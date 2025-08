El que esté libre de errores, que tire la primera piedra

En una época donde la exposición pública se convierte en juicio sumario, el reciente escándalo de Andy Byron ex CEO de Astronomer vuelve a encender un debate urgente: ¿hasta qué punto estamos preparados, como empresas y como sociedad, para enfrentar los errores humanos?

En julio de 2025, Andy Byron presentó su renuncia como CEO de Astronomer luego de que se hicieran públicas acusaciones sobre comportamientos impropios relacionados con la cultura organizacional de la empresa. Aunque no se levantaron cargos legales, la presión mediática y la velocidad de reacción en redes sociales fueron determinantes.

Las consecuencias corporativas no se hicieron esperar. Aunque Astronomer es una empresa privada, no cotiza en bolsa, su valoración más reciente tras la ronda Serie D en mayo de este año oscilaba entre $740 millones y $1.3 mil millones de dólares, según datos de The Economic Times. En apenas una semana, inversionistas congelaron negociaciones, y la compañía perdió al menos el 20 % de sus oportunidades comerciales activas, según Business Insider. Algunas cuentas Fortune 100 decidieron pausar proyectos. En redes sociales, el término “Astronomer scandal” generó más de 42 millones de menciones en menos de 48 horas, según reportes de Brandwatch.

No entraremos en la valoración moral del hecho. Lo que sí merece una reflexión es cómo reaccionamos colectivamente ante la caída pública de una figura visible. Con frecuencia, las redes sociales, lejos de propiciar diálogo, se convierten en escenarios de justicia emocional inmediata. Nos volvemos jueces, jurados y verdugos. Cancelamos, señalamos, viralizamos. Con una velocidad que impide matices. Como si nunca hubiéramos cometido un error.

Un estudio del Stanford Digital Ethics Lab reveló este año que el 81 % de los usuarios admite haber participado en linchamientos digitales, aunque solo el 6 % cree que eso contribuye a una sociedad más justa. ¿Qué nos dice esto de nuestra capacidad de autocrítica como comunidad digital?

En medio de la crisis, Astronomer eligió no victimizarse ni retraerse. La empresa lanzó una campaña global protagonizada por Gwyneth Paltrow, bajo el lema: “Data is Human”. En lugar de enfocarse en la defensa técnica, el mensaje se centró en la reconstrucción, la conexión y el compromiso con la ética.

El resultado fue digno de estudio. La campaña superó los 380 millones de impresiones en pocos días, fue destacada por AdAge como una de las cinco mejores estrategias de recuperación reputacional del año, y según cifras compartidas con Fast Company, la empresa firmó 14 nuevos contratos en sectores como salud, entretenimiento y comercio electrónico.

Esta movida comunicacional demuestra que el silencio no siempre es prudente, y que responder con estrategia y no con prisa puede transformar una crisis en oportunidad.

La reputación no se trata de evitar el error. Se trata de saber cómo reaccionar cuando surge lo inesperado. Las empresas deben prepararse incluso para escenarios inverosímiles: entrenar a sus líderes en gestión emocional del caos, establecer protocolos de comunicación reactiva y cultivar alianzas estratégicas que puedan reforzar su legitimidad cuando esta se vea comprometida.

Y como sociedad, el aprendizaje más profundo puede ser este: todos somos humanos, y lo humano es errar. El que esté libre de errores, que tire la primera piedra.

