Conozca las agencias creativas colombianas premiadas en Suiza

Redes como AKQA, BBDO, Cheil, DDB, Dentsu, Edelman, Geometry, Grey, Havas, McCann, Ogilvy, Saatchi, Wunderman Thompson, TBWA, VCCP y VMLY&R, se llevaron su trofeo en la segunda edición de Luum Awards, el festival que reconoce los mejores trabajos creativos de causas sociales, medioambientales y de bienestar, y que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza.

La cuota colombiana

La red VMLY&R se consolidó como la red del año, obteniendo importantes oros desde sus sedes de Colombia, España, Canadá e Italia. Colombia aportó 7 oros desde sus oficinas de Geometry Colombia / VMLY&R Commerce y VMLY&R (Colombia). Además, RC Farias y El Bando Creativo, agencias independientes colombianas, obtuvieron cada una un Oro en Luum Awards.

Y el brillo latinoamericano

Por otro lado, vale la pena destacar la importante figuración de la región latinoamericana, donde se obtuvo el Grand Prix de Brasil - McCann Health Sao Paulo, Ogilvy (Honduras) y La Fábrica y JBQ GREY (Guatemala). Cabe resaltar que solo 6 agencias lograron 4 oros en la presente edición, y latinoamérica aportó la mitad de este logro con Geometry Colombia / VMLY&R Commerce, MGC (Chile) y Ogilvy (Honduras).

Otras agencias latinas también se destacaron hasta con 3 oros: VMLY&R (Colombia), Interaction (Costa Rica), McCann Health Sao Paulo y la agencia invitada por Venezuela WINGS The Agency.

Los 8 Grand Prix a lo mejor de la publicidad de causas sociales, medioambientales y de bienestar fueron para Estados Unidos, Guatemala, Brasil, España y Honduras:

o Essence of the Message: Zubi Advertising (US)

o Planet: Zubi Advertising (US)

o Institutional Communication / NGOs; Communities and Associations: Zubi Advertising (US)

o Causes: VMLY&R Health (Spain)

o Designs for a Better World: La Fábrica y JBQ GREY (Guatemala)

o Designs for a Better World: McCann Health Sao Paulo (Brazil)

o Society: 9 Días (Spain)

o Health & Wellness: Ogilvy (Honduras)

o Human Rights: Ogilvy (Honduras)

