev Colombia. PA: Diptongo (Colombia). RE: Cristian Agudelo. Colombia.

– Lil sugar, de Area 23 (Estados Unidos) para Hip Hop Public Health de Hip Hop Public Health (Estados Unidos). PA: Zombie Studios (Brasil) / Pa. De Música y Audio: Canja (Brasil). RE: Paulo Garcia / Daniel Salles. Brasil.

PS2 – Música adaptada

– Election, de TBWA\Media Arts Lab (Estados Unidos) para Apple de Apple (Estados Unidos). PA: Pulse Films (Estados Unidos). RE: Sam Pilling. Brasil.

– Mozart by Magnum, de LOLA MullenLowe (España) para Magnum Ice Cream de Unilever Global. PA: PROPPA (España). RE: Martin Werner / Ralph Karam. España.

– Postpartum under pressure, de Dark Kitchen Creatives (Brasil) para Dove de Unilever Estados Unidos. PA: MyMama Entertainment (Brasil). RE: Ariela Dorf. Estados Unidos.

– Shout, de VMLY&R México, para Movistar de Movistar. PA: Rebolucion. RE: Felipe Vellasco. México

– Total eclipse of Hawkins, de , para Netflix de Netflix. PA: Landia. RE: Manu Mazzaro. Brasil

– Una amistad improbable, de CYW (España), para Prime Video de Prime Video. PA: Blur Films (España). RE: Chris Balmond. España

– Virus, de (anónimo) (México), para Non violence project de Non violence project. PA: Oriental Films. RE: Yupi Segura. México

PS3 – Diseño y efectos de sonido

– El sabor chingón de nuestras manos, de Ogilvy México, para Victoria de Victoria. PA: Oriental Films. RE: THE YOUTH + VIRA LATA. México

– I’m criminal, de Media.Monks (México), para Yo quiero yo puedo / Girls Not Brides de Yo quiero yo puedo / Girls Not Brides. PA: Oriental Films. RE: Yupi Segura. México

– Match, de Rock (Argentina), para Fundación Argentina de Transplante Hepático de Fundación Argentina de Transplante Hepático. PA: Primo. RE: Nico Pérez Veiga. Argentina

– Quilmes Rock, de La América (Argentina), para Quilmes Rock de Quilmes Rock. PA: Ladoble. RE: Tati Charriere. Argentina

– Shout, de VMLY&R México, para Movistar de Movistar. PA: Rebolucion. RE: Felipe Vellasco. México

– Virus, de (anónimo) (México), para Non violence project de Non violence project. PA: Oriental Films. RE: Yupi Segura. México

PS4 – Jingle

– Nunca dejemos de crecer, de El Ruso de Rocky (España), para Pascual de Pascual. PA: Agosto España. RE: Cric – Cric. España

– Trap para trapear, de VMLY&R México, para Fabuloso de Fabuloso. PA: Zoo Films (México). RE: Miguel Angel Hernandez. México

PS5 – Branding sonoro

– El nuevo Fiat a través del sonido, de , para Fiat de Fiat. PA: Soundthinkers (Brasil). RE: Paulo Dytz. Brasil

– El soundtrip de MODO, de , para MODO de MODO. PA: Papamusic (Argentina). RE: Franco Echevarria / Damian Minckas. Argentina

FINALISTAS EL OJO PR

PR1 – Acciones de comunicación y reputación corporativa

– #QuítateElMachismo – CASO, de The Juju México para Baron de Baron (México). PA: . RE: . México.

– Heinz marz edition, de Africa (Brasil) para Heinz de Heinz Brasil. PA: AliceFilmes (Brasil). RE: Felipe Mansur / Daniel Cirati & Marina Vancini. Brasil.

– Invaluable food, de Leo Burnett España para Madrid Fusión de Madrid Fusión (España). PA: Attic Films (España). RE: César Conti. España.

– Somos más que blanco y negro, de Wundermann Thompson Uruguay para Danubio de Danubio (Uruguay). PA: Cholo Films (Uruguay). RE: Marco Caltieri. Uruguay.

– Todo tiene un origen, de True (España) para McDonald’s de McDonald’s España. PA: Fazeta Producciones (España). España.

