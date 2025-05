Una revolución que reinterpreta procesos en la producción audiovisual

Cuando hablamos de IA solemos imaginar asistentes virtuales, robots humanoides o incluso voces sintéticas leyendo titulares. Pero en esencia, la IA es un sistema que puede aprender patrones, analizar datos, tomar decisiones basadas en su propia lógica y adaptarse. Algunas formas son más visibles, como los generadores de imágenes y textos, y otras, más sutiles, pero igual de poderosas.

En producción audiovisual, la IA no ha llegado solo para deslumbrar con imágenes hiperrealistas o personajes surrealistas que no existen. También está en los procesos menos espectaculares, pero críticos: desde optimizar el tiempo de edición hasta rastrear segmentos específicos de una grabación por palabra clave. Antes, buscar "esa parte donde el cliente dijo algo sobre los colores" podía tomar horas. Hoy, una IA puede hacerlo en segundos.

Y es que no todo se trata de crear, también se trata de acelerar, corregir, ordenar. Herramientas como las de Adobe ya incorporan funciones basadas en IA que permiten borrar objetos con un clic o generar extensiones de fondo sin necesidad de editores de imágenes expertos. Eso, que puede parecer trivial, antes requería horas de trabajo y conocimiento técnico. La IA está democratizando habilidades, pero también exigiendo nuevas.

Muchos aún la ven como una amenaza, particularmente en áreas como edición, postproducción o ilustración, pero no es la primera vez que la tecnología desafía lo establecido, pasó con la llegada del 3D, con las cámaras digitales, con el montaje no lineal. La diferencia está en la velocidad. La IA no espera, se actualiza, aprende y escala a una velocidad que puede dejar fuera del juego a quien no se adapte.

Ahora bien, es ingenuo decir que la IA reemplazará al talento humano por sí sola, pues está muchas veces genera resultados que carecen de intención, estilo o sensibilidad. Necesita dirección, y si, ahí está la clave, los equipos creativos no están siendo reemplazados, están siendo redefinidos. El rol ya no es solo ejecutar, sino saber guiar a la IA para que lo técnico se ponga al servicio de lo expresivo.

En el contexto de una productora audiovisual, la IA abre oportunidades importantes, pero también trae retos inevitables. El primero: educar al cliente, muchos suponen que con un botón todo está resuelto, cuando en realidad crear contenido visual de calidad con IA puede ser más complejo, costoso y lento de lo que parece. Generar una sola imagen funcional puede requerir decenas, incluso cientos de iteraciones.

El segundo reto es económico, las licencias de herramientas especializadas no son baratas, y a menudo requieren conocimientos técnicos avanzados para usarlas eficientemente, no se trata solo de "probar un software", sino de invertir en formación, pruebas, ensayo y error.

Y el tercero, la curva de adaptación del equipo. Integrar IA a un flujo de trabajo profesional implica cambiar rutinas, desaprender, experimentar, en una industria obsesionada con el detalle, eso no es poca cosa.

La IA no debería ser solo una celebración tecnológica, sino una oportunidad para reflexionar sobre cómo queremos convivir con estas herramientas en campos creativos. La IA no nos reemplaza; nos exige repensarnos, nos reta a combinar lo técnico con lo humano, lo automatizable con lo sensible y en esa tensión, entre código y creatividad, es donde está el futuro del audiovisual.

También le puede interesar: P&M será aliado en el festival SMARTFILMS 2025