El algoritmo no lee poesía: por qué el marketing se está quedando sin alma

Me niego a aceptar que la sensibilidad humana sea reemplazable por un prompt bien redactado. El algoritmo nos da el alcance, pero es nuestra vulnerabilidad, nuestras charlas de café y nuestra obsesión por aprender de todo lo que no es marketing, lo único que nos salvará de quedarnos sin alma en una industria que se olvidó de las personas.

Cuando entro a LinkedIn me invade un vacío profundo. Navego por un desfile de éxitos impecables y reflexiones que comparten el mismo ritmo de redacción y la misma falta de alma; contenido diseñado para complacer a un código y no para conectar con un corazón.

Hemos caído en una paradoja silenciosa: usamos herramientas para “ahorrar tiempo” en el acto de pensar, solo para terminar consumiendo contenido vacío que otras máquinas escribieron por nosotros. En el afán de ser relevantes para un algoritmo, nos hemos vuelto irrelevantes para las personas.

Pero esto no es una crítica a la inteligencia artificial; de hecho, la IA puede ser el propulsor más potente de nuestra creatividad. Sin embargo, para que ella vuele, nosotros tenemos que haber aprendido a navegar primero. Una herramienta de lenguaje puede armar una estructura, pero solo una mente nutrida de poesía y calle puede meterle vida a ese storytelling. El algoritmo puede predecir qué vas a comprar, pero no tiene la menor idea de por qué se te hizo un nudo en la garganta al leer a Jaime Sabines cuando nos advierte que “la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas”.

La verdadera ventaja competitiva no es dominar la tecnología, sino recuperar la curiosidad por lo que nos hace humanos. Hay que aprender de poesía, porque ahí reside la arquitectura del sentimiento. Cuando leemos a Federico García Lorca hablar de la “verde carne, pelo verde”, no estamos simplemente consumiendo adjetivos; estamos aprendiendo sobre el impacto visceral de las imágenes en la memoria y cómo una sola frase puede cambiar la percepción de un espectador. Hay que devorar literatura, porque leer a Julio Cortázar y perderse en los saltos de Rayuela nos enseña que el orden de los factores sí altera el producto y que el usuario moderno quiere ser parte del juego creativo, no un simple espectador pasivo.

Esa riqueza cultural es la que nos permite sentarnos a un desayuno con un cliente o un colega y vivir lo delicioso que es sostener una conversación real. No hay prompt que reemplace el brillo en los ojos de alguien cuando te cuenta su vida, sus fracasos y sus aprendizajes más profundos mientras comparten un café. Esos momentos de formación constante en todas las áreas —aprender de cocina, de astronomía, de historia— son los que nos dan las piezas para armar un rompecabezas emocional que ninguna máquina podrá replicar.

¿Cómo ayuda esto al marketing? Lo ayuda todo. Un estratega que lee poesía entiende de matices y no solo de lo simple; un creativo que conversa con extraños sabe de dolores reales y no solo de estadísticas. Al final del día, el marketing no es más que psicología aplicada, y no puedes aplicar lo que no comprendes. Cuando nos formamos en áreas ajenas a lo digital, ganamos la capacidad de ver conexiones que otros ignoran. Lograr esta profundidad nos ayuda a que una campaña en una industria "fría" deje de ser un anuncio y se convierta en una conversación de estilo de vida que la gente realmente quiera tener.

Nuestra misión es desautomatizar el pensamiento. Usa la IA para potenciar tus ideas, pero nunca para reemplazarlas. Deja de escribir para la máquina y empieza a vivir para la conexión real. Rodéate de mentes que te incomoden, aprópiate de la literatura y vuelve a disfrutar de lo exquisito que es aprender algo nuevo cada día.

Al final de la jornada, quien sabe de personas y de historias es eterno; quien solo sabe de herramientas, es reemplazable. Recuerda siempre: el algoritmo podrá darte el alcance, pero solo tu humanidad te dará la conexión.

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