– Unlucky sponsor, de Paradais DDB (Ecuador) para Cris-Sal de Ecuasal (Ecuador). PA: . RE: . Ecuador.

PR2 – Comunicaciones Internas

– Dimos el lunes, de La Niña Buenos Aires (Argentina) para Bumeran de Bumeran Argentina. Argentina.

– The partners’ legacy, de The Juju México para MAZ Partners de AB InBev México. PA: Ronin4Tech (México). México.

PR3 – Acciones de RSE

– Annexation Buckets, de Havas Costa Rica para KFC de KFC Costa Rica. PA: . RE: . Costa Rica.

– Donation squad, de Digitas Colombia para Pony Malta de AB InBev Colombia. PA: Akira Cine (Colombia). RE: Juan Rueda. Colombia.

– E-nterpreters, de Fahrenheit DDB (Perú) para Pilsen Callao de AB InBev Perú. PA: KA&O Films and Content (Perú). Perú.

– Somos más que blanco y negro, de Wundermann Thompson Uruguay para Danubio de Danubio (Uruguay). PA: Cholo Films (Uruguay). RE: Marco Caltieri. Uruguay.

PR4 – Acciones de Bien Público

– #MissionToUranus, de BeautifulBeast (Estados Unidos) para Colon Cáncer Coalition de Colon Cáncer Coalition (Estados Unidos). PA: Latina Studio (Colombia). RE: Andres Moreno. Estados Unidos.

– Bihar, elegir el mañana, de LLYC Madrid (España) para Fundación BBK de BBK (España). PA: Antiestático (España). RE: Claudia Barral. España.

– Morning after island, de Ogilvy Honduras para GE PAE de Grupo Estrategico GE PAE (Honduras). PA: 14 Al Centro Latam (Argentina). RE: Julian Maira. Honduras.

-No me acuerdo, de HOY by Havas Buenos Aires (Argentina) para ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzeheimer) de ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzeheimer) (Argentina). Argentina.

– The refugee jatoba, de Africa (Brasil) para Articulation of Indigenous Peoples of Brazil – APIB de Articulation of Indigenous Peoples of Brazil – APIB (Brasil). PA: Hungry Man (Brasil) / Pindorama Filmes (Brasil). RE: JC Feyer. Brasil.

PR5 – Manejo de reputación

– Rompiendo el cuello de botella de la desinformación, de LLYC Madrid (España) para Cervecería Nacional Dominicana de Cervecería Nacional Dominicana (Rep. Dominicana). República Dominicana.

– Una por el trabajo de todos, de Tourette Agency (Bolivia) para Pasión Cervecera Boliviana de Cervecería Boliviana Nacional (Bolivia). PA: Cabruja Films (Bolivia). RE: Federico Suarez. Bolivia.

PR6 – Acciones en tiempo real

– #MissionToUranus, de BeautifulBeast (Estados Unidos) para Colon Cáncer Coalition de Colon Cáncer Coalition (Estados Unidos). PA: Latina Studio (Colombia). RE: Andres Moreno. Estados Unidos.

– Atrapados en los 90, de McCann Worldgroup España para IKEA de IKEA España. PA: Landia / Los Producers (España) / Craft // McCann Worldgroup (México). RE: Maxi Blanco / Santi García. España.

– Breaded cars, de PS21 (España) para KFC de KFC España. España.

– Colección ilimitada, de TBWA\ Buenos Aires (Argentina) para Pata Pila de Asocicación Civil Franciscana Pata Pila (Argentina). PA: Oriental Films. Argentina.

– Mannequins spectators, de Fahrenheit DDB (Perú) para Oecshle de Tiendas Peruanas (Perú). PA: Playroom (Perú). Perú.

– Qué delicias de precios, de June & July (Colombia) para Banco Caja Social de Banco Caja Social (Colombia). PA: June & July Inhouse (Colombia). Colombia.

PR7 – Acciones en plataformas digitales y sociales

– #HuelgadeJuguetes, de MRM Spain (España) para Ministerio de Consumo del Gobierno de España de Ministerio de Consumo del Gobierno de España (España). PA: Lee Films (España). RE: Stefano & Alejandra. España.

