Portadata: un Anuario para buscar datos y encontrar inspiración

Portadata es el concepto que enmarca el Anuario de la Publicidad Colombiana 2019, que estuvo a cargo de la agencia Proximity. Hablamos con tres miembros del equipo que se encargó de desarrollar su portada que, este año, mezcla tecnología, creatividad e información. Los códigos QR y el color coral son algunas de las características del libro que reúne lo mejor de la publicidad colombiana.

El Anuario de la Publicidad Colombiana es uno de los libros más queridos por quienes se mueven en el mundo de la publicidad. Para este año, como explica Santiago Losada, director creativo de Proximity Colombia, la portada busca representar la creatividad, pero también la tecnología y la data, contexto en que se mueve actualmente la industria de la publicidad.

Christian Tufano, director general creativo de Proximity Colombia, dice que si bien los códigos QR no son una herramienta nueva, sí lo son la manera de usarlos (ya no se necesita una aplicación para escanearlos), y cómo la gente se adapta a ellos, los entiende y los aprovecha.

“Hoy escaneamos un código para usar una bici, subirnos a una patineta o realizar cualquier pago”, dice. De esa forma, se convierten en el recurso perfecto para protagonizar la portada del Anuario y permitirles a sus seguidores ampliar la información, conocer otras piezas y apli- car lo que hoy se conoce como “efecto multipantalla” que, básicamente, es la posibilidad de consumir contenido en diferentes medios.

Por eso, Christian cree que esta portada también es un homenaje a los datos que hoy permiten una mejor asertividad de la comunicación, hablarles a las personas correctas, en el momento preciso, en el punto de contacto adecuado.

Creatividad, data y estética

Nicole Celi es directora de arte de Proximity. Ella considera que el coral —el color 2019— en diferentes tonalidades es el color perfecto para hablar de creatividad, innovación y tecnología sin saturar y sin dejar de verse estético. El color blanco acompaña ese propósito.

Las tipografías, según Nicole, van en línea con la intención de simpleza y glamour. Esto ayuda, además, a la legibilidad y usabilidad de los códigos QR. “Somos unos apasionados de la tecnología y del diseño; por eso, este Anuario tiene esas características. Además, los códigos QR no solo estarán en la portada del Anuario, también los verán en páginas interiores, entre categorías, porque tenemos mucho contenido y talento de qué hablar y teníamos que mostrarlo”, concluye Nicole.

¿Qué es lo que más le gusta de esta portada?

“La simpleza… La posibilidad que te da esta portada de tener acceso a más conocimiento”: Santiago Losada.

“La posibilidad de darle al usuario algo más… Hablando de datos, como anécdota, el índice de lectura se ha incrementado gracias a los podcast, audiolibros, redes sociales y video. Es decir, la forma de leer cambió… Entonces, lo que hacemos es darle al lector una herramienta que va en línea con los tiempos que corren”: Christian Tufano.

¿Por qué es importante esta portada para ustedes como agencia?

“Es super importante para nosotros, porque somos una agencia que cree profundamente en el poder de la data. Nos encanta la creatividad y sabemos que una idea puede mejorar

con el conocimiento que nos dan los datos, si no todo estaría basado en buenas opiniones… Está en línea con lo que pasa hoy, si no vamos de la mano del performance de la tecnología no llegaremos tan lejos como quisiéramos”: Santiago Losada.

“El Anuario no solo representa las mejores ideas del país sino que representa uno de los medios con mayor exposición. Entonces, creo que también hay una gran oportunidad para mostrar un poco de lo que hacemos y cómo lo quisiéramos manifestar”: Christian Tufano.

“Esta portada es un ejemplo de cómo un medio tradicional, como un libro, puede trascender de su formato para darle una mejor experiencia al usuario”. Christian Tufano.

