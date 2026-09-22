Avon celebra 140 años con Iconic Collection

Avon cumple 140 años y los celebra mirando hacia adelante sin soltar aquello que ha construido durante más de un siglo. La marca atraviesa una etapa de renovación en la que busca conectar su historia con una generación más digital, a través de nuevos códigos de belleza y formas de relacionarse con sus consumidores.

Esa evolución tiene varias caras. Avon recupera conceptos como Avonhood, relacionado con la capacidad que ha tenido la marca para construir redes entre mujeres, y suma territorios como femtech y Savvy Tech, desde los que plantea una relación más cercana entre belleza, tecnología y vida cotidiana.

Dentro de esta nueva etapa aparece Iconic Collection, la campaña con la que Avon celebra sus 140 años a través de cuatro fragancias clásicas: Topaze, Toque de Amor, Charisma y Sweet Honesty. Los perfumes hacen parte de la historia de la marca desde hace varias décadas: Topaze nació en 1959; Toque de Amor, en 1960; Charisma, en 1968; y Sweet Honesty, en 1973. Ahora regresan reinterpretados para una nueva generación.

La apuesta parte de un concepto que Avon llama “newstalgia”: tomar lo mejor en referencias del pasado y combinarlas con códigos actuales. La idea responde también a una tendencia que ha ganado espacio entre las nuevas generaciones, especialmente en redes sociales, donde las referencias a décadas anteriores vuelven a circular y adquieren nuevos significados.

Así, Iconic Collection no se queda en recuperar cuatro nombres conocidos. La propuesta transforma sus perfiles y presentaciones para construir una colección pensada desde distintas formas de expresión. Las nuevas fragancias llegan en formato Eau de Parfum de 100 ml, con una identidad visual inspirada en el universo de las joyas y bajo los conceptos “Joya Pop” y “Sobre Brillar”.

Cada una tiene una personalidad propia. Topaze se relaciona con una figura artística, curiosa y fuera de lo convencional; Toque de Amor, con alguien emocional, comunicativo y apasionado; Charisma, con una personalidad libre y expresiva; y Sweet Honesty, con un perfil alegre, creativo y espontáneo.

En lo olfativo, la reinterpretación también marca distancia con las versiones originales. Topaze combina pera, ylang ylang y flor de azahar en un camino floral ámbar amaderado; Toque de Amor parte de la rosa y la pimienta rosa; Charisma mezcla jazmín y lirio de los valles; mientras Sweet Honesty incorpora vainilla y ámbar a su perfil floral.

Con Iconic Collection, Avon convierte sus 140 años en una oportunidad para volver sobre sus propios códigos y preguntarse cómo pueden funcionar hoy. Los clásicos siguen ahí, pero cambian la forma de presentarse, de contarse y de llegar a nuevas generaciones.

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