Colombia le da la razón a quien se la gana

El país premia con una fidelidad invaluable a las marcas que se la ganan, y simplemente ignora a las que no.

Hay una cualidad del consumidor colombiano que pocas veces aparece en los informes de mercado y que, sin embargo, define con más precisión que cualquier dato demográfico la dinámica competitiva del país: es un consumidor totalmente honesto.

No en el sentido convencional, sino en el sentido más valioso para cualquier persona que construye marcas: Colombia premia con una fidelidad invaluable a las marcas que se la ganan, y simplemente ignora a las que no.

Esa honestidad es, para los CMOs, la mejor brújula estratégica que existe. Aprender a usarla marca la diferencia entre construir una marca realmente conectada con los colombianos y una que solo existe desde la visibilidad que puede dar la pauta.

Y es que Colombia tiene una cultura que combina, con una fluidez sorprendente, las tendencias globales con identidades locales profundamente arraigadas. Todos estos elementos están en los briefs, sí... pero lo que rara vez aparece en ellos es algo más difícil de cuantificar: el consumidor colombiano tiene un radar muy fino para distinguir entre una marca que le habla y una marca que simplemente le vende.

La diferencia entre esas dos cosas no está en el presupuesto de medios ni en la sofisticación del concepto creativo. Está en si la marca entendió, antes de ejecutar, cómo funciona realmente la confianza en este país.

Aquí la confianza no se construye por visibilidad; se construye por cercanía. Las decisiones de compra están mediadas por redes relacionales que ningún algoritmo captura del todo: la recomendación de alguien de confianza, la validación en comunidades digitales que hablan exactamente como habla la gente en su contexto cotidiano, o el creador de contenido cuya autoridad no deriva de su número de seguidores, sino de la autenticidad con la que comunica. Cuando una marca entiende esa dinámica y diseña su estrategia desde ahí, el resultado no es solo relevancia, es pertenencia. Y la pertenencia, en Colombia, genera un tipo de lealtad que es difícil de replicar y casi imposible de comprar.

Hay algo más que vale la pena nombrar. El idioma es la trampa más fácil en la que puede caer una marca global. Traducir unos assets al español no es suficiente para conectar en Colombia; eso lo sabemos todos en teoría. Sin embargo, muchas estrategias globales se construyen exactamente sobre esa premisa implícita: traduzco el copy, adapto el precio, mantengo la campaña. Listo. Lo que esa lógica ignora es que los códigos del consumidor colombiano no están en ningún manual de marca. Están en la manera en que la gente comparte, recomienda, cuestiona y celebra lo que consume. Descifrarlos exige algo que el presupuesto no puede reemplazar: tiempo real invertido en entender a las personas.

Después de construir marcas globales en Colombia a lo largo de distintas industrias, hay una convicción que se vuelve cada vez más sólida con el tiempo: las marcas que logran consolidarse son las que hacen las preguntas más honestas.

No es una postura contemplativa ni filosófica; es una decisión operativa. Implica invertir tiempo en entender cómo piensa, cómo decide y cómo confía el consumidor colombiano antes de diseñar cualquier estrategia de comunicación. Implica reconocer que Colombia no es un mercado unitario que podemos "plantillar" con un framework de HQ, sino un cúmulo de realidades culturales que conviven en un mismo territorio: lo que conecta en Medellín puede sonar ajeno en Barranquilla; lo que resuena en Bogotá puede sentirse forzado en el Eje Cafetero. Esa diversidad es una oportunidad de construcción de marca que pocos países tienen con tanta riqueza y que, bien aprovechada, se convierte en una ventaja competitiva que ningún competidor puede replicar con un PowerPoint.

El rol del CMO local en este contexto es, a mi juicio, uno de los más estratégicamente complejos y apasionantes. No se trata de ejecutar campañas; se trata de ser el intérprete más preciso de dos idiomas que no siempre se hablan fácilmente: la consistencia que una marca global necesita para ser coherente, frente a la autenticidad que un mercado como el colombiano exige para creer. Ese espacio intermedio es el lugar donde se construye la ventaja competitiva más duradera que existe. Para recorrerlo bien, se necesita el criterio para saber cuándo priorizar la visión global y cuándo adaptarla a una realidad local, sin que ninguna de las dos decisiones comprometa la esencia de la marca.

Aquí es donde la conversación sobre mercados emergentes suele quedarse corta y donde más vale la pena detenerse. Comúnmente se puede caer en el error de ver a Colombia como un mercado netamente receptor: recibe tendencias globales, adapta comportamientos, consume innovaciones diseñadas en otro lugar... esa mirada es incompleta. Entenderlo cambia radicalmente la manera en que una marca debería relacionarse con este país.

El consumidor colombiano no solo adopta herramientas globales: las transforma y las convierte en propias. Basta ver cómo la industria tecnológica ha logrado una adopción acelerada en el país, donde los usuarios no solo incorporan innovaciones como la inteligencia artificial o los dispositivos plegables, sino que las integran a su vida cotidiana de formas únicas: desde el uso intensivo de aplicaciones de mensajería como canal de comercio, hasta la creación de contenido digital que redefine la forma en que se descubren y recomiendan productos.

Esos no son comportamientos de adaptación; son innovaciones. Y las marcas que han tenido la sabiduría de observarlos, en lugar de sobreponerles sus propios modelos, han descubierto algo que tiene un valor más allá del mercado local: aprendizajes sobre cómo se construye confianza en contextos relacionales y sobre qué hace que un mensaje sea creíble cuando el consumidor tiene toda la información disponible y cero tolerancia para el "bla, bla, bla".

Las marcas que han logrado construir una presencia genuina en Colombia comparten algo que raramente aparece en sus reportes anuales, pero que cualquier persona en la industria reconoce al verlo: sus consumidores no solo las compran, las sienten propias, las defienden y las recomiendan con una convicción que ninguna campaña de conversión podría pagar. Las integran en sus referencias culturales cotidianas con una naturalidad que es, en el fondo, la forma más alta de validación. Esa integración, una vez lograda, es resistente al tiempo, a los competidores y a las crisis.

Eso no ocurre porque esas marcas tuvieran más presupuesto o mejores productos. Ocurre porque, en algún momento, tomaron una decisión que parece sencilla pero que en la práctica exige una claridad estratégica poco común: decidieron que Colombia no era un mercado al que llegar, sino un mercado con el que construir.

Construir con Colombia significa cocreación genuina: diseñar propuestas de valor en conversación con el consumidor, no para él. Significa que cuando la narrativa global y la realidad local entran en tensión, hay alguien en la organización con el criterio y la autoridad para encontrar el punto de encuentro sin sacrificar la esencia. Significa entender que la coherencia de una marca no es rigidez, sino la capacidad de decir lo mismo de maneras distintas en contextos diferentes, siendo todas ellas igualmente verdaderas. Significa, en última instancia, construir marca en Colombia con el mismo nivel de seriedad, inversión estratégica y respeto al consumidor con el que se construye en cualquier otro mercado del mundo. Ni más, ni menos. Exactamente lo mismo.

Hay marcas que Colombia tiene, y hay marcas que Colombia ha decidido que son suyas. Las segundas no llegaron con una fórmula diferente; llegaron con una actitud distinta: la disposición genuina de dejarse sorprender por un mercado que lleva décadas asombrando a quienes se toman el tiempo de entenderlo.

Colombia siempre da su veredicto. Y casi nunca se equivoca.

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