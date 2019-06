Una semana en Cannes Lions 2019

Costa Azul, Francia, fue el escenario en el que se vivió Cannes Lions 2019. El Festival Internacional de Creatividad transcurrió durante cinco días en los cuáles se exploró y celebró el valor de la creatividad en las comunicaciones de marca. Con nueve metales, este fue un año de reconocimientos para Colombia.

Por otro lado, Cannes Lions fue, nuevamente, el espacio para reunir a la industria creativa. Durante los cinco días se desarrollaron conferencias y participaron reconocidos speakers, con el propósito de dejar un mensaje a la industria.

“La publicidad puede dar forma y crear el futuro. Los creativos deben aprender las nuevas gramáticas de los medios y pasar de los stunts a construir capabilities que se conecten entre sí. Dejemos de pensar en campañas y empecemos a dar forma al futuro a través de interacciones y medios”, fue el mensaje de Nick Law, director creativo de Publicis Groupe.

Colombia en Cannes

Estos fueron los metales por Colombia en Cannes Lions 2019:

MullenLowe SSP3 : 1 plata en Creative Strategy, 1 plata en Radio & Audio y 1 bronce en Radio & Audio para la campaña “Abuse Disclaimers”. 1 bronce en Print & Publishing para la campaña “Speeding emojis”.

: 1 plata en Creative Strategy, 1 plata en Radio & Audio y 1 bronce en Radio & Audio para la campaña “Abuse Disclaimers”. 1 bronce en Print & Publishing para la campaña “Speeding emojis”. Ogilvy: 2 plata en Creative Strategy, 1 bronce en Social & Influencer y 1 bronce en Film.

2 plata en Creative Strategy, 1 bronce en Social & Influencer y 1 bronce en Film. Wunderman Thompson: 1 bronce en Media con “Theraflu Tracker”.

1 bronce en Media con “Theraflu Tracker”. Young Lions: medalla de oro en Media y mención en Film.

La “economía naranja”

El viernes, 21 de junio, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, dictó su conferencia ‘The Orange Economy: How Ideas are the New Oil’ en el 66 Festival de Creatividad en Cannes Lions, junto a Juan Carlos Ortiz, presidente de DDB Latina.

“Pocos tienen el privilegio de cambiar comportamientos y el mundo en 30 segundos. Ustedes creativos son muy privilegiados”, fueron las palabras del presidente Iván Duque, quien además, destacó la importancia de la creatividad como parte de una industria a gran escala en el mundo.

¿Cómo se vio Cannes Lions 2019 desde el ojo de quienes lo vivieron? De acuerdo con Camilo Plazas, chief digital & innovation officer en MullenLowe SSP3, el festival concluyó con un gran mensaje: “Hay que ser una industria incluyente, porque la publicidad, todo lo puede”.

