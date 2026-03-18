El nuevo mapa del valor: cómo están decidiendo hoy los consumidores colombianos

El consumo masivo en Colombia atraviesa una transformación silenciosa. Más allá del crecimiento moderado del gasto o de la menor frecuencia de compra, lo que realmente está cambiando es la forma en que los hogares interpretan el valor y asignan su presupuesto.

El consumidor dejó de comportarse de forma predecible y hoy actúa como un decisor estratégico, que evalúa con más cuidado dónde vale la pena gastar y dónde no.

1. Un shopper más consciente y selectivo

Los hogares compran con menor frecuencia, pero con carritos más grandes. Priorizan categorías que consideran esenciales para su bienestar o para momentos específicos de disfrute y ajustan el gasto en otras. Esta lógica revela a un shopper que evalúa beneficios con mayor rigor y que alterna entre racionalidad e indulgencia según la ocasión.

2. La misión de compra define más que el canal

Hoy importa menos dónde se compra y más para qué. Las ocasiones especiales, la reposición eficiente del hogar, el autocuidado o el cuidado de las mascotas se consolidan como misiones que reorganizan la cesta y el valor percibido. Cada misión tiene su propio nivel de gasto, urgencia y flexibilidad frente al precio.

3. El canal se convierte en editor de valor

El canal tradicional recupera volumen, las droguerías ganan protagonismo en salud y belleza y los formatos especializados capturan categorías asociadas a indulgencia y bienestar. Ningún canal domina por sí solo: cada uno moldea cómo se perciben la calidad, el precio y la conveniencia. Esto exige portafolios y ejecuciones mucho más precisas.

4. La confianza es el nuevo requisito competitivo

Las categorías que crecen son aquellas donde el consumidor percibe coherencia entre lo que la marca promete y lo que entrega: un beneficio funcional claro, una experiencia emocional consistente o soluciones concretas para el bienestar del hogar y las mascotas. La confianza se convierte así en el filtro que justifica pagar más o permanecer fiel a una marca.

5. Un shopper en busca de valor

La búsqueda de valor no se limita a pagar menos. Mientras crecen las marcas propias y las opciones orientadas a optimizar el gasto, también se observa un mayor desembolso en marcas premium dentro de varias categorías. Esto refleja la capacidad de algunas marcas de demostrar un diferencial claro y conectar con necesidades más específicas del shopper.

Qué deben hacer las marcas

Clarificar su propuesta de valor para que sea comprensible en segundos.

Diseñar portafolios pensando en misiones de compra, no solo en canales.

Elevar la experiencia de marca en entornos que curan valor, como droguerías y formatos especializados.

Sostener consistencia: la confianza se construye en cada compra, no solo en la comunicación.

Medir relevancia, no únicamente participación de mercado.

El mercado colombiano no solo cambia en lo que consume, sino en cómo define el valor. Un shopper más consciente, misiones más específicas, canales más especializados y una confianza más exigente están redibujando el mapa competitivo.

Las marcas que logren crecer serán aquellas capaces de interpretar estas señales y traducirlas en propuestas relevantes allí donde el consumidor realmente decide.

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