– Atrapados en los 90, de McCann Worldgroup España para IKEA de IKEA España. PA: Landia / Los Producers (España) / Craft // McCann Worldgroup (México). RE: Maxi Blanco / Santi García. España.

– No me acuerdo, de HOY by Havas Buenos Aires (Argentina) para ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzeheimer) de ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzeheimer) (Argentina). Argentina.

PR8 – Influencers y Co-creación de contenido

– Eres gamer y no lo sabes, de LLYC Madrid (España) para Multiópticas de Multiópticas (España). RE: Alejandro Parilli Moser. España.

– Invaluable food, de Leo Burnett España para Madrid Fusión de Madrid Fusión (España). PA: Attic Films (España). RE: César Conti. España.

– Lu from Magalu, de Ogilvy Brasil para Magazine Luiza de Magazine Luiza (Brasil). PA: OAK Filmes /Sentimental Filmes / Alok Production / Vogue Brasil. Brasil.

– No me acuerdo, de HOY by Havas Buenos Aires (Argentina) para ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzeheimer) de ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzeheimer) (Argentina). PA: . RE: . Argentina.

PR9 – Eventos y patrocinios

– Disaster delivery, de LOLA MullenLowe (España) para Uber Eats de Uber Eats España. PA: Media Pro (España). RE: . España.

– Trophy grill, de Wunderman Thompson Brasil para TRAMONTINA de Tramontina Brasil. PA: PBA Cinema (Brasil) / Polvo Content (Brasil) / WTProduction (Brasil). RE: Mayra Gama / Gustavo Tissot / Miche Gubeissi / Manimou. Brasil.

PR10 – Lanzamientos y activaciones

– Beernaments, de Alma DDB (Estados Unidos) para Miller Lite de Molson Coors (Estados Unidos). PA: Kaleidoscope (Estados Unidos). Estados Unidos.

– Corona Sunbrew, de DAVID Miami (Estados Unidos) para Corona de Anheuser-Bush InBev (Estados Unidos). PA: MJZ / Labhouse (Estados Unidos). RE: Juan Cabral. Estados Unidos.

– Heinz marz edition, de Africa (Brasil) para Heinz de Heinz Brasil. PA: AliceFilmes (Brasil). RE: Felipe Mansur / Daniel Cirati & Marina Vancini. Brasil.

– Juntos o solos, de Wunderman Thompson Perú para FC Hogar & Deco de FC Hogar & Deco (Argentina). PA: Ladoble. RE: Martín Donozo / Seba Mega. Argentina.

PR11 – Actualidad y contexto

– Juntos o solos, de Wunderman Thompson Perú para FC Hogar & Deco de FC Hogar & Deco (Argentina). PA: Ladoble. RE: Martín Donozo / Seba Mega. Argentina.

– The eye tracker, de De la Cruz/ Ogilvy (Puerto Rico) para SuperMax de SuperMax (Puerto Rico). PA: My Systems (Colombia). RE: Diego Hernandez / Adriana Álvarez. Puerto Rico.

– The refugee jatoba, de Africa (Brasil) para Articulation of Indigenous Peoples of Brazil – APIB de Articulation of Indigenous Peoples of Brazil – APIB (Brasil). PA: Hungry Man (Brasil) / Pindorama Filmes (Brasil). RE: JC Feyer. Brasil.

– Unlucky sponsor, de Paradais DDB (Ecuador) para Cris-Sal de Ecuasal (Ecuador). PA: . RE: . Ecuador.

FINALISTAS EL OJO VÍA PÚBLICA

VP1 – Alimentos y Bebidas

– Adopt a carnivore, de LOLA MullenLowe (España), para Oumph! de Oumph!. PA: F16 Producciones (España). RE: . España

– Canditaste, de Africa (Brasil), para Heinz de Heinz. PA: . RE: . Brasil

VP2 – Salud y cuidado personal

– Orgullo en cada lavada, de Arco Publicidad (Puerto Rico), para Dove de Dove. PA: Arco Studio (Puerto Rico). RE: José Gerena. Puerto Rico

VP3 – Tecnología y artículos para el hogar

– Cuarentena, de Mayúscula (México), para TCL de TCL. PA: . RE: . México

VP4 – Automóviles, camiones y movilidad

– El alcohol miente, de Havas Group Perú, para Hyundai de Hyundai. PA: . RE: . Perú

