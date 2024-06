La lección que Samsung le dio a Apple

Si la intención de Apple era robarse toda la atención con el lanzamiento de uno de sus productos estrella, el objetivo se cumplió claramente. Hoy el spot lleva más de 59 millones de reproducciones y está en boca de todos. ¡Crush!, el comercial más polémico de 2024, inicia con una musicalización marcada por la nostalgia y termina destruyendo tradicionales elementos que han simbolizado la creatividad y el intelecto humano, para así darle paso a un mensaje final: “El iPad más poderoso que jamás haya existido, también es el más delgado”.

En medio de esta controversia que hoy ocupa al mundo del marketing y la publicidad, la marca se disculpó, lo que incrementó los comentarios en redes sociales entre quienes rechazan lo que denominan la arrogancia de Apple y quienes aplauden la hábil respuesta de Samsung. El principal competidor de la famosa manzana recreó el escenario con elementos destruidos, donde una mujer camina entre ellos para tomar una guitarra golpeada por la aparente destrucción de Apple y comenzar a tocar una canción mientras mira las notas musicales que proyecta una tableta Samsung, finalizando con un contundente mensaje: “La creatividad no se aplasta”.

Las opiniones a favor y en contra van desde quienes aplauden el contenido, asegurando que, en medio de tantas marcas que copian y caen en la monotonía, Apple siempre se arriesga a pensar diferente y con esto hace honor a la esencia de su marca. Otros comentarios reflejan un aparente insulto a la memoria de Steve Jobs y el desprecio de la marca por la creatividad humana.

En medio de esta polémica hay un asunto que merece detenerse para el análisis, pues dicha situación revive y enriquece el debate que suscitan los temores en torno a la inteligencia artificial. De hecho, hay quienes dicen que el spot les hizo recordar la necesidad de la “desintoxicación digital” para pasar a conexiones más reales y humanas.

A la pregunta de si ¿el comercial de Apple fue exitoso? hoy existen miles de “sí” rotundos en las redes sociales, desde expertos en publicidad y cine hasta quienes analizan los números. Yo también creo que el alcance y el ruido provocado no dejan duda al respecto. No obstante, más allá de las reproducciones y ventas, la mirada de Samsung sobre la convivencia de la tecnología con la creatividad humana no solo empatiza, sino que envía un claro mensaje de lo que muchos consumidores han querido escuchar: las conexiones humanas no van a desaparecer y la tecnología es un medio, no un todo apocalíptico.

Esta polémica deja en claro que las decisiones que tomen las marcas no pueden obviar el entorno cambiante que vive el mundo del marketing y la publicidad, pues está guiado por temas como el cambio climático, la aparición de nuevos formatos, la transformación de los medios tradicionales y los cambios de ideales de los consumidores orientados a sentir sin importar los límites. Estamos frente a un consumidor que no se guía por una sola preferencia, que si bien se deja envolver por lo tecnológico, no quiere abandonar la esencia de los momentos y productos que le hacen vivir verdaderas emociones.

Ahora bien, si nos preguntamos ¿fue exitosa la respuesta de Samsung? La respuesta de este gigante tecnológico en comparación con otros casos similares ocurridos en el pasado, resulta ser a mi juicio un gran acierto y una verdadera lección de entendimiento del consumidor. En esta oportunidad, los consumidores sintieron que la tecnología de Samsung se ponía a disposición de su felicidad y no destruía nada para sobrevivir. Samsung entendió muy bien que lo que más valoran las personas, además de sus recuerdos, es cómo una marca los hará sentir, y este spot les hizo sentir que la tecnología facilitaría su vida.

¿Cuál es su opinión? Vea los spots y deje su comentario.

Spot de Apple

Spot de Samsung

