No salvemos a los pitillos, la nueva campaña de Subway

A propósito del Día Mundial de los Océanos, Subway Latinoamérica lanza la campaña de impacto social “No salvemos a los pitillos”. Se trata de un plan para reducir en un 100% el plástico de uso único de su marca a través de cuatro etapas y buscar productos sustitutos amigables con el ambiente.

Actualmente, se estima que los pitillos plásticos ocupan el séptimo lugar entre la basura con mayor presencia en los océanos. Son parte de los ocho millones de toneladas de plástico que terminan en sus profundidades cada año. Una de cada tres tortugas marinas tiene plástico en sus estómagos.

Dadas estas cifras, la marca traza su plan que busca reducir el uso de empaques plásticos. En su prueba inicial en el mercado latinoamericano, entre 2017 y 2018, lograron reducir en un 50% el uso de pitillos y tapas plásticas de uso único, demostrando que es posible alcanzar el objetivo. Ahora, Subway se compromete a reducir el uso de pitillos y tapas plásticas de su marca en un 50% a nivel regional para 2020. Asimismo, invita a los consumidores a ser parte del cambio para salvaguardar la biodiversidad de los océanos y su fauna marina.

No salvemos a los pitillos

La campaña #NoSalvemosALosPitillos incluirá imagen gráfica, audiovisual y contenidos de alto impacto social. Los países involucrados serán Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Peru, Uruguay, y República Dominicana. Esto lo harán en alianza con Posibl, compañía experta en el desarrollo de contenidos e iniciativas de impacto social en el mundo.

Además de su alianza con Posibl, Subway se une a la ONG Chelonia, organización sin ánimo de lucro en Puerto Rico, dedicada a la investigación y conservación de tortugas marinas. De esta forma, quieren generar conciencia, actividades en conjunto y la donación de tecnologías y equipamientos específicos para apoyar la protección, conservación e investigación del cuidado de esta especie. Este mismo trabajo se realizará en otros países de la región. Subway generara alianzas con ONGs locales expertas en conservación e investigación ambiental.

Junto a los aliados, a partir del 8 de junio, Subway iniciará un plan de trabajo que involucrará, en algunos países, la limpieza de playas, mantenimiento de zonas y reservas protegidas, investigación, medición de nidos y relevamiento de datos, preservación y conservación de tortugas en sus diferentes especies. También brindará capacitación a sus empleados en los diferentes países y franquicias para formar equipos de voluntariado.

Colombia

En el país se consumen 24 kilos de plástico por persona al año y de estos 56% son plásticos de uso único como los pitillos. En las costas es donde más se observa el impacto ambiental, pero además, entre los 20 ríos más contaminados del planeta con plástico figuran el Amazonas y el Magdalena.

“Colombia es un país que ha despertado una fuerte conciencia ambiental y que quiere generar impactos positivos en el entorno, por eso los invitamos a sumarse a la iniciativa No salvemos a los pitillos y tomar este compromiso a largo plazo. Si no lo necesitas, no lo pidas”, afirma Rosa Rodriguez, directora de Subway Colombia.

A través del sitio web www.nosalvemosalospitillos.com el público podrá sumarse a la iniciativa y ser parte de la solución.