– Hyundai SmartSense, de Innocean México, para Hyundai Motor de México de Hyundai Motor de México. PA: Shelley Producciones (México). RE: Claudio Napolitano – Ojopelao Production Services. México

VP5 – Compañías de servicios públicos, privados y financieros

– Abuela, de República Havas (Estados Unidos), para Banza de Banza. PA: Wolf Credo (Argentina). RE: Ale Burset. Argentina

– Comunes, de República Havas (Estados Unidos), para Banza de Banza. PA: Wolf Credo (Argentina). RE: Ale Burset. Argentina

VP6 – Comercios al público, supermercados y tiendas online

– ¿Carne?, de DAVID Madrid (España), para Burger King de Burger King. PA: LundLund (Otro). RE: . España

– KFC babies, de Mass Digital (Colombia), para KFC de KFC. PA: Mullen Lowe 24/7 (Colombia). RE: . Colombia

– McCafé Ilumina tu camino, de GALERIA.ag (Brasil), para McDonald´s de McDonald´s. PA: . RE: . Brasil

– México no artificial, de We Believers (Estados Unidos), para Burger King de Burger King. PA: America Filmworks. RE: Marcelo Paez. México

VP7 – Medios, entretenimientos, recreación y turismo

– #MangaDeChorros, de Media.Monks (Argentina), para Netflix de Netflix. PA: . RE: . Argentina

– Encuentra la verdad, de DAVID Madrid (España), para Netflix de Netflix. PA: . RE: . España

– Hazlo realidad, de BBDO Chile, para Loto de Loto. PA: Vlqz Photo (Chile). RE: Jota Velasquez. Chile

– La Falla de Papel, de DAVID Madrid (España), para Netflix de Netflix. PA: . RE: . España

– Unimaginable, de MSTF Partners (Portugal), para Jardim Sonoro de Jardim Sonoro. PA: A.I. Prompt (Portugal). RE: Frederico Van Zeller. Portugal

VP9 – Bien público y mensajes gubernamentales

– David/Marco, de VMLY&R México, para Cenatra de Cenatra. PA: Shaktiprod (México). RE: Brenda Islas. México

– El amor es la mejor religión, de Havas Group Perú, para Amnistía Internacional de Amnistía Internacional. PA: . RE: . Perú

– Emma/Emily, de VMLY&R México, para Cenatra de Cenatra. PA: Shaktiprod (México). RE: Brenda Islas. México

– Johanna/John, de VMLY&R México, para Cenatra de Cenatra. PA: Shaktiprod (México). RE: Brenda Islas. México

VP10 – Formatos no convencionales e intervenciones

– No se vende, no se arrienda, de June & July (Colombia), para Banco Caja Social de Banco Caja Social. PA: June & July Inhouse (Colombia). RE: . Colombia

– Arriendos libres de estereotipos, de McCann Colombia, para Homecenter de Homecenter. PA: Craft Colombia (Colombia). RE: . Colombia

– Artículo 47, de Innocean Worldwide Spain (España), para HOGAR SÍ. Fundación RAIS de HOGAR SÍ. Fundación RAIS. PA: . RE: . España

– Don’t drive and drink, de MullenLowe SSP3 (Colombia), para Presidente de Presidente. PA: Austria (Colombia). RE: . República Dominicana

– Graffitesti, de McCann Santiago (Chile) / MRM Santiago (Chile), para Instituto Nacional del Cáncer de Instituto Nacional del Cáncer. PA: Acción Films (Chile). RE: Francisco Recabarren. Chile

– Responsive billboards, de draftLine BUE (Argentina), para Corona de Corona. PA: . RE: . Argentina

– Scratchboards, de DAVID Madrid (España), para Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. PA: 900 Films (Estados Unidos) / Bait Shoppe (Estados Unidos) / The Producer (España). RE: Jared Prindle. España

– Señales del más allá, de Commonwealth// McCann Worldgroup México, para Chevrolet de Chevrolet. PA: Lovster (México). RE: Omar Luna. México

