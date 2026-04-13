Alternativa Film Festival llega por primera vez a Colombia

El Alternativa Film Festival anuncia su edición 2026 en Medellín con apertura de registro gratuito y una programación centrada en el cine de impacto social. Durante diez días, la ciudad acogerá proyecciones, encuentros y actividades abiertas al público.

El Alternativa Film Festival 2026 confirma su próxima edición en Medellín, donde se llevará a cabo del 21 al 30 de abril con una agenda que articula exhibición cinematográfica, espacios de conversación y encuentros de industria. La programación, abierta al público mediante registro previo, se desplegará en distintos escenarios de la ciudad y reunirá propuestas provenientes de diversas regiones del mundo.

Desde hoy, los asistentes pueden inscribirse de manera gratuita para acceder a las funciones y actividades del festival, que tendrán lugar en espacios como el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Colombo Americano. La edición 2026 presenta una curaduría compuesta por 30 películas: 15 largometrajes en competencia y 15 cortometrajes organizados en tres ejes temáticos —Territorio, Familia e Identidad—, que estructuran el recorrido narrativo del evento.

La selección oficial incluye 15 largometrajes en competencia

•9-Month Contract

•A Useful Ghost

•Becoming

•Belén

•Brigitte's Planet B

•Cactus Pears

•Cutting Through Rocks

•Piedras Preciosas

•Lost Land

•Only Heaven Knows

•Queer as Punk

•Runa Simi

•The Condor Daughter

•The Nature of Invisible Things

•The Reserve

En paralelo a las proyecciones, el festival desarrollará Industry Days, un espacio que se realizará del 28 al 30 de abril y que está orientado a profesionales del sector audiovisual, organizaciones de impacto y agentes culturales. Este segmento propone una agenda de paneles y conversaciones enfocadas en temas como coproducción internacional, formación, distribución y circulación de contenidos en mercados emergentes. Entre los ejes de discusión se encuentran las alianzas Sur-Sur, los modelos de formación con impacto social y las nuevas rutas de distribución para el cine independiente.

El festival se presenta como una plataforma global enfocada en el cine con impacto social, con énfasis en producciones provenientes del Sur Global, una categoría que agrupa territorios de América Latina, África y gran parte de Asia. En este contexto, el evento busca facilitar la circulación de historias y conectar a creadores con audiencias y actores de la industria en distintos niveles.

La elección de Medellín como sede responde a su posicionamiento dentro del ecosistema cultural y audiovisual de la región. La ciudad ha consolidado una infraestructura que permite albergar eventos de carácter internacional, al tiempo que mantiene una escena creativa en crecimiento. En ese marco, el festival se integra a una agenda cultural más amplia que combina iniciativas públicas y privadas vinculadas al cine, el arte y la innovación.

Eterna Primavera

En esta edición, el festival también presenta su imagen oficial titulada Eterna Primavera, desarrollada por el artista colombiano Nicolás Fonseca. La obra fue seleccionada a través de una convocatoria que reunió a 244 artistas y colectivos, y propone una estética de collage digital que incorpora elementos asociados a la diversidad y la construcción visual contemporánea. La pieza incluye la participación de la modelo Naomi López Riascos como figura central de la composición.

El inDrive, impulsor del proyecto, respalda esta iniciativa como parte de una estrategia orientada a ampliar la visibilidad de cineastas y narrativas vinculadas al impacto social. A través del festival, se busca generar un espacio de intercambio que articule producción, exhibición y circulación en distintos territorios.

Con esta estructura, el Alternativa Film Festival 2026 se configura como un punto de encuentro entre cine, industria y audiencias, con una programación que se desarrollará durante diez días en Medellín y que ya cuenta con inscripciones abiertas para el público general.

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