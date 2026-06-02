IA en publicidad: el imperativo de la confianza no es negociable

Pero en medio de esa adopción acelerada, hay una pregunta que no podemos perder de vista: ¿cómo aseguramos que la confianza del consumidor se mantenga intacta? Según el Informe Global de la WFA (abril 2026), el 78 % de las marcas ya están potenciando sus campañas con IA. La adopción es acelerada y, probablemente, inevitable, pero no se trata solo de qué tan rápido avanzamos, sino de cómo lo hacemos.

La IA abre oportunidades concretas para mejorar procesos, optimizar decisiones y lograr mejores resultados. Sin embargo, su verdadero impacto no se mide únicamente en eficiencia, sino en su capacidad de fortalecer o debilitar la relación con las audiencias. Y esa relación se construye sobre un principio que no admite atajos: la confianza. Cuando una marca revela el uso de IA, actúa de forma transparente y genera valor. La transparencia puede aumentar significativamente la percepción de confianza y fortalecer la lealtad del consumidor.

La evidencia respalda este enfoque. Estudios recientes muestran que cuando una marca declara el uso de inteligencia artificial en su publicidad, la percepción de confianza puede aumentar hasta en un 73 % y la lealtad hacia la marca hasta en un 96 %. En la práctica, la transparencia responde a un deber ético y, al mismo tiempo, influye directamente en cómo las personas perciben y eligen a las marcas.

Para las marcas, este es un momento fundamental para conectar con un consumidor que valora la honestidad. Por ello, desde la ANDA promovemos un modelo donde la supervisión humana sea un criterio central en las decisiones críticas, asegurando que la automatización no comprometa la sensibilidad ni la identidad de las marcas. Este enfoque se traduce en acciones concretas e invita a las empresas a adoptar la inteligencia artificial a partir de principios que orientan su uso responsable: potenciar la creatividad manteniendo siempre el control humano para evitar sesgos; garantizar la veracidad de la información con las audiencias declarando el contenido sintético; respetar los datos protegiendo la privacidad y cumpliendo rigurosamente el régimen colombiano.

En la ANDA, contamos desde hace más de dos años con una guía propia de buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial en la comunicación comercial, siendo la primera en Latinoamérica. Esta, más que un documento, es una forma de alinear a la industria alrededor de altos estándares que fortalecen la confianza. De esta manera continuamos promoviendo e impulsando que la adopción de la IA mantenga el criterio humano en el centro, priorice la transparencia y asuma los datos con total responsabilidad.

Miramos el futuro con optimismo, pero también con criterio. La experiencia ha demostrado que la innovación pierde valor cuando no está acompañada de principios claros, y por eso hoy el reto no es solo adoptar nuevas tecnologías, sino hacerlo con base en las buenas prácticas y una comunicación ante todo responsable.

La industria publicitaria no será definida por cuánto use la inteligencia artificial, sino por qué tan confiable siga siendo para las personas. En ese escenario, la ética deja de ser un diferencial y se convierte en una condición para permanecer.

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