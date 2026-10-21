IKEA celebra tres años en Colombia y aumenta en un 24% su número de clientes

Tres años después de su llegada al país, IKEA celebra un nuevo aniversario consolidando un crecimiento sostenido, ampliando su alcance y fortaleciendo su conexión con los hogares colombianos. Actualmente, la compañía cuenta con tres tiendas en el país, en Bogotá, Cali y Medellín, además de un e-commerce que llega a más de 300 municipios.

En lo corrido de 2026, IKEA ha incrementado en un 24% su número de clientes frente al mismo periodo de 2025, mientras que la frecuencia de visita a sus tiendas ha crecido un 18%. Estos resultados reflejan la capacidad de adaptación de IKEA al mercado colombiano para responder a las distintas formas de vivir y a las necesidades reales de los hogares, manteniendo como eje central su propuesta de Diseño Democrático: soluciones funcionales, de calidad, con diseño, sostenibles y asequibles para la mayoría de las personas.

Este crecimiento también se refleja en el posicionamiento de la marca. En el segundo trimestre de 2026, IKEA alcanzó un 20% de Top of Mind (TOM) en su categoría, tres puntos porcentuales por encima del 17% registrado en el mismo periodo de 2025. Con este resultado, IKEA está en el segundo lugar de recordación dentro de su categoría en Colombia, ubicándose por encima de marcas con una trayectoria de décadas en el mercado.

“En estos tres años hemos conocido mejor a los colombianos, hemos entendido cómo viven y cuáles son sus necesidades y las de sus hogares. Colombia es un país lleno de posibilidades, que nos reta constantemente a seguir evolucionando y a hacer que nuestra propuesta llegue a más personas. Seguiremos consolidando el crecimiento de IKEA en el país, ofreciendo soluciones que se adapten a las distintas maneras de habitar el hogar”, afirmó María Fabiana Traboulsi, gerente país de IKEA Colombia.

El crecimiento de la compañía se ha reflejado en hitos particulares en cada una de sus tiendas. En Bogotá, registró el día de ventas más alto de su historia en Colombia. Por su parte, IKEA Envigado cuenta con la mayor tasa de conversión y concentra el mayor número de clientes recurrentes, mientras que IKEA Cali lidera el Top of Mind de la marca a nivel nacional.

En tres años, IKEA se ha convertido en un actor relevante del sector retail en Colombia. De cara al futuro, la compañía continuará fortaleciendo su presencia en el país, la experiencia en tienda y acercando el Diseño Democrático a cada vez más personas y hogares, con nuevas colecciones que seguirán ampliando su propuesta para los hogares colombianos.

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