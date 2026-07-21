Innovar con propósito: la sostenibilidad como motor de crecimiento

A medida que nos acercamos al 2030 y a las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las empresas enfrentan el desafío de demostrar que la innovación genera un impacto real.

En este contexto, el progreso ya no se mide únicamente por el desarrollo de nuevas tecnologías, sino por la capacidad de convertirlas en soluciones que respondan a los desafíos ambientales y sociales.

De esta manera, la sostenibilidad ha dejado de ser un discurso para consolidarse como una estrategia de negocio con impacto calculable. Por ello, las personas ya no solo eligen productos, también eligen propósitos. El Pacto Mundial de la ONU, la mayor iniciativa de sostenibilidad empresarial del mundo, lo resume así: el desafío es pasar del storytelling al storydoing, y los beneficios revelan que los productos sostenibles pueden incrementar los ingresos entre un 6% y un 25%, siendo un motor de valor.

Para que esta estrategia sea estable, debe aplicarse en toda la cadena de producción. No se trata solo de crear dispositivos eficientes, sino de adoptar un modelo de negocio basado en pilares como la obtención de certificaciones ambientales, la medición de la huella de carbono, la eficiencia energética, la gestión de residuos y el fortalecimiento de la conciencia de los consumidores. Este enfoque ya ha sido implementado por otras industrias exitosamente: la automotriz, que acelera la transición hacia la electrificación y la fabricación con menores emisiones o la moda, que avanza hacia modelos de economía circular mediante el reciclaje y la reutilización de materiales; siendo la base para construir un ecosistema tecnológico verdaderamente responsable y coherente.

Teniendo en cuenta que los PCs con IA representarán el 54.7% del mercado al cierre de 2026, según la firma Gartner, el crecimiento de la industria tecnológica también exige una gestión eficiente del ciclo de vida de los dispositivos y de los residuos electrónicos que se generan. En este contexto, la estrategia debe trascender el discurso y traducirse en acciones concretas. Un ejemplo de esto es el programa Intel Gaming ExChange, que en su quinta edición en Colombia continúa promoviendo el reciclaje de computadores y consolas antiguas, a cambio de beneficios que incentivan a la compra de la nueva generación de equipos. Y como este hay muchos ejemplos de cómo la economía circular puede ser un modelo de negocio que alinea los intereses del consumidor, la empresa y el planeta, transformando un desafío industrial en una oportunidad.

Las nuevas tendencias en marketing sostenible refuerzan este camino, impulsando la comunicación transparente y la co-creación de soluciones con las comunidades. Como bien dijo Sanda Ojiambo, directora ejecutiva global del Pacto Mundial de la ONU, “No se trata solo de contar historias. Se trata de liderazgo estratégico”.

Por ende, el objetivo es construir marcas cuyo valor se centre en su autenticidad. El marketing sostenible se fundamenta en principios éticos y una sólida responsabilidad social corporativa. En una industria que redefine el futuro, nuestro mayor legado no será solo la tecnología que creamos, sino la conciencia con la que la integramos al mundo. Ese es el verdadero indicador del motor del crecimiento.

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