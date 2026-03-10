martes, marzo 10, 2026

INICIO

OPINIÓN

CAMILO HERRERA

2026, ¿posnuevo mundo?

Camilo Herrera
opinión

2026, ¿posnuevo mundo?

Camilo Herrera
DE ESTE AUTOR

Llegó la inteligencia artificial y está cambiando al mundo más delo que pensamos y aceptamos. Esta revolución cambió el orden mundial más allá de que las personas se vuelvan más mediocres pidiéndoles a las generadoras que les escriban correos, poesía, canciones; les dibujen paisajes; les cambien fotos; les creen imágenes falsas; les hagan presentaciones bonitas [e idénticas a las de otros usuarios]; les escriban canciones [esperemos que no lleguemos a pedirles que sientan por nosotros].

Inicialmente, había pensado que esta columna hablara sobre el enorme reto que tenemos los consumidores de ya no poseer nada, y de que esta tendencia de “ownerless” – que la gente de Trend Watching planteó hace más de 10 años– hace que estemos en un mundo donde la gente tiene acceso a todo, pero realmente no tiene nada: no tiene libros; no tiene discos, cassettes, fotos, videos, textos, memorias; aunque quizá tiene ropa, muebles y carros, porque ya ni casa quiere tener pues vive a mil sobre una moto y comunicándose por un celular en segundos, usando la IA para que le haga todo, sin hacer nada y sin poder sentir la vida.

Ahora, pasado el Foro de Davos, la tensión por Groenlandia, la abducción de Maduro, el levantamiento popular en Irán, el debilitamiento de Cuba e incluso la guerra entre la Reserva Federal (FED) y el mismo presidente de Estados Unidos, se puede comprender que los temas woke, el medio ambiente y los derechos humanos quedan en un segundo plano antela nueva realidad: el impacto de la inteligencia artificial en el mundo.

¿Cuál impacto? Simple: no es el tema de productividad, velocidad, mediocridad ni mucho menos la velocidad, porque estos son los usos. El problema es la generación de IA: energía, enfriamiento, minerales raros, cohetes, baterías, litio, oro, neodimio, petróleo, entre otros, que dejaron ver que el mundo multipolar en que vi-vimos pondrá a pelear a Estados Unidos, Europa, China y Rusia por el control de los insumos, la energía y la regulación para la inteligencia artificial. La pobreza, la desigualdad, la equidad de género, el impacto ambiental y la libertad de prensa quedaron en un segundo o tercer plano, en un mundo donde la carrera ya no es quién es más liberal, más correcto, más moral o más generoso, sino quién controla la cadena de suministros de las nuevas tecnologías, la generación eléctrica, las rutas comerciales y militares: “¡Que la gente se sienta libre usando la IA, mientras cambiamos las otras libertades, derechos y deberes!”, parece ser la consigna de 2026.

Esta situación será medianamente lejana para el consumidor y muy cercana e impactante para los productores, porque las personas demandarán cada vez más acceso al uso de IA generativa, creativa, predictiva en sus redes sociales, medios de pago e incluso en su nevera, pese a no tener dinero para pagar un pasaje de bus. Esto hará que las empresas deban involucrar más estas herramientas en sus productos y servicios, lo cual demandará cada vez más energía y más minerales, y causará un enorme impacto en el medio ambiente, en las tensiones mundiales y en los recursos de los gobiernos. El mundo cambió y no nos dimos cuenta de que la inteligencia artificial nos hará más rápidos hoy y mu-cho más vulnerables mañana. ¡La calma ha muerto. Bienvenida la tensión.

También le puede interesar: La nueva dinámica del consumo: menos impulso, más cálculo

 

TAGS
columna de opinión

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Marketing Político en Colombia en 2026: el algoritmo del poder

4 de marzo 2026

OPINIÓN
VER TODO
Miguel Dallos
Miguel Dallos
Head of Planning Proximity, BBDO.
VER AUTOR

¿Y si la curiosidad es lo único que nos queda?

julio 7, 2025
Leonardo
Leonardo Ortegón Cortázar
Docente de Marketing y Branding del Politécnico Grancolombiano
VER AUTOR

El verde también se compra

julio 4, 2025
Carolina Mejía
Carolina Mejía
Chief Srategy Officer de VML Colombia
VER AUTOR

Alinearse con los ciclos de nuestra vida y de las compañías

julio 3, 2025
Fabian ruiz
Fabián Ruiz
Consultor, docente y especialista en customer experience management, de la Universidad de los Andes
VER AUTOR

La experiencia del cliente ya no es un lujo. Es un derecho

julio 3, 2025

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
11
marzo
Evento virtual

P&M 360º

Este encuentro hace parte de un live editorial de marketing político de P&M 360

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Digital

Consumidor

Comunicación

Gente