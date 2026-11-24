Hace unos días, un amigo de la industria de alimentos me contó lo difícil que se ha vuelto negociar con algunas cadenas de hard discount. Me hablaba de la presión por bajar el precio una y otra vez, y de lo que eso obliga a revisar dentro de su operación.

Me quedé pensando en una versión de esa conversación que conozco bien. Pasa cuando dos agencias cotizan el mismo scope of work y una lo ofrece por un 20% o un 30% menos. Y al igual que en la industria de alimentos, esto nos obliga a revisar nuestro modelo de operación y costos.

He perdido decenas de licitaciones en las que el cliente me ha dicho directamente que la decisión fue por precio. Y claro que el precio importa. Si yo estuviera del otro lado, también buscaría opciones de partners que me ofrecen un precio competitivo, de esto no me cabe duda. En muchos casos la diferencia se explica porque una agencia está mejor organizada, tiene menos gastos fijos o encontró una manera más eficiente de hacer el trabajo.

Lo que me intriga es la facilidad con la que damos por hecho que dos alcances iguales en una presentación de powerpoint equivalen al mismo servicio. Dos propuestas pueden prometer doce piezas al mes y una convocatoria a medios exitosa. La diferencia aparece cuando hay que decidir quién piensa la campaña, quién revisa lo que sale y quién tiene tiempo para rehacer una pieza si el cliente cambia de dirección. Todo eso cabe en una misma fila del comparativo. En la ejecución, son preguntas distintas.

Además, cuando el cliente solo se fija en precios, no está revisando temas claves para la prestación del servicio, como puede ser el porcentaje de rotación en la agencia, valores adicionales que se pueden ofrecer, años de trayectoria y experiencia, costos que son intangibles, pero en los que las empresas hemos invertido dentro de nuestro modelo de negocio.

Desde mi lado de la mesa, hay costos que se ven mejor justo cuando hacen falta. Mantener un equipo que conoce la cuenta, tener a alguien con experiencia disponible cuando surge una crisis e invertir en herramientas que agilicen el trabajo cuesta. Y como agencia nos toca explicar qué obtiene el cliente con esa inversión y dónde podemos simplificar. Si solo sabemos defender nuestro precio enumerando nuestros costos, al cliente le queda muy difícil distinguir una propuesta de otra.

El paralelo con el hard discount me deja una pregunta. Si el precio se convierte en el criterio que define una y otra vez quién gana, ¿qué tipo de agencias estamos incentivando? Cada licitación también premia una forma de operar. Con el tiempo, esas decisiones influyen en cuánto podemos invertir en formar talento, desarrollar criterio y construir relaciones de confianza con los medios y otros públicos.

Si los clientes van a confiar su reputación a una agencia, es clave que también valoren la reputación que el partner ha construido, y no solo comparar precios. Es vital revisar el talento del equipo y experiencia. Detrás hay inversiones que pocas veces aparecen en la cotización y se reflejan en el criterio con que asesoran.

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