¿Cómo globalizar una marca colombiana?: el error es creer que el mundo quiere exactamente lo mismo que nosotros

Durante años, Latinoamérica ha exportado algunas de las mejores materias primas del mundo. Café, cacao, flores, frutas y talento creativo han logrado cruzar fronteras con facilidad.

Sin embargo, todavía existe una conversación incómoda que pocas veces enfrentamos con honestidad: el mundo reconoce nuestra capacidad para producir, pero aún estamos demostrando nuestra capacidad para construir marcas globales. Y ahí está la verdadera diferencia.

Exportar un producto no es lo mismo que internacionalizar una marca. Un producto viaja, mientras que una marca necesita conectar culturalmente para entender a las personas, sus hábitos, códigos sociales, entre otros, para poder ser parte de contextos completamente distintos a los del su país de origen. Uno de los errores más frecuentes es creer que el éxito local garantiza relevancia internacional. La realidad es exactamente lo contrario: mientras más global se quiere ser, mayor la profundidad en el inmersión.

La esencia puede mantenerse intacta. La ejecución no. Ese equilibrio entre consistencia y adaptación es, probablemente, una de las conversaciones estratégicas más complejas para cualquier compañía en expansión. Una marca necesita conservar aquello que la hace reconocible, pero al mismo tiempo debe encontrar formas culturalmente relevantes para poder expresarse en cada mercado.

Lo que funciona en Bogotá no necesariamente es igual en Madrid, Miami o Dubái. Y no porque el producto cambie, sino porque las personas cambian.

En algunos mercados, el consumo está asociado al ritual y la conversación. En otros, al estatus, la experiencia o la velocidad. Hay culturas donde las marcas se construyen desde la tradición y otras donde el diferencial está en la autenticidad o en la innovación. La misma propuesta de valor puede ser interpretada de maneras completamente distintas dependiendo del contexto cultural.

Por eso, uno de los mayores errores al globalizar es asumir que entender el producto es suficiente. No lo es. Hay que entender cómo las personas viven la categoría. No basta con saber que existe demanda, hay que entender qué significado tiene dentro de la vida cotidiana de las personas.

Hoy existen mercados donde el consumidor todavía toma decisiones principalmente por precio, otros donde ya exige trazabilidad, sostenibilidad, propósito y experiencia y algunos que están construyendo apenas una relación aspiracional con ciertas categorías. Esas diferencias cambian absolutamente todo: el tono de comunicación, los canales, la experiencia y hasta la manera de construir reputación.

Otro aprendizaje importante tiene que ver con el ego corporativo. En Latinoamérica todavía existe la idea de que una operación internacional puede manejarse completamente desde casa. Pero ningún mercado se conquista a distancia. La globalización necesita aliados y equipos locales, y, sobre todo, humildad para entender que muchas veces quienes conocen mejor al consumidor no son quienes crearon la marca.

Los mejores socios no son los que ejecutan instrucciones. Son los que ayudan a reinterpretar la estrategia desde el conocimiento profundo del mercado.

Finalmente, hay una lección que considero crítica para cualquier compañía que quiera crecer fuera de su país: antes de comunicar, hay que asegurar la experiencia. Muchas quieren construir conversación demasiado rápido, pero la comunicación no reemplaza la operación. Primero hay que estar, luego hay que estar bien. Y solo entonces tiene sentido comunicar masivamente.

Porque comunicar una promesa que todavía no se puede sostener en experiencia es probablemente una de las formas más rápidas de destruir valor de marca.

Al final, globalizar una marca colombiana no significa intentar que el mundo piense como nosotros. Significa entender cómo conectar con el mundo sin perder aquello que nos hace únicos. Y quizás ahí está el aprendizaje más importante de todos: una marca global no impone su identidad, encuentra maneras culturalmente relevantes de expresarla.

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