Querido CMO: te entiendo, pero tu agencia es la salida a tu caos

Entre la presión del equipo de ventas y los comités con el CFO, el tiempo del Gerente de Mercadeo es escaso. Sin embargo, cuando inviertes tiempo de calidad en darle dirección a tu equipo extendido, la agencia pasa de ser un gasto operativo a convertirse en tu mejor herramienta de crecimiento e inteligencia comercial.

Admiro profundamente al gerente de mercadeo de hoy. Su rol se ha convertido en una especie de deporte de alto riesgo donde hay que hacer malabares en la cuerda floja. Lo veo a diario: agendas saturadas de reuniones internas que no dejan tiempo ni para pensar, la presión de defender cada peso ante la mirada inquisidora del CFO, la urgencia del área comercial pidiendo cierres para ayer y el malabarismo diario de liderar portafolios con más de diez marcas.

Es una tormenta perfecta. Entiendo por qué tantos CMOs viven ahogados en lo operativo, sintiendo que las horas del día no alcanzan y que la marea los sobrepasa.

Sin embargo, en medio de este incendio cotidiano, suelo notar un patrón preocupante: cuando las cosas se aprietan, la agencia suele convertirse en el primer chivo expiatorio. Escucho frases como "la agencia no avanza", "no entienden el negocio" o "las entregas no dan el ancho". Pero si miramos la cadena con honestidad, la pregunta incómoda florece: ¿estamos usando a la agencia como un socio estratégico o simplemente la estamos tirando al agua esperando que no se ahogue?

Porque esa es la realidad de muchos briefings anuales. Es la famosa escena de: "¿Usted sabe nadar? ¡Bueno, hágale!". Le dicen a la agencia un par de metas sueltas en enero y asumen que con eso basta para el resto del año. Spoilers: no, así no es. Una agencia no existe solo para recibir una avalancha de solicitudes sueltas por correo o WhatsApp. Para que la cadena de trabajo funcione, el Gerente de Mercadeo debe sacar tiempo —y tiempo de calidad— para sentarse con su equipo extendido, revisar la estrategia en caliente, dar un norte claro y recalibrar el barco juntos.

Si estás dispuesto a ver a tu agencia como tu equipo y no como tu enemiga, hay cuatro soluciones prácticas que transforman la relación y te sacan del caos de inmediato:

En primer lugar, convierte a tu agencia en tu escudo financiero ante el CFO. No vayas a los comités presupuestales armado únicamente con piezas creativas o métricas de vanidad. Una agencia posee el microdetalle de la data: costos de adquisición (CAC), retorno de inversión en pauta (ROAS) y rendimiento de conversión por canal. Si le dedicas tiempo a interpretar los números con ellos, tu agencia se convierte en la unidad de inteligencia que traduce el trabajo publicitario al lenguaje contable, demostrando que tu presupuesto no es un gasto, sino una inversión de retorno probado.

En segundo lugar, úsala como tu filtro de priorización frente al "efecto Frankenstein". Cuando diez líderes comerciales exigen tácticas sueltas e inconexas, tu agenda se destruye y el presupuesto se pulveriza. La solución es sentarte con tu agencia a definir una hoja de ruta única por trimestre. Apóyate en su criterio para establecer prioridades y decir un "no" sustentado en data a las iniciativas improvisadas. Un solo norte estratégico bien ejecutado genera más tracción que diez carreras a mitad de camino.

En tercer lugar, optimiza la entrada de información para multiplicar la velocidad. Enviar un briefing incompleto, con mensajes a medias o especificaciones erróneas para "ir adelantando", es una trampa que le cuesta al equipo el doble de tiempo en correcciones. Quince minutos dedicados a consolidar un brief limpio, con objetivos duros y mensajes claros, eliminan semanas de frustración y garantizan entregas rápidas y certeras al primer intento.

Por último, asume el rol de guardián de la marca y elimina la aprobación por terceros. Todos hemos vivido el dolor de aprobar una pieza estratégica y tener que rehacerla días después porque a alguien de otra área "no le gustó el color". Tu agencia diseña para el cliente final y para el cumplimiento de los KPIs, no para complacer los gustos personales del comité interno. Defiende el brief y el criterio profesional del equipo que contrataste.

La agencia no debe ser vista como una máquina a la que se le tiran tareas a medianoche, sino como el brazo extendido de tu departamento. La magia no ocurre cuando esperas que adivinen tus pensamientos desde la orilla, sino cuando se tiran al agua a nadar juntos.

La próxima vez que sientas que la operación te sobrepasa, haz una pausa y pregúntate: ¿Le estoy dedicando el tiempo de calidad a mi agencia para construir el norte, o solo la estoy dejando a la deriva esperando que adivine el camino?

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