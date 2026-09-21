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KEKA PALACIOS

Del manual al copiloto inteligente

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Del manual al copiloto inteligente

Keka Palacios
DE ESTE AUTOR

La gestión de crisis dejó de ser un documento rígido para volverse un sistema de decisión donde la IA organiza los datos y el juicio directivo mantiene el control.

Durante años, la gestión de crisis se entendió como una disciplina puramente reactiva: ante un incidente, se convocaba a un comité, se discutía por horas, se fijaba una postura y se asignaba un vocero. Por este enfoque, los manuales de crisis terminaron convertidos en una izada de bandera y mero formalismo para demostrar preparación y contingencia plasmados en documentos rígidos y obsoletos guardados en un cajón. Mientras tanto, en muchos casos, líderes y comités navegaron en medio de procesos desordenados y, algunas veces, con improvisación. Esta falta de articulación derivó en respuestas tardías que, en última instancia, erosionaron la credibilidad y la confianza en algunas organizaciones.

La Inteligencia Artificial en la gestión de crisis trasciende la simple generación de contenidos. Se ha convertido en el artífice integrado al sistema de decisiones corporativas, desde el monitoreo inicial de un evento, hasta la evaluación del impacto reputacional y la medición de efectividad en la gestión.

La oportunidad es tan grande que en Babel, hemos logrado crear una plataforma interactiva cuyo mayor atributo es la optimización del tiempo estratégico: lee el entorno, conecta datos dispersos e identifica patrones para elevar el criterio de los comités ejecutivos. Más que acelerar procesos, aporta rigor conceptual al definir niveles de riesgo, fases de escalamiento y narrativas de respuesta, sustituyendo la mera intuición por análisis sustentado.

Hemos demostrado que la IA no reemplaza la ética ni el juicio directivo; su rol es organizar la complejidad y ponderar escenarios para que los líderes mantengan el control. En síntesis: la tecnología no debe hablar por la empresa, sino enseñarle a reflexionar mejor antes de emitir posturas o acciones.

La IA transforma los manuales estáticos en sistemas vivos de consulta y decisión. En lugar de revisar documentos extensos en plena emergencia, hoy es posible clasificar un incidente y desplegar una ruta de acción en solo minutos. La IA no reemplaza el protocolo: lo hace operativo. No inventa la estrategia, traduce políticas existentes en decisiones ágiles, trazables y eficientes. Bien implementada, la IA no introduce improvisación: la reduce drásticamente.

La gestión de crisis actual exige un perfil multidisciplinario. Los líderes dominarán la reputación, pero también la analítica de datos, el comportamiento social y la tecnología. El reto será formular mejores preguntas, detectar señales y diferenciar el ruido mediático de una crisis real.

En el futuro cercano, quienes hayan integrado la IA a su sistema de decisiones, a sus protocolos, a su operación y a su cultura de prevención tendrán la verdadera ventaja.

Artículo publicado en la edición #505 de agosto y septiembre 2026

También le puede interesar: ¿La IA está matando la creatividad?

 

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