Para él, realmente, el perfil del director de mercadeo desaparece y entra el perfil de un equipo enfocado en el crecimiento, el famoso growth chief officer. Luego, alguien me preguntó qué pienso sobre su planteamiento para operar un proyecto de apoyo a la innovación abierta, en la que –¡oh, sorpresa!– dice que solo necesita una persona júnior de mercadeo que coordine; al fin y al cabo, para eso les pagas a los proveedores… ¿Qué? Un momentico, no se estudia mercadeo por nada o mejor, para nada; la labor es muy valiosa.

Estos episodios me dejaron pensando mucho sobre el futuro del mercadeo. Me repito que nuestra labor no es hacer solo eventos y campañas, poner bonitas las cosas o hacer publicidad. Somos más que eso. Luego, la otra voz en mi cabeza me hizo pensar que nosotros tenemos el ego más inflado de lo normal. Al cabo de varias reflexiones, me surgió el siguiente pensamiento: “¿de verdad, les estamos dando a las empresas el valor que requieren hoy y generamos el crecimiento requerido en este Darién de mercados en el que nos movemos?” En muchos casos, la respuesta es no. Si bien amo el mercadeo, la comunicación y la innovación, nos la hemos pasado hablando mucho y actuando poco.

Cuando leí el nuevo libro de Kotler, no salía de mi asombro: el padre del mercadeo estaba evolucionando en sus postulados y subiendo en el espiral de la innovación. Entonces como primer consejo es menos redes sociales y más libros, comenzando por Marketing 5.0, de Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan, obligado en las cátedras de mercadeo.

En segundo lugar, unos puntos vitales para el mercadeo moderno:

Si piensas que el mercadeo está muerto, piensa de nuevo. Porque si el crecimiento de tu empresa o las ventas están estancadas, la respuesta no es buscar solamente mejores vendedores o herramientas de automatización; necesitas una estrategia de mercadeo, audiencias, comunicación… Eso no se hace de la noche a la mañana. Las bases del mercadeo siguen vigentes. Esto nos permite dejar de ser esclavos de las herramientas digitales, para que el pensamiento estratégico brille y dé su mejor valor. Las 4P se fortalecen con las tecnologías, no al contrario. Estamos en un momento único en el mundo, en el que cinco generaciones convergen y son igual de importantes en la participación de la inversión y el gasto de una empresa u hogar. Debemos estudiar a las personas desde el punto de vista científico, humano, sociológico… y ahí la tecnología puede aportar mucho. La data es vital, pero no como charla o como un científico de datos que saca informes. La data habla, muestra realidades, inspira ideas y genera acción. Yo lo llamo data rebel. Basta de reportes y más análisis, por favor.

Bueno, ya me emocioné, pero como ven hay mucho de qué hablar en estos temas, sobre todo hay mucho qué analizar, plantear, optimizar, ejecutar, idear, crear… Por eso, felicito a todos los ganadores de esta edición. Para mis colegas, la reflexión: no estamos muertos. ¿Pero sí estamos a la altura del reto?

Artículo publicado en la edición #489 de los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024.

También le puede interesar: Llega la subasta 5G en Colombia