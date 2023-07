Dime a quién sigues y te diré quién eres

Las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, transforman no solo la forma en que nos comunicamos y compartimos información sino también el cómo nos relacionamos.

A medida que estas plataformas se han vuelto casi que omnipresentes, es crucial hacer un alto y reflexionar concienzudamente acerca de nuestra responsabilidad colectiva y el impacto que generan en nuestra sociedad. Los generadores de contenido, conocidos como influenciadores, juegan un papel fundamental, pero como sociedad ¿estamos asumiendo esta responsabilidad de manera adecuada?

El estudio "Social Media Influencers and Their Impact on Consumer Behavior" (Influencers de redes sociales y su impacto en el comportamiento del consumidor) por De Veirman, Zarouali y Hudders examinó el impacto de los influenciadores en el comportamiento de los consumidores. Según este estudio, los influenciadores de las redes sociales tienen un impacto significativo en el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de compra de los consumidores hacia una marca. Los resultados indican que los consumidores se sienten más motivados por los influenciadores cuando perciben su contenido como auténtico y relevante para sus vidas. Lo que significa que la autenticidad y la relevancia son factores clave que emocional y racionalmente determinan la capacidad de persuasión que los influenciadores tienen sobre las decisiones de los consumidores.

Si bien no estamos descubriendo que el agua moja, si se reiteran las importantes implicaciones para los generadores de contenido en las redes sociales, quienes además de ser conscientes de la responsabilidad que tienen al utilizar su poder de persuasión. Deben evitar a toda costa la falta de transparencia o fijarse bien antes de hacer promoción de productos o estilos de vida que vayan en contra de sus principios ya que pueden tener consecuencias negativas no solo en lo referentes a la confianza de los seguidores.

Actualmente las redes sociales desempeñan un papel fundamental en nuestras vidas. Por lo que es crucial que como sociedad en general y generadores de contenido que finalmente somos todos, asumamos la responsabilidad de su buen uso. No solo los llamados influenciadores deben ser auténticos y relevantes en su contenido, teniendo en cuenta el impacto que pueden tener en el comportamiento y las decisiones de los consumidores, sino nosotros como seres sociales que influimos en nuestras familias, amigos y círculos más cercanos y queridos.

El estudio antes mencionado también destaca la importancia de la autenticidad y la relevancia en el contenido de los influenciadores. Y autenticidad sí que es una palabra con poder, al ser auténticos, los influenciadores y generadores de contenido en general ya sea una marca o persona, puede construir la confianza de sus seguidores y establecer una relación más sólida. Al ser relevantes, pueden proporcionar contenido valioso que resuene con la vida de sus seguidores y contactos.

Hay un gran desafío diario, debemos educarnos enfatizando en los más jóvenes sobre el uso responsable de las redes sociales, fomentando el pensamiento crítico, la alfabetización mediática y la empatía digital. Sensibilizar a los jóvenes para que sean usuarios conscientes y responsables, capaces de discernir entre contenido de calidad y aquel que busca manipular o influir negativamente en su comportamiento es el gran desafío de familias, academia y medios.

En última instancia, debemos recordar que el buen uso de las redes sociales va más allá de la responsabilidad individual. Es un desafío colectivo que nos incumbe a todos. Al trabajar juntos para promover la autenticidad, la relevancia y el bienestar en línea, podemos aprovechar el poder de las redes sociales para construir una sociedad más informada, conectada y empática.