– Siempre despiertos, de CamaraTBWA (Uruguay), para McDonald’s de McDonald’s. PA: . RE: Emiliano Bermolen. Uruguay

– The burning billboard, de Africa (Brasil), para Articulation of Indigenous Peoples of Brazil – APIB de Articulation of Indigenous Peoples of Brazil – APIB. PA: Hungry Man (Brasil) / Pindorama Filmes (Brasil). RE: JC Feyer. Brasil

– Visibles, de Sherpa (España), para Arrels Fundació de Arrels Fundació. PA: Visióndpelícula (España). RE: Pere Fiter / Oriol Bosch. España

VP11 – Ambientaciones

– Bihar, elegir el mañana, de LLYC Madrid (España), para Fundación BBK de Fundación BBK. PA: Antiestático (España). RE: Claudia Barral. España

– El arte del autoexamen, de DAVID Buenos Aires (Argentina), para MACMA de MACMA. PA: Poster (Argentina). RE: Dana Campanello. Argentina

– Emergencia visible, de Ogilvy Argentina, para Pfizer de Pfizer. PA: Huinca Cine (Argentina). RE: Nacho del Campo. México

– Hijos del azúcar, de VMLY&R Health Spain (España), para Ministerio de Consumo del Gobierno de España de Ministerio de Consumo del Gobierno de España. PA: . RE: . España

– Hunde esta isla, de Almap BBDO (Brasil), para UN Global Compact – Pacto Global de UN Global Compact – Pacto Global. PA: Compañia (Brasil). RE: Cinza. Brasil

– La colección inservible, de Area 23 (Estados Unidos), para Boehringer Ingelheim de Boehringer Ingelheim. PA: Dalmatian Cow (Estados Unidos) / Pa. de Música: Ritmika (Brasil). RE: Jean Paulo Lasmar. Estados Unidos

– Los 5 caídos, de Media.Monks (México), para Netflix de Netflix. PA: Goma Production (México). RE: Luis Eduardo Castillo / Andrés Castillo. México

– The impossible farmers market, de Conill Advertising (Estados Unidos), para Toyota de Toyota. PA: Sweatpants Media (Estados Unidos). RE: Mikey Zeller. Estados Unidos

– The refugee jatoba, de Africa (Brasil), para Articulation of Indigenous Peoples of Brazil – APIB de Articulation of Indigenous Peoples of Brazil – APIB. PA: Hungry Man (Brasil) / Pindorama Filmes (Brasil). RE: JC Feyer. Brasil

– Unlevel playing field, de BETC HAVAS São Paulo (Brasil), para PUMA de PUMA. PA: Santeria (Brasil). RE: . Brasil

VP12 – Instalaciones Interactivas

– Constelación Lightyear, de Havas Worldwide Spain (España), para Pixar de Pixar. PA: Havas Studios (España). RE: . España

– El primer car showroom dentro de un bus, de Ogilvy El Salvador, para Kia de Kia. PA: Garage Films (El Salvador). RE: Robert Orlich / Irene Argueta. El Salvador

– Mannequins spectators, de Fahrenheit DDB (Perú), para Oecshle de Oecshle. PA: Playroom (Perú). RE: . Perú

– Meme + Braille, de Oniria/TBWA (Paraguay), para Skol de Skol. PA: Guarani Films (Paraguay). RE: Osmani. Paraguay

– Morning after island, de Ogilvy Honduras, para GE PAE de GE PAE. PA: 14 Al Centro Latam (Argentina). RE: Julian Maira. Honduras

– The game inside the game, de Bitso (México), para Bitso de Bitso. PA: . RE: . Brasil

VP14 – Pantallas digitales

– @AmazoniaViva, de Africa (Brasil), para Natura de Natura. PA: Pródigo Filmes (Brasil). RE: . Brasil

– In charge of the competition, de Grey Brasil, para Volvo de Volvo. PA: Cosme FIlmes (Brasil). RE: Thiago Alves. Brasil

– Unlucky sponsor, de Paradais DDB (Ecuador), para Cris-Sal de Cris-Sal. PA: . RE: . Ecuador

– Whopper heist, de We Believers (Estados Unidos), para Burger King de Burger King. PA: Primo. RE: Kevin Zeta. Argentina

