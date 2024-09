The Macallan presenta time: Space collection - Un viaje en el tiempo

TIME : SPACE incluirá dos referencias: una de 1940, embotellada con 84 años, y el primer lanzamiento de la nueva destilería The Macallan, destilado en 2018 y embotellado con 5 años.

Con motivo de sus 200 años de juventud, The Macallan lanza dos nuevos y únicos whiskies en una celebración de la interpretación de la marca del viaje en el tiempo a través de la maestría del whisky, presentados en recipientes a medida creados mediante ingeniería de vanguardia y artesanía ancestral.

El primero es TIME : SPACE - un recipiente de doble cámara que incluye el whisky más antiguo lanzado por The Macallan con 84 años, así como un segundo single malt que marca el primero de la nueva destilería de la marca. El segundo lanzamiento, TIME : SPACE Mastery, es un single malt único con capas de complejidad que abarca 200 años de historia. Ambos lanzamientos son expresiones simbólicas de The Macallan, moldeadas por una dedicación constante a la artesanía y la creatividad incomparables, al tiempo que ponen de relieve una profunda conexión con la naturaleza. The Macallan ha diseñado ambas creaciones de la TIME : SPACE COLLECTION para representar la protección de la naturaleza de su futuro, al tiempo que representa un viaje en el tiempo con el pasado y el futuro combinados.

Con sólo 200 ejemplares en existencia en el mundo, uno por cada año de la historia de The Macallan, TIME : SPACE capta la esencia del viaje en el tiempo, un espíritu que abarca un arte incomparable a través de las generaciones. El recipiente se ha diseñado con dos cámaras para albergar cada uno de los whiskies: en la cámara exterior se encuentra la cosecha de 1940, representando el pasado. Dos barricas meticulosamente seleccionadas a mano - una de roble americano y otra de roble europeo - ambas curadas con jerez en Jerez de la Frontera y maduradas pacíficamente rodeadas de naturaleza en Speyside, Escocia. Embotellado a 43,6% ABV, sus extraordinarios 84 años de maduración han producido un rico color natural, una profundidad y riqueza excepcionales y un sabor pleno y duradero, únicos de este whisky escocés de malta madurado.

Por su parte, el single malt alojado en la cámara central es de la cosecha de 2018, lo que marca un hito importante al ser el primer whisky de la nueva destilería de The Macallan, un gesto alusivo al futuro de la marca y a su compromiso con la excelencia en sus whiskies. Durante la transición a la nueva destilería en 2018, The Macallan se sometió a rigurosas normas para garantizar la continuidad de la calidad y el sabor característicos del single malt.

El exclusivo envase se exhibe en una escultura de roble que se ha diseñado a propósito para acentuar el color 100% natural del whisky, y se han seleccionado capas alternas de roble americano y roble europeo para elaborar la escultura de exhibición, como homenaje al compromiso de la marca con las barricas de roble curadas con jerez.

Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker de The Macallan, comentó: "Ha sido un privilegio absoluto poder retroceder en el tiempo y seleccionar reservas de la década de 1940 para honrar y celebrar nuestro aniversario de 200 años". Prosiguió diciendo:

Como Equipo de Maestros del Whisky, nuestras funciones son únicas en el sentido de que podemos viajar en el tiempo, seleccionando whisky del pasado elaborado por nuestros predecesores, al tiempo que preparamos barricas para las futuras generaciones de fabricantes y consumidores de whisky. Oler, degustar y seleccionar whisky creado hace más de ocho décadas es una ocasión excepcionalmente rara en la vida de un fabricante de whisky, que guardaré como un tesoro

Para la cosecha de 2018

La perspectiva de seleccionar una barrica más joven creó mucha emoción en la sala de muestras: es una oportunidad para dar a los demás una idea del futuro de The Macallan. Este ha sido el primer año de producción en nuestra nueva destilería, lo que constituye un momento realmente significativo que debemos apreciar. Mediante una fusión de arte y ciencia hemos asegurado la continuidad del carácter de nuestro whisky

TIME : SPACE Mastery abarca 200 años de historia - un lanzamiento único de The Macallan que celebra el arte de la maestría del whisky presentando 14 tipos de barricas excepcionales, creando capas de complejidad con una increíble profundidad de aroma, textura y sabor.

Inspirados por maestros del pasado, hemos explorado la totalidad de nuestras bodegas para capturar las complejas influencias del aderezo de la barrica, el origen del roble, el tamaño de la barrica y el carácter de la destilería en una botella de whisky increíblemente especial, con la elegancia que aporta el roble europeo en su corazón

Afrima, Euan Kennedy, Lead Whisky Maker, para TIME : SPACE Mastery.

Con el whisky extraído de la amplia gama de nuestro inventario excepcional, hay distintas influencias de barricas de roble europeo sazonadas con jerez, barricas de roble americano sazonadas con jerez, barricas de roble americano Bourbon y las mejores barricas de refill. Juntos, crean capas de complejidad y una voluptuosa profundidad en aroma, sabor y textura. Esta exquisita expresión refleja la maestría de The Macallan en la elaboración del whisky y pone de relieve su inquebrantable compromiso con la protección y el cuidado de este arte para el futuro.

El whisky va dentro de un recipiente circular artesanal que representa el círculo de la vida y el viaje continuo del pasado al futuro. En contraste con la sutileza del exterior, el estuche de presentación cobra vida con un vibrante color rojo -sinónimo de The Macallan- y 200 púas, en el año del bicentenario de la marca, que representan cómo la naturaleza protege lo más preciado y frágil. Los minuciosos detalles se han creado utilizando técnicas derivadas del arte del origami, para proteger lo más preciado para The Macallan, su incomparable whisky.

Jaume Ferras, Director Creativo de The Macallan, declara

La presentación de TIME : SPACE COLLECTION es una forma increíble de rendir homenaje a nuestro aniversario número 200 celebrando la importancia de los que nos han precedido, pero también es un símbolo de anticipación de lo que está por venir, a medida que construimos sobre nuestra herencia y miramos hacia los tiempos venideros

El lanzamiento de TIME : SPACE COLLECTION está acompañado de una campaña de marketing global, encabezada por dos vídeos de héroes que llevan al público de viaje por un mundo lleno de púas donde el tiempo fluye y la naturaleza protege lo más preciado. Los vídeos siguen dos historias distintas, pero ambas destacan la conexión intrínseca de The Macallan con la naturaleza a través de diferentes personajes, animales y plantas.

La campaña se lanzará a partir del 8 de octubre en vallas publicitarias exteriores 3D de gran impacto en Estados Unidos (incluido The Sphere, Las Vegas), Reino Unido (Piccadilly Circus, Londres), China, Hong Kong y Taiwán, y contará con el apoyo de una campaña digital e impresa integrada.

The Macallan's TIME : SPACE puede adquirirse mediante invitación de The Macallan,con precio disponible previa solicitud.

También le puede interesar: Epson celebra 30 años en Colombia