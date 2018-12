Especial educación: ¿qué es lo que conviene estudiar?

Contar con educación formal permite tener mayor proyección profesional y, por ende, mayores ingresos. O por lo menos esa ha sido la premisa de la productividad profesional durante muchos años. De hecho, de acuerdo con The Economist, se estima que cada año de educación formal o capacitación especializada puede aportar desde un 8% hasta un 13% de incremento en los ingresos.

Pero ante la oferta creciente de alternativas y programas de capacitación formales y no formales, ¿cuál es es el camino más indicado a seguir en materia de preparación académica? O dicho de otra manera: ¿qué es lo que conviene estudiar?

Evidentemente, la respuesta a esta pregunta depende del plan de carrera que se ha trazado cada profesional. No obstante, no está de más contar con un guía para tomar decisiones. Los posgrados o las capacitaciones especializadas, e incluso la formación de pregrado tienen costos que no son menores, por lo cual vale la pena estar informado, antes de tomar una decisión al respecto.

Por esta razón, en la edición de febrero de P&M indagaremos sobre cómo formarse en mercadeo y publicidad. Y para tener una aproximación más inteligente y que permita tomar decisiones de plan de carrera, le preguntaremos los líderes de opinión de la industria, es decir, a los directivos de agencias y áreas de mercadeo, y a las grandes personalidades de la industria, cuál ha sido el aporte de la formación académica en el camino a conquistar sus metas.

Dicho de otra manera, P&M invitará a algunos de los personajes más reconocidos del sector para que den sus recomendaciones a las nuevas generaciones sobre qué estudiar, cómo estudiar, cuándo hacerlo y cuáles son las prioridades de conocimientos que se necesitan en nuestra industria.

