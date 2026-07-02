La agencia que no le teme al fuego

Según el Agency Scope Colombia 2026/27, la agencia alcanzó el primer lugar en 13 indicadores al enfocar su gestión en conectar los negocios de los anunciantes con la cultura actual.

En la reciente medición del Agency Scope Colombia 2026/271, Proximity BBDO aparece con una dinámica particular. Aunque la agencia no figura en el top of mind general del mercado, lidera 13 categorías de evaluación directa por parte de los anunciantes. Las métricas en que ocupa el primer lugar son técnicas y de eficacia: entendimiento del negocio, resolución de problemas, rentabilidad de la inversión y contribución al crecimiento del cliente.

Estas calificaciones altas del servicio de Proximity BBDO evidencian un modelo operativo que prioriza el resultado comercial sobre las relaciones públicas de la firma. Gina Lee, chief creative officer, define esta postura frente al estudio: “No es más valiosa la agencia más conocida, sino la que trabaja incansablemente para que las marcas sean las conocidas y generen valor en la sociedad y la cultura”. Es decir, la agencia asume un rol que hace posible que los reflectores apunten a sus clientes.

Para sostener estas métricas, Natalia Villegas, managing director, indica que el foco está en construir una relación de confianza. “Nos hemos centrado en construir esa relación con nuestros clientes, en entender muy bien sus retos, y no ser solo la agencia, sino ser un partner que trabaja con ellos hombro a hombro y se pone en sus zapatos”, afirma.

A lo anterior se suma que el informe cualitativo del Agency Scope también mostró que el término más asociado espontáneamente a la agencia, después de “estrategia”, fue “contemporánea”.

En la práctica, las directivas traducen este concepto en una metodología de riesgo calculado: intervenir en la coyuntura cultural mediante decisiones que muchas veces incomodan, una directriz operativa que internamente denominan como “correr hacia el fuego”.

La ejecución de esta premisa es rastreable en sus casos recientes. El contenido de Buchanan's que abordó la memoria histórica del país, la incursión atípica de Homecenter en la conversación sobre salud mental y la reestructuración para el reposicionamiento de Kia, entre otros. Son proyectos de alta tensión en las mesas de trabajo que explican el liderazgo de la firma en las métricas de Scopen: la efectividad frente al cliente se construye priorizando la relevancia estratégica por encima del ruido mediático.

Este artículo es una Colaboración paga con Proximity BBDO.

Artículo publicado en la edición #504 de los meses de junio y julio de 2026.

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