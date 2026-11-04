Natura: la confianza que se construye más allá del producto

Construir confianza con los consumidores no depende únicamente de la calidad del producto. Para Natura, esa conexión se ha desarrollado durante casi 19 años en Colombia, a partir de una propuesta que integra bienestar, innovación, biodiversidad y propósito en sus puntos de contacto.

La compañía, reconocida en el Brand Love Index por su conexión con los consumidores, atribuye parte de este vínculo a la consistencia con la que traslada sus valores a la experiencia de marca. Su modelo de venta directa cuenta con más de 190.000 consultoras y consultores, a los que suma más de 14 tiendas y un canal de comercio electrónico que ha crecido más de 45% en los últimos dos años.

Esta expansión responde también a un consumidor cuyas expectativas están cambiando. Desde la marca, señalan que, mientras en 2021 el 14% de los colombianos afirmaba elegir productos considerando su impacto positivo en el medio ambiente, en 2025 esa proporción llegó al 30%.

“Hay unos nuevos códigos culturales y, nuevas formas de comprar”, explica Catalina Pérez Machado, Head de Marketing Natura para el Mercado Andino.

Ese propósito se traduce en iniciativas concretas. Un ejemplo es Ekos Copoazú, desarrollado junto al Instituto SINCHI y vinculado con la producción de copoazú –el superfruto primo del cacao– en la Amazonía colombiana. La compañía subraya que la cadena involucra más de 3.000 hectáreas de bosque amazónico en Caquetá.

Otro es Creer Para Ver, línea cuyos productos no cosméticos destinan el 100% de su recaudo a proyectos de educación.. Natura reporta más de 111.000 estudiantes impactados, el acompañamiento de más de 400 escuelas rurales y más de 75.000 consultoras beneficiadas.

La innovación también hace parte de esta propuesta. Natura cuenta con más de 400 científicos dedicados a investigación y desarrollo y más de 300 patentes activas. Su premisa combina ciencia cosmética, biodiversidad y conocimiento ancestral de las comunidades para responder a necesidades de los consumidores.

El reto es que el interés por el consumo responsable conviva con las restricciones económicas. Aunque el 30% declara considerar productos de mayor precio cuando generan un impacto positivo en el ambiente, los segmentos económicos concentran una parte importante del consumo en categorías como perfumería.

Para Natura, fortalecer el vínculo implica mantener la conversación y medir cómo cambian las expectativas.

“No buscamos que Natura sea una marca querida por lo que ha representado, sino por lo que puede representar y todo lo que puede ser capaz de hacer en el futuro”, concluye Pérez Machado.

Este artículo es una Colaboración paga con Natura.

Artículo publicado en la edición #506 de los meses de octubre y noviembre de 2026.

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