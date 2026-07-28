Marketing basado en evidencia: la nueva ventaja competitiva de las marcas

Si hoy una inteligencia artificial tuviera que recomendar las tres mejores empresas de tu industria, ¿tu empresa aparecería?

Es una pregunta incómoda. Pero probablemente será una de las preguntas más importantes que un líder de marketing deberá hacerse en los próximos años.

Durante décadas competimos por captar la atención. Invertimos millones de pesos, de USD en campañas, optimizamos nuestros sitios web para aparecer en los primeros resultados de Google y medimos obsesivamente impresiones, clics, alcance y notoriedad de marca. El objetivo era simple: ser visibles.

Pero la inteligencia artificial cambió las reglas del juego. Cuando un usuario le pregunta a ChatGPT, Gemini, Claude o Perplexity cuál es el mejor proveedor de ciberseguridad, la universidad más innovadora o el CRM más adecuado para una empresa, ya no recibe una lista de enlaces para comparar. Recibe una respuesta. Una respuesta que normalmente es una recomendación que incluye apenas unas pocas marcas. Eso significa que la competencia ya no consiste únicamente en aparecer. Consiste en ser una de las marcas que la inteligencia artificial decide recomendar y esa diferencia transforma por completo la estrategia de marketing.

La IA no premia la visibilidad. Premia la evidencia

En los últimos meses se ha hablado mucho de cómo las menciones en medios, las comunidades, las reseñas de clientes y el earned media están adquiriendo un nuevo protagonismo en la visibilidad dentro de los motores de IA. Comparto esa conclusión, pero creo que el cambio es todavía más profundo y es la inteligencia artificial no está premiando el earned media, está definitivamente premiando la evidencia.

Porque una IA no puede visitar una empresa, entrevistar cara a cara a sus clientes o validar personalmente una promesa de marca. Lo único que puede hacer es analizar cientos de señales distribuidas en internet para determinar qué tan confiable es una organización.

En otras palabras, ya no basta con decir que somos líderes, debe existir suficiente evidencia para demostrarlo. Y esa diferencia marca el nacimiento de una nueva disciplina que propongo llamar Marketing basado en Evidencia (MBE).

¿Qué es realmente el marketing basado en evidencia?

El Marketing basado en evidencia no reemplaza el marketing de contenidos, el SEO, las relaciones públicas o el posicionamiento de marca; simplemente los integra. Mientras el marketing tradicional buscaba captar atención, el MBE busca construir confianza verificable.

Su objetivo no es producir más contenido, es producir las evidencias que permitan que clientes, buscadores e inteligencias artificiales lleguen a la misma conclusión: esta marca merece ser recomendada. La diferencia parece sutil, pero cambia completamente las prioridades.

Durante años los equipos de marketing se preguntaron: "¿Qué vamos a publicar esta semana?"

El MBE cambia la conversación, ahora la pregunta correcta es: "¿Qué vamos a demostrar este mes?"

Las cinco fuentes de evidencia que construyen confianza:

• Evidencia propia: investigaciones, casos de éxito, metodologías, estudios sectoriales y contenido técnico.

• Evidencia externa: medios, analistas, universidades, asociaciones y expertos independientes.

• Evidencia de experiencia: testimonios, reseñas y casos reales de clientes.

• Evidencia técnica: información estructurada, autores identificados, fuentes verificables y contenido actualizado.

• Evidencia compartida: presencia en podcasts, conferencias, webinars, comunidades y publicaciones especializadas.

Cómo pasar de una estrategia de contenido a una estrategia de evidencia, y ahora en lugar de preguntarnos qué vamos a publicar, deberíamos preguntarnos:

• ¿Qué nuevo conocimiento produjo nuestra organización este mes?

• ¿Qué historia de un cliente merece convertirse en un caso de éxito?

• ¿Qué aprendizaje interno puede transformarse en una investigación?

• ¿Qué ejecutivo debería participar en un medio, podcast o conferencia?

• ¿Qué conversación del mercado aún nadie está liderando?

Cuando las respuestas a estas preguntas se convierten en contenido, el marketing deja de llenar calendarios editoriales y comienza a construir activos de confianza. El KPI que todavía no estamos midiendo

¿Existe suficiente evidencia digital para que una inteligencia artificial recomiende nuestra marca cuando alguien pregunta por nuestra categoría?

No es un KPI tecnológico, es un KPI de confianza, donde pasado del contenido a la evidencia y que durante mucho tiempo repetimos que el contenido es el rey y ahora quizás esa frase necesita actualizarse, porque donde las decisiones empiezan con una conversación entre una persona y una inteligencia artificial, el contenido por sí solo ya no alcanza.

Por eso creo que el verdadero desafío del marketing ya no consiste en producir más contenido, consiste en construir suficientes evidencias para que, cuando alguien le pregunte a una inteligencia artificial cuáles son las mejores marcas de una categoría, la respuesta no dependa de quién hizo más publicidad; dependa de quién logró demostrar, con hechos y no con promesas, que merece estar allí. Porque, al final, las marcas ya no competirán únicamente por captar la atención de las personas, competirán por ganarse la confianza de los sistemas que hoy están influyendo en sus decisiones.

Y esa, será la próxima gran ventaja competitiva del marketing.

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