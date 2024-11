Apple Intelligence: una mirada a lo que llegará en el 2025

“Not first, but best,” Tim Cook

Pero Apple nunca llega de primero. No lo hizo con el iPod, no lo hizo con el iPhone, no lo hizo con los AirPods y tampoco con el Apple Watch. Pero todos y cada uno de ellos redefinieron sus categorías y se convirtieron en el líder de la misma, el referente con el que se miden todos.

En términos de Inteligencia Artificial Generativa, la compañía intentará hacer lo mismo con una propuesta diferente, muy particular. Una propuesta que ha comenzado a materializarse con la llegadas de las primeras funcionalidades a los usuarios de los dispositivos compatibles en inglés, que seguirá creciendo y ampliándose y que veremos en Español hacia Abril del próximo año.

Una propuesta fundamentada en 3 pilares:

El primero es la privacidad. Para nadie debería ser un secreto que ChatGPT, Gemini, Claude y los demás bots conversacionales inteligentes disponibles en la actualidad no sólo transmiten toda la información de sus interacciones con los usuarios a sus servidores centrales sino que utilizan el contenido de estas para seguir aprendiendo y para dar respuestas a otros usuarios.

Apple Intelligence plantea una solución diferente. Una solución en que los datos personales y las consultas se manejan de forma confidencial sin que nadie, ni siquiera la compañía, tenga acceso a ellos. Un modelo que prioriza el procesamiento “on device” complementado con una nueva infraestructura llamada Private Cloud Compute, diseñada especialmente para atender esas consultas más complejas, que requieren de LLMs más grandes, en la que la información de los usuarios no sólo se anonimiza sino que jamás se guarda y no se usa para entrenar el modelo ni para atender las consultas de otros. Un modelo -el único en el mundo- que permite la verificación permanente de investigadores de seguridad independientes para garantizar esta promesa de valor.

El segundo es la practicidad. Apple no pretende “inventar la rueda”. Las funcionalidades de Apple Intelligence están pensadas en ayudar a los usuarios a comunicarse mejor, por ejemplo con las Herramientas de Escritura que permiten revisar textos y reescribirlos con tonos diferentes, a ahorrar tiempo con la posibilidad de resumir textos de correos, documentos o páginas web y a responder correos más rápido con la generación de respuestas inteligentes basadas en el contexto de la conversación.

Apple Intelligence podrá ayudar a los usuarios generando imágenes y Genmojis a partir de una solicitud escrita, hablada o a partir de un bosquejo creado con el Apple Pencil en un iPad y a crear videos a partir del contenido de las fotos y videos del usuario con sólo pedirle lo que uno quiere crear.

Apple Intelligence no pretende competir con ChatGPT (ni con los otros grandes modelos de lenguaje de tipo general). Al contrario, se podrá integrar con ChatGPT de manera armónica y clara para el usuario para cuando este requiera capacidades que sirven mejor este tipo de modelos generalistas. Eso sí, siempre indicándole al cliente cuando lo vaya a hacer para que este defina si lo desea o no.

Y, el tercero, el contexto personal. Apple Intelligence y Siri podrán entender el contexto de las solicitudes de los usuarios y responder sobre ellas. Por ejemplo, si está llenando un formulario en el que necesita el número de su pasaporte ya no tendrá que ir a buscarlo sino que Siri podrá traer el número del mismo del PDF que tiene guardado en su carpeta de documentos de viaje. O podrá relacionar y concatenar información de su calendario, de sus contactos, del internet y de sus menajes para responder de forma natural e inmediata a preguntas como “¿a qué horas llega mi hija?” en donde Apple Intelligence realiza la conexión de quien es su hija, cuál es el número de vuelo en el que viene y a qué horas llega sugiriéndole, además, a qué horas debe salir para el aeropuerto si quiere recogerla basado en las condiciones de tráfico de ese momento y su ubicación actual.

Pero, además, al poder entender el contenido de lo que hay en su pantalla en un momento dado, Apple Intelligence podrá tomar acciones específicas en aplicaciones dentro de su dispositivo actuando como un asistente digital realmente inteligente, algo que hoy empezamos a ver desplegarse bajo la figura de Agentes de Inteligencia Artificial.

Apple Intelligence no será un big bang. No será un set de funcionalidades que lleguen de la noche a la mañana. Será una plataforma que irá cambiando nuestra relación con nuestros dispositivos y la manera en que interactuamos con ellos gracias al poder y a las capacidades de la inteligencia artificial generativa. Eso sí, partiendo de la base de que la Privacidad es un derecho humano fundamental y que por lo tanto todo lo que le pidamos debe ser confidencial antes que sólo ser funcional.

Apple Intelligence estará disponible para los usuarios de iPhones 15 Pro y Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max al igual que para aquellos con un iPad con chip M o el nuevo iPad mini A17 Pro y cualquier Macbook, iMac o Mac con chips de Apple Silicon.

