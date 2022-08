Spotify: Colombia, qué chimba como escuchas

P&M habló con Valentina Hoyos, marketing manager de Spotify para la región Andina sobre su reciente campaña con DAVID Bogotá: Colombia, que chimba cómo escuchas para la sección Creatividad al día; propuesta creativa que plasma la esencia de los colombianos en la música.

¿Cuál fue el desafío o reto al momento de ejecutar la campaña de cara al consumidor?

En Spotify sabemos que no hay solo una forma de vivir y sentir la música, cada usuario puede tener una experiencia única y eso es lo que queremos celebrar. Los colombianos plasman su esencia en cada cosa que hacen, pues sabemos que una reunión con amigos o familia no se siente igual si no está acompañada de sus canciones favoritas. El gran desafío fue plasmar todos esos gustos musicales que nos caracterizan como colombianos de un solo concepto con el que se pudieran identificar todos los colombianos por muy diferentes que sean

¿Cuál es el contexto en el que surge esta necesidad?

Desde Spotify venimos trabajando hace meses en una estrategia de posicionamiento que nos acerque a la generación Z en Colombia. Con la intención de entenderlos mejor, decidimos salir a vivir su cotidianidad e investigar de manera cualitativa la relación que tienen con la música en diferentes momentos de su día a día.

Cuando cruzamos la información cualitativa con el comportamiento del uso de la plataforma, encontramos que esa relación está llena de particularidades, herencias y hábitos que nos llevaron a un hallazgo muy relevante: como escuchamos los colombianos, no escucha nadie más.

Los colombianos tenemos swing, nos bailamos hasta el himno nacional y hacemos playlists hasta para hacer mercado. Eso es algo que sin duda nos diferencia y es precisamente nuestra identidad única lo que quisimos plasmar en la campaña.

¿En qué consistió la idea o propuesta creativa?

Para esta campaña decidimos armar un escuadrón de trabajo con un ecosistema de agencias expertos en diferentes áreas. El brief tenía un requerimiento muy claro y es que esta fuera una campaña imposible de replicar en otro mercado; con eso David como agencia líder de estrategia y creatividad, llegó al concepto Colombia, qué chimba como escuchas! Un reconocimiento a los usuarios para celebrar que en Medallo se escucha con “mera actitud”, en Bogotá se camina en tennis pero escuchando “tacones rojos” y en Cali se espera el uber, escuchando “Uber”.

Ejecución ¿cuáles son las piezas, contenidos y medios que harán parte de la campaña?

Tenemos un ecosistema de medios muy robusto que estamos ejecutando con referencias para cada contexto. Piezas audiovisuales con un objetivo de educación sobre los features de Spotify, medios exteriores, murales, nuestra casa de la calle 100 con 15 en Bogotá, centros comerciales, skate parks y cientos de lugares muy específicos en donde está la generación Z hacen parte de la ejecución tradicional.

Trabajamos referencias con artistas colombianos y los invitamos a hacer parte de la campaña para sumar a nuestro objetivo de earned media, así como diferentes creadores de contenido en todas las

plataformas sociales. Creamos la playlistQué chimba y se viene una iniciativa para hacer que todo Bogotá participe en la creación de la mejor playlist de la historia.

¿Qué esperan lograr con la campaña?

Vienen cosas muy grandes para la marca y estamos convencidos que esta es apenas la primera fase de una celebración por la música que se escucha y se hace en este país. Spotify está creando a la nueva generación de streammers en el mundo y con esta campaña estamos conectándonos con esos jóvenes usuarios de la plataforma y amantes de la música que merecen celebrar lo que somos somos los colombianos y la relación que tenemos con la música.

Resultados:

Midterm results: 50% de la campaña ejecutada

50% de la campaña ejecutada Reach: 6.2M (+ 6.6M Takeovers)

Total Reach %: 79.65%

Planned 6.8M / +2%

Clicks: 1.02M

Planned 753K / +36%

Impressions: 119.5M

Traditional Media Impacts: 26.3M

Planned 196.6M / -15%

CTR: 1.10% / Planned 0.88%

1.10% / Planned 0.88% Views: 10.4M

Planned 3.9M / +117%

Engagements: 1.2M

Planned 1.04M / +16%

ER: 1.30% / Planned 1.29%

Ficha técnica

País: Colombia

Head of marketing: Renata Lodi

Marketing Manager: Valentina Hoyos

Marca: Spotify

Agencia de publicidad: DAVID Bogota.

CEO: Juan Pablo García.

CCO: Carlos Andrés Rodríguez

Global CCO & partner: Pancho Cassis

Global COO: Sylvia Panico.

Director cuentas: Catalina Córdoba.

Productora audiovisual: Landia.

Director de arte: Alejandra Rozo, David Beltrán, Javier Cáseres.

Redactor: Julián Triana, Nicolás Téllez.

Global PR director: Sandra Azedo

Insights: Yaneth Bolaños

Productora: Landia

Agencia de medios: Universal McCann

Agencia Social Media: Mediamonks

Agencia influencers: ThinkY

