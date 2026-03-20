Escuchar a los clientes también mueve la caja registradora

Hay una pregunta que pocas empresas se hacen en voz alta: ¿nuestros clientes realmente están bien? No en el sentido de la métrica, sino en el sentido humano.

¿Se sienten escuchados? ¿Están consiguiendo lo que vinieron a buscar con nuestros productos o servicios? Hacerse esa pregunta de verdad y estar dispuesto a escuchar la respuesta, aunque incomode, es una de las decisiones más estratégicas que puede tomar un equipo de liderazgo.

En la industria del marketing, existe una tendencia casi compulsiva hacia la novedad. Lanzar, anunciar, repetir. El mercado premia la velocidad y los equipos aprenden a moverse en esa frecuencia. A veces, en esa carrera, se pierde de vista algo fundamental: el ritmo al que los clientes pueden absorber los cambios no siempre coincide con el ritmo al que los productos evolucionan.

Cuando eso pasa, el feedback que llega suele ser confuso. Las cifras que respaldan el uso de nuestros productos o servicios no caen drásticamente, pero tampoco crecen. El NPS (Net Promoter Score), medida de lealtad y satisfacción del cliente, se mantiene en un rango aceptable, pero con una tendencia a la baja que preocupa. Los equipos de soporte empiezan a detectar fricciones que antes no existían y en las conversaciones directas con clientes, aparece algo que ningún dashboard muestra con claridad, una sensación de saturación.

El problema con que tus clientes te den una retroalimentación negativa, es que muchas veces ni siquiera llega. Los clientes insatisfechos raramente escriben un correo detallado explicando qué salió mal, simplemente se distancian, usan menos el producto o servicio o empiezan a evaluar alternativas en silencio. El feedback real hay que ir a buscarlo activamente, con preguntas correctas, en el momento correcto y sobre todo con la disposición genuina de actuar sobre lo que se escucha.

¿Cómo activar ese feedback real? En primer lugar, separando el feedback de vanidad del feedback de valor. Las encuestas de satisfacción cortas, los ratings automáticos al cerrar un ticket, los formularios genéricos: todos generan datos pero pocos generan entendimiento. El feedback que transforma es el que va más allá del puntaje y llega a la causa. ¿Qué esperabas que pasara? ¿Qué pasó en cambio?

En segundo lugar, creando los canales y los momentos adecuados para que esa conversación ocurra. No todos los clientes hablarán en un foro público o en una encuesta anónima. Algunos necesitan una llamada, otros prefieren dejar comentarios en una comunidad donde saben que alguien los leerá. La diversidad de canales no es un lujo, es una necesidad para capturar la diversidad de voces.

Pero quizás el paso más importante y el más difícil, es el que viene después de escuchar: actuar de forma visible y comunicarlo. Cuando los clientes ven que su retroalimentación produjo un cambio real, el ciclo se vuelve virtuoso. Vuelven a hablar, vuelven a confiar y se convierten en los mejores aliados para identificar los siguientes puntos de mejora en tu empresa.

En HubSpot hemos estado trabajando exactamente en eso. Escuchar más de cerca, identificar dónde la experiencia no estaba a la altura de las expectativas y responder con cambios concretos. Uno de ellos ha sido la evolución del Agente de Clientes, una herramienta que inicialmente resolvía tickets repetitivos de forma autónoma, pero que los propios usuarios nos pidieron que fuera más flexible, controlable y alineada con la voz de cada marca. La respuesta no fue un comunicado, fue un conjunto de actualizaciones reales, directrices de disponibilidad personalizadas y reglas de asignación entre agentes humanos y de IA.

Ese mismo aprendizaje también se reflejó en herramientas como el Agente de Prospección. Los clientes nos decían que los correos generados por IA sonaban fríos o genéricos y que investigar prospectos o agregarlos uno a uno hacía difícil escalar la prospección. Hoy, el agente puede entrenarse con perfiles de ventas para escribir con la voz del equipo, configurar el tono de los mensajes, inscribir contactos automáticamente a través de workflows e investigar prospectos hasta un 95% más rápido. Cada una de esas funcionalidades, nació de una conversación de feedback.

Activar el feedback real no es un proyecto de un trimestre. Es una práctica cultural que requiere humildad organizacional, procesos estructurados para capturar y priorizar lo que se escucha y la valentía de hacer cambios aunque no estaban en la hoja de ruta original. Las empresas que lo hacen bien no solo retienen clientes, construyen con ellos.

La pregunta no es si sus clientes tienen algo que decirle, siempre lo tienen. La pregunta es si su organización está realmente dispuesta a escuchar.

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